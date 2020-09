Les scientifiques parlent souvent d’un «nouvel Arctique» pour décrire le paysage en évolution rapide de la région. Les températures montent en flèche, la glace de mer diminue et de nombreux experts pensent que le Grand Nord se transforme rapidement en quelque chose de méconnaissable.

Cette semaine, de nouvelles recherches confirment qu’un nouveau système climatique arctique est effectivement en train d’émerger.

En fait, certains aspects du climat arctique ont déjà changé au-delà de tout ce que la région a connu au cours du siècle dernier. L’étendue de la glace de mer a diminué de 31% depuis le début de l’enregistrement satellite en 1979. Les modèles de couverture de glace aujourd’hui ont chuté au-delà des limites de tout ce qui aurait été possible il y a quelques décennies à peine.

D’ici la fin du siècle, si les températures mondiales continuent d’augmenter sans contrôle, d’autres éléments clés du climat arctique – y compris les températures de l’air et les régimes de précipitations – pourraient également être profondément différents de l’ancienne «normale» du XXe siècle.

Les co-auteurs de l’étude, Laura Landrum et Marika Holland, chercheurs du National Center for Atmospheric Research au Colorado, ont publié leurs résultats hier dans la revue Nature Climate Change. L’étude, disent-ils, est l’une des premières à examiner le moment de l’émergence du nouvel Arctique – le point auquel les conditions climatiques se situent même en dehors des limites les plus éloignées de ce qui était auparavant «normal» – à la fois sur mer et sur terre.

«Les changements sont si rapides et si importants que l’Arctique [has] réchauffé de manière si significative que sa variabilité d’année en année sort des limites des fluctuations passées, signalant une transition vers un nouveau climat », a déclaré Landrum à E&E News.

Landrum et Holland ont utilisé de grands ensembles de modèles climatiques pour étudier comment le climat arctique a changé au cours du siècle dernier et quels types de changements pourraient être en réserve au cours des 100 prochaines années. En regardant vers l’avenir, ils se sont concentrés sur un scénario climatique hypothétique sévère – une trajectoire que de nombreux scientifiques considèrent comme le pire des cas si les sociétés humaines ne font rien pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les chercheurs ont spécifiquement examiné les changements dans l’étendue de la glace de mer arctique, les températures de l’air et les régimes de précipitations.

La glace de mer, ont-ils constaté, a déjà décliné au-delà des limites de tout ce qui aurait été vu il y a encore quelques décennies. En d’autres termes, au moins un signal du nouvel Arctique – entraîné par le changement climatique – est déjà apparu.

Et le déclin de la glace de mer ne fera qu’empirer avec le temps. Dans le scénario climatique extrême, l’étendue de la glace de mer en été tombera en dessous de 1 million de kilomètres carrés – un seuil si bas que la plupart des scientifiques considèrent que l’océan Arctique est «libre de glace» à ce stade – d’ici les années 2070 au plus tard, et potentiellement des décennies plus tôt.

Les températures de l’air devraient franchir le seuil d’ici le milieu de ce siècle, les températures d’automne évoluant le plus rapidement. Les changements dans les précipitations, à savoir la transition de la neige à la pluie, représenteront un nouvel Arctique peu de temps après.

Cela a du sens, compte tenu de la manière dont les différents aspects du système climatique arctique sont liés.

La glace de mer peut avoir un effet profond sur les températures de l’Arctique. La glace a une surface brillante et réfléchissante qui aide à éloigner la lumière du soleil de la Terre. La glace de mer épaisse aide également à isoler l’océan, emprisonnant la chaleur sous la surface en hiver et l’empêchant de s’échapper dans l’air froid de l’Arctique.

À mesure que la glace de mer s’amincit et disparaît, l’océan est capable d’absorber plus de chaleur en été. Et en hiver, cette chaleur peut s’échapper à travers la glace plus mince et réchauffer l’atmosphère.

«On s’attendrait à ce que la glace joue un rôle dans le réchauffement de la température en raison de ces rétroactions», a déclaré Landrum.

La hausse des températures contribue à son tour à accélérer la transition de la neige à la pluie.

Les résultats confirment qu’un nouvel Arctique est déjà en train d’émerger – et que si les températures mondiales continuent d’augmenter à leur rythme actuel, la transformation vers un système climatique méconnaissable pourrait être complète avant la fin de ce siècle.

C’est un signe clair que le changement climatique n’est pas un problème pour l’avenir – il remodèle déjà radicalement la planète aujourd’hui. C’est aussi une préoccupation majeure pour l’écosystème arctique et les communautés humaines qui en dépendent.

Un nouvel Arctique sera plus chaud, plus pluvieux et nettement moins gelé. Des animaux qui étaient autrefois communs peuvent disparaître, tandis que de nouvelles espèces peuvent s’installer pour prendre leur place. Les possibilités de chasse et de pêche sur la glace de mer pourraient diminuer. La navigation dans l’océan Arctique peut augmenter considérablement à mesure que la glace disparaît.

Pendant ce temps, la planification des catastrophes peut être une tâche de plus en plus difficile.

Les urbanistes conçoivent souvent des infrastructures, faites pour durer un certain nombre d’années ou pour résister à un certain niveau de stress, en examinant les observations météorologiques passées. Mais à mesure que le climat arctique se transforme, le passé n’est plus un bon indicateur de ce à quoi s’attendre dans le futur.

« Nous entrons dans une période où les observations précédentes que nous avons ne décrivent pas et ne peuvent pas décrire l’heure à laquelle nous entrons », a déclaré Landrum.

Bien que l’étude donne un sombre aperçu d’un avenir possible, elle n’est pas nécessairement inévitable. D’autres études ont indiqué qu’un scénario climatique plus modéré – un scénario dans lequel les nations du monde réduiraient considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir – pourrait bloquer ou empêcher certains de ces changements.

Mais la recherche démontre qu’une action immédiate est nécessaire.

«Pour ceux qui vivent dans l’Arctique – qu’il s’agisse d’humains, d’animaux ou de plantes – le changement climatique n’est pas quelque chose dans le futur», a déclaré Landrum. « C’est quelque chose qui se passe maintenant. »

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.