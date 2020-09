À mesure que l’électronique devient de plus en plus petite et plus dense, elle devient également plus chaude. Leurs composants ne fonctionnent pas au mieux à des températures élevées, donc faire face à la chaleur croissante produite par les électrons en collision lorsqu’ils traversent les semi-conducteurs de ces éléments en rétrécissement est un défi technologique énorme – et de plus en plus pressant.

Il existe différentes façons de refroidir les composants, allant des simples échangeurs de chaleur refroidis par ventilateur aux systèmes plus compacts et sophistiqués. L’un de ces derniers consiste à équiper les puces semi-conductrices d’un minuscule dispositif traversé par des microcanaux transportant des fluides pour évacuer la chaleur. Ces canaux doivent être aussi petits que possible afin que plusieurs d’entre eux puissent tenir sur une seule puce. Mais plus les canaux sont petits, plus il faut de pression pour que le liquide s’écoule – et cette pression peut exiger beaucoup d’énergie.

Aujourd’hui, des scientifiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) affirment avoir développé une nouvelle technologie pour rendre ces systèmes plus économes en énergie. Dans cette nouvelle approche, le réseau à microcanaux – dont la conception architecturale a été inspirée par le système circulatoire humain – a été construit à l’intérieur du semi-conducteur lui-même, et non pas attaché à celui-ci par la suite. Les résultats ont été publiés mercredi dans Nature.

Elison Matioli, professeur à l’Institut de génie électrique de l’EPFL, et ses collègues ont utilisé une puce comprenant une fine couche d’un matériau semi-conducteur appelé nitrure de gallium, ou GaN, sur un substrat de silicium plus épais. Dans une puce ordinaire, ce substrat ne supporte que la couche de GaN. Mais dans le nouveau système, les microcanaux sont gravés dans le substrat et positionnés pour s’aligner exactement avec les parties de la puce qui ont tendance à chauffer le plus.

Pour s’attaquer au problème de la forte énergie nécessaire pour pomper de l’eau ou un autre liquide de refroidissement à travers les minuscules canaux, les chercheurs ont conçu un réseau de distribution composé de canaux plus larges qui ne se rétrécissent que dans les endroits précis où la chaleur est concentrée. Cette disposition diminue considérablement la quantité totale d’énergie nécessaire.

«C’est comme le système circulatoire humain, qui est constitué de vaisseaux sanguins plus gros qui ne font que s’amincir, se transformant en capillaires, dans certaines zones du corps», explique Matioli. Les expériences – dont certaines ont dû être effectuées dans un laboratoire construit dans l’appartement d’un chercheur après la pandémie COVID-19 a fermé les installations de l’Institut de génie électrique – ont montré que le coefficient de performance du système (qui mesure son efficacité) est 50 fois plus élevé que celle obtenue par une autre technologie de refroidissement qui utilise des microcanaux de largeur uniforme et qui n’est pas intégrée dans le semi-conducteur.

La percée majeure de cette approche est une méthode de fabrication innovante qui intègre les structures électroniques et de refroidissement en un seul processus de fabrication, explique Tiwei Wei, qui était l’un des pairs examinateurs de l’article et est chercheur au Centre interuniversitaire de microélectronique et à la KU Leuven, tous deux. en Belgique. Il ajoute que cette intégration aide à rapprocher les microcanaux des zones de surchauffe spécifiques, refroidissant les choses plus efficacement.

«C’est un article important car il comble le fossé entre deux communautés: les communautés de l’électronique de puissance et celle du refroidissement de l’électronique. Actuellement, la plupart des recherches les traitent séparément », explique Xianming (Simon) Dai, qui est professeur adjoint au département de génie mécanique de l’Université du Texas à Dallas et n’a pas participé à l’étude.

L’ingénierie thermique est généralement une réflexion après coup, considérée uniquement après qu’un système électrique a été conçu. Mais William King, professeur et titulaire de la chaire Ralph A. Andersen en science mécanique et ingénierie à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, note que certains groupes de recherche ont commencé à envisager le concept de codage de l’électronique et des solutions de refroidissement. «Cet article montre une contribution importante qui démontre vraiment ce qui est possible», dit King, qui n’était pas non plus impliqué dans le nouveau papier.

L’une des limites de l’étude, selon Wei, est qu’elle a appliqué la solution de refroidissement innovante à un cas de test relativement simple. «Une direction future serait d’appliquer le concept sur une conception de convertisseur de pointe», dit-il, ajoutant qu’il a également des questions sur l’intégrité structurelle de la couche mince de GaN au-dessus des microcanaux. «Je crains qu’à long terme, le liquide passant par les canaux sous l’appareil ne provoque un stress susceptible d’affecter l’appareil.»

King dit que les prochaines étapes de cette recherche devraient être de montrer qu’il est possible d’utiliser des canaux de refroidissement microfluidiques dans d’autres matériaux et d’explorer les possibilités de géométries tridimensionnelles plus avancées. «Au fur et à mesure que ce concept mûrit», dit-il, «je crois que les conceptions ressembleront de plus en plus à un réseau capillaire du système circulatoire humain, où de grands canaux se lient à de petits canaux dans une architecture branchée.

King note que la gestion thermique est une limitation majeure pour tous les types d’électronique, en particulier les appareils électroniques de puissance tels que ceux utilisés dans les véhicules hybrides et électriques, le réseau électrique et les communications.

«En principe, cette technologie pourrait être utilisée dans tous les types d’électronique: par exemple, pour refroidir des puces informatiques ou dans des applications comme les panneaux solaires ou les voitures électriques, qui peuvent avoir une densité de puissance élevée», explique Matioli. Il ajoute qu’il est peu probable que cela offre une solution pratique pour toute l’électronique, car dans certaines applications, il ne serait pas souhaitable de faire circuler du liquide à l’intérieur des pièces électroniques.

Matioli voit un grand potentiel pour cette technologie dans les centres de données, qui consomment d’énormes quantités d’énergie, dont une grande partie est consacrée aux systèmes de refroidissement. Ensemble, tous les centres de données aux États-Unis consomment à eux seuls une quantité d’électricité et d’eau comparable aux besoins résidentiels d’une ville comme Philadelphie, dit-il. En moyenne, 30% de l’énergie utilisée par les centres de données est consacrée au refroidissement. Le document de son équipe soutient que ces dépenses pourraient potentiellement baisser considérablement en adoptant la nouvelle approche.