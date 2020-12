Les nouveaux électeurs qui auront 18 ans jusqu’au 7 mars prochain ou ceux qui ont changé d’adresse peuvent s’inscrire. . / Juan Carlos Torrej n / Archives

La Paz, 3 décembre . .- Le début de l’inscription ce jeudi marque le début d’un nouveau processus électoral en Bolivie, cette fois pour élire les autorités régionales et municipales en 2021, peu de temps après que le pays ait tenu des élections générales .

Ceux qui peuvent s’inscrire sont les nouveaux électeurs qui auront 18 ans jusqu’au 7 mars prochain ou ceux qui ont changé d’adresse, a expliqué le président du Tribunal électoral départemental (TED) de La Paz, Franz Jiménez, aux médias dans un acte pour commencer. enregistrement dans cette région.

Le registre sera ouvert à ces registres jusqu’au 17 décembre prochain, alors Jiménez a exhorté les gens à ne pas attendre “jusqu’à la dernière minute” et à éviter les longues files d’attente habituelles qui ont tendance à se former dans les centres d’inscription à la fin du trimestre.

Outre les centres fixes, le déplacement des brigades d’enregistrement est prévu dans les zones urbaines et rurales.

Lors des élections sous-nationales, convoquées le 7 mars prochain, les gouverneurs, les membres de l’assemblée départementale, les maires et les conseillers seront élus pour les neuf départements et 337 municipalités du pays.

Le règlement de ces élections, publié ce jour par le Tribunal suprême électoral (TSE) de Bolivie, établit des conditions similaires à celles appliquées lors des récentes élections générales d’octobre dernier pour éviter les foules et une éventuelle contagion du covid-19.

Parmi ces mesures figurent l’allongement des heures de vote d’une heure et le vote à des heures différentes en fonction du nombre de documents d’identité remplis.

Aux élections générales du 18 octobre, Luis Arce, du Mouvement pour le socialisme (MAS), a remporté la présidence, avec 55,1% des voix.

Le parti gouvernemental, présidé par l’ancien président Evo Morales, s’est fixé comme objectif de remporter sept des neuf gouvernorats et au moins 300 des 337 mairies disputées.

D’autres alliances politiques, telles que la communauté citoyenne de l’ancien président Carlos Mesa et Creemos de l’ancien chef civique Luis Fernando Camacho, ont également confirmé qu’elles participeraient aux élections locales.

L’inscription des candidats est prévue pour les 18 et 19 décembre prochains, selon le calendrier électoral.