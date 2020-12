Vue générale d’une session du Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA). . / Lénine Nolly / Archives

L’Organisation des États américains (OEA) a approuvé ce mercredi une résolution ne reconnaissant pas le résultat des élections législatives au Venezuela et dans lequel il accuse le «régime illégitime» du président vénézuélien, Nicolás Maduro, de consolider une «dictature».

L’initiative, promue entre autres par le Brésil, les États-Unis et la Colombie, a été approuvée par un vote en faveur de 21 des 34 pays qui sont des membres actifs de l’OEA (Cuba appartient à l’organisation mais n’y a pas participé depuis 1962) et parmi lesquels était Venezuela, représentée par un envoyé du chef de l’opposition Juan Guaidó.

De plus, il y avait deux voix contre, cinq abstentions et six absences.

Photo: Présidence du Mexique.

Le Mexique et la Bolivie ont voté contre la résolution, alors que cinq se sont abstenus et six étaient absents, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas assisté à la session, qui s’est tenue en ligne.

Parmi les absents se trouve Antigua-et-Barbuda, un pays proche de Maduro et qui n’a pas participé à la manifestation car il a estimé que la réunion avait été convoquée «à tort», depuis que le président vénézuélien a annoncé son retrait de l’OEA en 2017 et que cette décision est devenue effective en 2019, lorsque le représentant de Guaidó a été reconnu dans l’instance.

L’OEA avait déjà établi le base juridique du rejet des élections avec une autre résolution approuvée en octobre et dans laquelle il a établi qu’il ne reconnaîtrait les résultats que si les “prisonniers politiques” étaient libérés, il y avait une observation électorale internationale et “tous les acteurs politiques” y participaient.

Nicolas Maduro. REUTERS / Manaure Quintero

Lors des élections législatives de dimanche, le Chavisme a été proclamé vainqueur par une large marge et dans un contexte de faible taux de participation, alors qu’il y avait un appel au boycott du processus par l’opposition dirigée par Guaidó, reconnu comme président par intérim du Venezuela par cinquante nations.

Aussi, de manière frappante, la résolution inclut le mot “dictature” pour faire référence à ce qu’elle appelle aussi le «régime illégitime» de Maduro, un terme que l’OEA avait refusé d’utiliser dans d’autres textes.

Ci-dessous, la liste des votes affirmatifs, des votes négatifs et des abstentions:

Pour: Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Uruguay, Venezuela, Bahamas et Brésil.

Abstentions: Argentine, Saint-Kitts-et-Nevis, Suriname, Barbade et Belize.

Contre: Mexique et Bolivie.

Disparu: Dominique, Nicaragua, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, Grenade et Antigua-et-Barbuda.

Dans l’image, le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), l’Uruguayen Luis Almagro. . / Lénine Nolly / Archives

