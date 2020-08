Un parachutiste de la 82nd Airborne Division à Fort Bragg, en Caroline du Nord, a été blessé au pied gauche aujourd’hui lors d’un exercice de tir réel, et se rétablit maintenant à l’hôpital de la base.

Les responsables de l’armée de Bragg n’ont pas identifié le soldat de la 1re Brigade Combat Team, mais ont déclaré qu’il avait subi des blessures non mortelles, selon un communiqué de presse de la 82nd Airborne.

L’incident s’est produit alors que les soldats se déplaçaient dans un centre de tir, des salles de nettoyage et tiraient à balles réelles, selon un responsable de Fort Bragg.

Lire la suite: DC et les artistes Marvel créent un roman graphique sur la seule femme récipiendaire de la médaille d’honneur

« Quelqu’un a attrapé une cible et une balle a ricoché et elle a essentiellement touché le soldat au pied », a déclaré le responsable.

Les responsables de l’armée n’ont pas précisé quelle arme était impliquée dans l’incident.

Le soldat a été emmené au centre médical de l’armée de Womack sur la base, où il reste et se remet de sa blessure, a déclaré le responsable.

L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête, selon le communiqué.

« Nous prenons la sécurité et le bien-être de nos parachutistes très au sérieux et nous veillerons à ce que la récupération de ce parachutiste et l’enquête sur l’incident soient traitées avec le plus grand soin », a déclaré le colonel Andrew Saslav, premier commandant de la BCT, dans le communiqué. .

Matthew Cox peut être joint à matthew.cox@military.com.

En relation: L’armée déménage pour expulser 3 chefs d’unité après l’accident mortel de Bradley en Corée