Les neutrinos sont les bizarreries de la famille des particules subatomiques. Ils sont partout, venant du soleil, de l’espace lointain et de la Terre et parcourant nos corps par milliers de milliards à chaque seconde. Les particules sont si minuscules qu’elles interagissent rarement avec quoi que ce soit, ce qui les rend extrêmement insaisissables et difficiles à étudier. De plus, bien que les neutrinos soient de types ou de saveurs différents, ils peuvent passer d’un type à un autre à mesure qu’ils se déplacent près de la vitesse de la lumière. Ces comportements étranges, estiment les scientifiques, pourraient indiquer des informations sur l’histoire de l’univers et l’avenir de la physique.

Après près de six ans de fouilles, un gigantesque laboratoire de neutrinos prend forme dans les collines du sud de la Chine, à environ 150 kilomètres à l’ouest de Hong Kong. L’Observatoire souterrain de neutrinos de Jiangmen (JUNO) sera l’une des expériences de neutrinos les plus puissantes au monde, avec l’Hyper-Kamiokande (Hyper-K) au Japon et la Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) aux États-Unis utilisant deux centrales nucléaires à proximité en tant que sources de neutrinos, JUNO cherchera à en savoir plus sur ces particules et répondra à une question fondamentale: comment les masses des trois types connus de neutrinos se comparent-elles? Bien que les chercheurs sachent que les particules ont une petite quantité de masse, la quantité exacte est inconnue. Les preuves existantes montrent que deux des saveurs sont proches en masse et que la troisième est différente. Mais les scientifiques ne savent pas si ce troisième type est plus lourd ou plus léger que les autres: le premier scénario est appelé «ordre de masse normal», et le second est appelé «ordre de masse inversé».

L’ordre de masse du neutrino est un paramètre clé que les chercheurs doivent déterminer, explique le physicien théoricien Joseph Lykken du Laboratoire national d’accélérateur Fermi à Batavia, Ill. «En fait, toutes sortes d’autres choses dépendent de la réponse à cette question», dit-il. ajoute. Par exemple, la réponse peut aider les scientifiques à mieux estimer la masse totale des neutrinos dans l’univers et à déterminer comment ils ont influencé la formation du cosmos et la distribution des galaxies. Même si les neutrinos sont les plus légères de toutes les particules de matière connues, il y en a tellement dans l’espace qu’ils ont dû avoir un grand effet sur la façon dont la matière ordinaire est distribuée. Comprendre comment les masses de neutrinos sont ordonnées pourrait également aider à expliquer pourquoi les particules ont une masse, ce qui contredit les prévisions antérieures.

Plus de 650 scientifiques, dont près de la moitié sont en dehors de la Chine, ont travaillé sur JUNO, qui a été proposé pour la première fois en 2008. Plus tard cette année ou au début de 2021, les chercheurs commenceront à assembler le détecteur sphérique de 13 étages de l’expérience. À l’intérieur, il sera couvert par un total de 43 000 phototubes de détection de lumière et rempli de 20 000 tonnes métriques de liquide spécialement formulé. À 700 mètres sous le sol, une fois dans une lune bleue, un antineutrino électronique (le type spécifique de particule produit par un réacteur nucléaire) heurtera un proton et déclenchera une réaction dans le liquide, ce qui entraînera deux éclairs de lumière à moins d’une milliseconde d’intervalle. «Cette petite« coïncidence »comptera comme un signal neutrino du réacteur», déclare le physicien des particules Juan Pedro Ochoa-Ricoux de l’Université de Californie à Irvine, qui codirige l’un des deux systèmes de tubes photoélectriques pour JUNO.

Au fur et à mesure que les neutrinos arrivent au détecteur depuis les centrales nucléaires à plusieurs kilomètres de distance, seuls 30% d’entre eux resteront dans leur identité d’origine. Le reste sera passé à d’autres saveurs, selon Jun Cao, porte-parole adjoint de JUNO à l’Institut de physique des hautes énergies (IHEP) de l’Académie chinoise des sciences, la principale institution du projet. L’observatoire pourra mesurer ce pourcentage avec une grande précision.

Une fois opérationnel, JUNO s’attend à voir environ 60 signaux de ce type par jour. Cependant, pour avoir une réponse statistiquement convaincante à la question de la commande de masse, les scientifiques ont besoin de 10 000 signaux – ce qui signifie que l’expérience doit durer des années pour la trouver. Dans l’intervalle, JUNO détectera et étudiera les neutrinos provenant d’autres sources, y compris entre 10 et 1000 des particules du soleil par jour et un afflux soudain de milliers d’entre elles si une supernova explose à une certaine distance de la Terre.

JUNO peut également capturer les soi-disant géoneutrinos sous la surface de la Terre, où des éléments radioactifs tels que l’uranium 238 et le thorium 232 subissent une désintégration naturelle. Jusqu’à présent, étudier les géoneutrinos est le seul moyen efficace de connaître la quantité d’énergie chimique qui reste là-bas pour conduire notre planète, explique le géologue William McDonough de l’Université du Maryland, impliqué dans l’expérience depuis ses débuts. «JUNO change la donne à cet égard», dit-il. Bien que tous les détecteurs existants au Japon, en Europe et au Canada réunis puissent voir environ 20 événements par an, JUNO à lui seul devrait détecter plus de 400 géoneutrinos par an.

À l’heure actuelle, l’expérience traite d’un problème d’inondation qui a retardé le calendrier de construction de deux ans, a déclaré Yifang Wang, porte-parole de JUNO et directeur de l’IHEP. Les ingénieurs doivent pomper 120 000 tonnes métriques d’eau souterraine chaque jour, mais le niveau d’eau a considérablement baissé. Il n’est pas rare de rencontrer des problèmes d’inondation lors de la construction de laboratoires souterrains – un problème également rencontré par l’Observatoire des neutrinos de Sudbury en Ontario. Wang pense que le problème sera résolu avant que la construction ne soit terminée.

JUNO devrait être opérationnel fin 2022 ou début 2023, dit Wang. Vers la fin de cette décennie, il sera rejoint par DUNE et Hyper-K. En utilisant des neutrinos basés sur des accélérateurs, DUNE sera en mesure de mesurer l’ordre de masse des particules avec la plus grande précision. Il étudiera également un paramètre crucial appelé violation de CP, une mesure de la façon dont les neutrinos agissent différemment de leurs homologues d’antimatière. Cette mesure pourrait révéler si les minuscules particules font partie de la raison pour laquelle la majorité de l’univers est faite de matière. «Le résultat de JUNO sur l’ordre de masse des neutrinos aidera DUNE à faire la meilleure découverte et la meilleure mesure possible de la violation de CP», déclare Lykken. La première expérience, ainsi que les autres observatoires de neutrinos en développement, pourraient également révéler quelque chose que les scientifiques n’ont pas prédit. L’histoire des études sur les neutrinos montre que ces particules se comportent souvent de manière inattendue, dit Lykken. «Je soupçonne que la combinaison de ces expériences va produire des surprises», ajoute-t-il.