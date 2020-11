La Commission constitutionnelle du Sénat du Chili approuvé une réforme constitutionnelle visant à garantir des sièges réservés aux peuples autochtones, et garantissent ainsi leur participation à la convention chargée de rédiger la nouvelle Magna Carta. En l’occurrence, la proposition des partis d’opposition a été imposée, par trois voix contre deux, ce qui vise à ajouter 23 quotas aux 155 déjà établis. Tandis que L’idée du parti au pouvoir de 15 quotas, dans la limite des sièges déjà établis, a été rejetée par les membres de la commission. L’initiative doit suivre une voie qui vise à apporter de plus grandes garanties pour le développement des peuples d’origine du territoire chilien.

Le Chili pourrait-il devenir un État plurinational? Certains préviennent qu’il est déjà, cependant, dans la perspective de la discussion du calendrier pour la conception de la nouvelle Constitution et au milieu de la controverse sur la détermination des sièges réservés, La thèse se pose quant à la mesure dans laquelle le Chili sera disponible pour parvenir à un accord social qui intègre pleinement ses peuples autochtones.

Les exemples classiques de multinationalité sont la Bolivie et l’Équateur, D’autres cas sont également mentionnés au Canada ou en Colombie, où dans le premier cas le gouvernement fédéral a 33 accords d’autonomie gouvernementale avec différents peuples autochtones négociés directement, tandis que dans le second cas, il y a des territoires sous autonomie autochtone avec des systèmes de représentation politique spéciaux.

Au Chili, la demande d’une réforme constitutionnelle intégrant la nature plurinationale de l’État s’est positionnée au fil du temps, dans un travail où se détachent les contributions du professeur José Mariman, comme souligné Image de balise Claudio Millacura, coordinateur de la Chaire autochtone de la Faculté des sciences sociales de l’Université du Chili. «L’idée de l’autonomie des peuples autochtones est liée à l’échec des politiques appliquées par les gouvernements de la Concertation pour tenter de réparer la dette historique que l’État a envers les peuples autochtones, en particulier avec le peuple mapuche. Cela est dû à la pression que différentes communautés commencent à souffrir de différentes initiatives économiques, qui causent des dommages et sont préjudiciables à leurs intérêts », a expliqué Millacura.

Le peuple mapuche est le plus influent, sans aucun doute, et renfloue le conflit de longue date entre l’État, le secteur privé et le groupe ethnique, en entendant des nouvelles comme celle qui s’est produite la semaine dernière, dans laquelle le caporal carabineros, Eugenio Naín, 24 ans, a été assassiné par des inconnus dans une zone de conflit et d’affrontement permanents.

La revendication des terres qui appartenaient ancestralement au territoire mapuche, ainsi que la persécution et l’emprisonnement des machis et des dirigeants de ce peuple, ont provoqué des réactions qui, à la lumière des événements récents, ont exacerbé la crise des relations État-Peuples. Original.

Mais les Mapuche ne sont pas les seuls, au Chili, il y a neuf peuples autochtones reconnus par l’État: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lincan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawésqar et Yagán ou Yamana, tous avec distribution dans tout le pays.

Bien que l’idée ait été abordée dans la conclusion de l’accord le 15 septembre 2019, lorsque le début du processus constituant du Chili a été annoncé, il y a eu une controverse sur la représentation réelle des peuples autochtones de ce pays, donc EVÓPOLI, membre du parti politique du pacte gouvernemental, a installé la discussion dans laquelle La représentation des peuples autochtones aux sièges de la Convention ne doit pas être dépassée de plus de 12,8% ce qu’ils représentent.

Par exemple, le texte indique qu’à compter du 30 novembre 2019 «Les qualités autochtones acceptées et accordées par Conadi correspondent à un total de 969 196 personnes (selon le recensement, elles sont 1 700 000)»En d’autres termes, si le nombre total de personnes est inscrit dans ce registre, jusqu’à huit places pour la convention constitutive peuvent être obtenues, ce qui serait déduit du total des 155 membres », décrit-il.

La proposition a soulevé des questions de l’opposition, principalement parce qu’elle ne serait pas en mesure d’établir une position pour chacun des neuf peuples autochtones envisagés par la législation chilienne. Par conséquent, la présidente de la Révolution démocratique (RD), Catalina Pérez, a déclaré: «Je suis heureuse qu’Evópoli ait cessé d’être l’otage de l’UDI et s’engage sur sa propre voie, mais il n’est pas approprié d’établir seulement huit quotas, on considère que moins de 12,8% des sièges, exprimé en pourcentage des autochtones par rapport au nombre de Chiliens selon le dernier recensement, il ne correspond pas. Nous voulons au moins 16 quotas pour les peuples autochtones, car nous estimons qu’un quota devrait être garanti pour chacun des neuf peuples autochtones », Pérez détaillé.

Au-delà des témoignages tirés de différents secteurs, la possibilité de garantir des sièges aux peuples autochtones, de l’avis du universitaire du Centre pour les droits de l’homme de l’Université du Chili et conseiller de l’Institut national des droits de l’homme, Salvador Millaleo, “Les sièges réservés sont décisifs lors de l’établissement d’un nouvel accord entre le peuple mapuche et les peuples indigènes avec l’Etat.”

Des autochtones mapuches chiliens participent à une manifestation contre le gouvernement chilien à Valparaiso, Chili, le 2 novembre 2019. REUTERS / Rodrigo Garrido

Concernant les divergences avec les partis au pouvoir, Millaleo a déclaré que «comme cela a également été dénoncé par des acteurs du monde autochtone, cela a à voir avec des calculs qui examinent la proportion que ce secteur politique aura dans la convention. Rappelons-nous que l’option de rejet a obtenu environ 22% des voix, donc on craint de ne pas pouvoir atteindre le troisième qui leur permet de négocier dans la convention. Donc, ce sont les calculs derrière cela et pas une réelle préoccupation concernant le monde autochtone ».

Avec l’antécédent précédent, ce qui est prévu dans la préparation de la nouvelle Magna Carta, c’est établir une reconnaissance formelle des peuples originaires du pays andin. Avec une indication qui prévaut même du premier paragraphe constitutionnel. Un État plurinational?

Bibliothèque La Moneda

Selon l’historien et chercheur associé au Centre d’études interculturelles et autochtones du CIIR, Sergio Caniuqueo, nous vivons en pratique dans un pays déjà multinational, en d’autres termes, il rassemble différentes nations sur un même territoire. «Mais ce n’est pas dans les droits (pour toutes ces nations), ce qui fait des peuples autochtones des citoyens de seconde zone. Et c’est une injustice juridique. Aujourd’hui, les peuples autochtones ne sont reconnus dans la Constitution qu’en tant que sujets spéciaux: des minorités qui doivent être protégées et protégées car elles ne peuvent pas prendre de décisions seules », explique l’expert.

Les prochains jours détermineront la formule et le protocole dans lesquels les sièges des représentants autochtones du Chili seront garantis. Il existe un accord commun qui consiste à les accorder, cependant, le montant et la forme doivent être définis. Tout, en prélude, de la conception de la nouvelle Constitution qui régira le pays latino-américain.

