La mission du FMI, lorsqu’elle était à Buenos Aires avec le ministre Martín Guzmán

L’Argentine et le Fonds monétaire international (FMI) ont entamé aujourd’hui un nouveau cycle de négociations à Washington en vue d’un nouvel accord de refinancement de la dette du pays au-delà de 2023.

Des sources à Washington ont indiqué à Infobae que les réunions, qui seront virtuelles et en face à face – comme cela s’est produit à Buenos Aires avec la mission du mois dernier – Elles se feront à partir d’aujourd’hui entre l’équipe du ministère des Finances et le personnel du département de l’hémisphère occidental de l’organisation multilatérale.

Le point central est d’avancer dans le programme de financement que le Gouvernement voulait avoir d’ici la fin de cette année, mais que admet désormais qu’il pourrait être signé entre mars et avril.

Du côté argentin, il s’agit de l’équipe qui mène Diego Bastourre. Avec curiosité, aucun fonctionnaire de la Banque centrale ne s’est déplacé, malgré le fait que tous les accords des pays sont négociés avec la participation de cet organe.

Du côté du FMI, le chef adjoint du département Hémisphère occidental, Julie Kozack, et le chef de la mission pour l’Argentine, Luis Cubeddu.

Tous deux étaient à Buenos Aires le mois dernier et ont rencontré Guzmán et d’autres ministres. En outre, ils ont rencontré les titulaires de l’AFIP, Mercedes Marcó del Pont (à qui on a demandé pou les projections de la collection 2021) et avec son pair de la Banco Nación, Eduardo Hecker, pour qui ils ont consulté l’assistance de l’entité au Trésor National, qui s’inscrit dans les limites fixées par la réglementation prudentielle.

Martin Guzman et Miguel Pesce, cordiaux sur la photo, mais sans suivre conjointement les négociations avec le FMI

La délégation a également rencontré d’importants dirigeants du secteur des affaires, qui ont fait part de leurs doutes en raison du manque de signaux à moyen terme pour réactiver la confiance, message que la chancelière allemande s’est fait sien. Angela Merkel, lorsqu’il a réalisé une exposition virtuelle à la conférence de l’Union industrielle argentine (UIA).

De retour à Washington, avant Thanksgiving, les prétendues conclusions de ces réunions officielles ont commencé à émerger du côté du gouvernement. L’une des versions les plus curieuses a souligné que le FMI ne veut pas qu’il y ait une dévaluation du taux de change sur le marché officiel.

Ce que le personnel pense vraiment, c’est que l’Argentine a un problème fondamental, qui est l’excès d’émissions monétaires, qui, bien que justifié pendant la pandémie, doit être réduit de manière cohérente.. Et il estime que cette émission est celle qui génère une forte attente de dévaluation, déjà internalisée chez les agents économiques, locaux et étrangers.

Secrétaire aux finances, Diego Bastourre

Cette attente se reflète dans l’écart de taux de change élevé, bien que le gouvernement ait réussi à le réduire en dessous de 100%, au prix d’avoir provoqué une forte baisse du prix des obligations argentines, au point de les placer, quelques mois après l’échange de dette, à des prix proches du défaut.

Par conséquent, comme dans d’autres cas, Le FMI ne poussera pas le gouvernement à dévaluer, mais il ne se contentera pas non plus de solutions temporaires comme celui adopté avec la vente d’obligations pour que la situation boursière et financière se calme, au-delà du pax attendu pour les prochaines semaines en raison de l’augmentation saisonnière de la demande de pesos en fin d’année.

En ce sens, le slogan du gouvernement selon lequel «le programme sera basé sur les besoins locaux et non sur la base du FMI» – qui a en fait été répété dans le passé – est généralement accepté à Washington, pour autant qu’il soit reflété dans un programme budgétaire et monétaires cohérents.

A propos, Le fait qu’en quelques mois le gouvernement ait fait tant de va-et-vient avec la formule d’ajustement des retraites ne semble pas être le signe le plus favorable pour affronter le moment «dramatique», selon les termes de la Caisse, que traverse le pays..

Dans ce contexte, il faudra voir si l’équipe dirigée par Bastourre peut rentrer à Buenos Aires dans quelques jours avec quelques progrès, puisque le FMI, comme l’a souligné son porte-parole la semaine dernière, Riz GerryIl n’est pas pressé de signer un nouveau programme avec l’Argentine.

