. / EPA / ALAA BADARNEH

Jérusalem, 2 janvier . .- Un Palestinien a été quadriplégique d’une balle dans le cou par l’armée israélienne lors d’un différend sur la confiscation d’un générateur électrique en Cisjordanie occupée, dans un événement que les autorités palestiniennes ont aujourd’hui condamné.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a décrit l’incident, qui s’est produit ce vendredi, comme une “agression cruelle”, qui a été enregistrée dans une vidéo dans laquelle on voit comment plusieurs Palestiniens luttent avec des soldats israéliens à cause d’un générateur et un coup de feu est entendu, pas capté images, après quoi l’un d’eux tombe au sol.

L’agence de presse Wafa a identifié le Palestinien comme étant Haroun Abu Aram, 24 ans, qui, selon Health, a perdu la mobilité des quatre membres en raison de la balle qui a touché le nerf spinal.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident, qui s’est produit ce vendredi lors d’une “révolte violente” de quelque 150 Palestiniens lorsque des soldats “ont confisqué et évacué des bâtiments illégaux”.

Les participants “ont jeté de grandes quantités de pierres sur les troupes. Les soldats ont utilisé diverses méthodes de dispersion et de tir en l’air. Pendant les émeutes, un groupe de Palestiniens a attaqué les troupes”, a expliqué l’armée israélienne dans un communiqué.

Les altercations ont eu lieu dans la ville de Masafer Yatta, dans la province d’Hébron, où, selon les autorités palestiniennes, ce type de confiscation est enregistré “comme une pression pour expulser les Palestiniens” de la zone.

L’armée israélienne contrôle militairement les zones de la Cisjordanie occupée, dans la soi-disant zone C, où les affaires civiles nécessitent également son autorisation.