Comme c’est arrivé à de nombreux couples depuis qu’Internet est entré dans nos maisons, Kathleen Mangan-Valle se méfiait du temps passé par son mari en ligne.

Miamimundo / ET

Il utilisait son ordinateur, car le sien avait été endommagé, il a donc installé un logiciel espion car il le soupçonnait d’avoir une liaison avec une autre femme.

Il n’a jamais soupçonné ce qu’il allait trouver.

En plus des images de femmes torturées et agressées sexuellement, il a découvert des recherches en ligne pour des expressions telles que «comment kidnapper une femme», «des recettes de cuisine avec de la chair humaine» et «l’esclavage blanc».

Il avait également publié des comptes rendus détaillés d’agressions sexuelles et de cannibalisme sur un forum web dédié aux fétiches sexuels sous le nom d’utilisateur “Girlmeat hunter”.

Pire encore, son mari avait discuté en ligne avec d’autres hommes pour savoir où, comment et avec quoi kidnapper, tuer et manger des femmes qu’il connaissait, y compris des amis d’université, une adolescente locale et elle-même.

“Ils allaient m’attacher les pieds et m’égorger la gorge, et ils aimeraient voir le sang couler”, a-t-elle déclaré en sanglotant à la barre des témoins lors du procès de son mari en février 2013, arrêté en octobre précédent.

Les fantasmes érotiques de ces hommes incluaient deux autres femmes qui seraient «violées l’une devant l’autre pour accroître» leurs craintes; un autre serait brûlé vif et deux devaient être mis sur un gril et cuits par équipes de 30 minutes pour prolonger davantage leur souffrance.

Gilberto Valle a également pleuré en entendant le témoignage de sa femme.

Jusqu’à ce que son monde s’effondre, il était un officier du NYPD de 28 ans, diplômé en psychologie et un bébé né quelques mois plus tôt.

Il a été accusé d’avoir conspiré sur Internet en vue d’enlever, de violer, de tuer et de cannibaliser des femmes victimes et d’avoir utilisé une base de données fédérale pour rechercher les coordonnées de plusieurs de ces femmes.

Les preuves étaient irréfutables.

Mangan-Valle, ayant fui dans la terreur au domicile de ses parents, avait contacté le Federal Bureau of Investigation, leur donnant accès à son ordinateur portable et à un autre ordinateur chez elle.

L’accusation a eu des exemples tels que “une conversation dans laquelle M. Valle parle d’une vraie femme spécifique qu’il connaissait, et la logistique de la mettre dans un four”, cité par le procureur américain Randall W. Jackson dans son discours dans ouverture.

Lors de discussions sur le dark web, il avait discuté jusque dans les moindres détails des stratégies pour commettre les crimes.

La défense n’a pas nié que la preuve était vraie. De plus, il a convenu qu’ils étaient choquants et horribles … comme quelque chose d’un film d’horreur.

Cependant, la célèbre avocate Julia L. Gatto, ils avaient autre chose en commun avec les films d’horreur: «Ce sont de la pure fiction. Ce sont des fantasmes terrifiants. “

Cette affaire, a-t-il affirmé, testait «les principes fondamentaux, la liberté de penser, la liberté de dire, la liberté d’écrire même les pensées les plus sombres de notre imagination».

Et, malgré tout ce qui a été découvert, il n’y avait aucune preuve que l’une des femmes mentionnées par l’agent Valle avait subi la moindre agression.