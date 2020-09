Capture d’écran / YouTube

Un adjoint du shérif du comté de Clackamas, dans l’Oregon, a été suspendu samedi après que la vidéo l’ait montré propageant des rumeurs sans fondement selon lesquelles des militants antifascistes avaient déclenché les incendies de forêt dévastant maintenant l’État.

La vidéo montre le député – un homme chauve non identifié s’appelant lui-même Mark – disant: «Les parents d’Antifa sont en train de causer l’enfer, et il y a beaucoup de vies en jeu et il y a beaucoup de biens de personnes en jeu parce que ces gars-là ont une vendetta. » Il met également en garde contre «des antifa ou d’autres fous de gauche» qui attaquent les pompiers.

Craig Roberts, le shérif du comté de Clackamas, a déclaré dans une déclaration à l’Oregon Public Broadcasting: «Dès que j’ai été mis au courant de cet incident, j’ai agi rapidement pour mettre cet adjoint en congé pendant que nous enquêtions. La mission du bureau du shérif est d’assurer le calme et la sécurité, en particulier pendant des périodes sans précédent comme celles-ci. Je n’attends rien de moins de nos députés et je présente mes excuses à tous les membres de notre communauté.

Le département du shérif du comté de Multnomah, situé à proximité, a émis un avertissement similaire au sujet d’informations faisant état de groupes de citoyens armés établissant illégalement des points de contrôle et détenant des passants. Le ministère n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir si les interpellations illégales étaient liées à des théories du complot concernant l’antifa.

«Bien que nous comprenions que leur intention est d’assurer la sécurité de la communauté, il n’est jamais légal de bloquer une voie publique ou de forcer d’autres citoyens à s’arrêter. Ce type d’action augmente le risque de blessure pour tout le monde à l’un de ces barrages routiers », indique l’annonce.

Même Facebook a répondu aux allégations de canular sur les incendies de forêt ayant des origines politiques. Dans une déclaration de samedi, le directeur de la communication politique du géant des médias sociaux, Andy Stone, a déclaré: «Nous supprimons les fausses déclarations selon lesquelles les incendies de forêt dans l’Oregon ont été déclenchés par certains groupes. Ceci est basé sur la confirmation des forces de l’ordre que ces rumeurs forcent les services d’incendie et de police locaux à détourner les ressources de la lutte contre les incendies et de la protection du public.

L’histoire continue

Les rumeurs d’incendiaires antifascistes n’ont aucun fondement dans les faits disponibles, et les forces de l’ordre ont dû travailler des heures supplémentaires pour dissiper les théories du complot, qui ajoutent le chaos à une situation déjà marquée par l’incertitude et détournent les ressources des forces de l’ordre de l’aide aux résidents dans le besoin. Un million d’acres ont brûlé lors des incendies de forêt en Oregon cette saison des incendies, le plus jamais enregistré. Les incendies ont ravagé des villes entières et tué plus d’une douzaine de personnes, et des dizaines d’autres ont été portées disparues. Un homme, décrit par la police comme un «passager local», a été accusé d’incendie criminel en lien avec un incendie. Les autorités locales affirment que l’homme de 41 ans n’a aucun lien connu avec des militants antifascistes.

Plus tôt cette semaine, alors que la fumée enveloppait les villes de la côte ouest dans l’obscurité, la gouverneure Kate Brown a averti: «Nous nous attendons à voir beaucoup de pertes, à la fois dans les structures et dans les vies humaines. Cela pourrait être la plus grande perte en vies humaines et en biens due aux incendies de forêt dans l’histoire de notre État. »

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.