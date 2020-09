Paradise, la ville de carte postale de la Sierra Nevada incinérée il y a 22 mois par le pire incendie de forêt de l’histoire de la Californie, a franchi une étape le mois dernier dans son voyage pour reconstruire à partir des cendres de 2018.

« La ville de Paradise a dépassé le 1 000e permis de construire délivré! » les responsables ont chanté dans une mise à jour de récupération du 12 août. L’occasion a marqué la montée de la ville de ce qui restait de 14 000 maisons et bâtiments détruits.

Une nouvelle Tractor Supply Co. remplira la moitié du magasin Kmart, une fois brûlé. Le Best Western a ouvert 11 chambres d’hôtel, et 50 autres devraient être prêtes d’ici la fin de l’année.

Les choses s’amélioraient. Jusqu’à mercredi.

C’est à ce moment-là que chaque résident permanent de Paradise – nouveaux arrivants et rapatriés – s’est réveillé pour voir un panache de fumée noir-orange venir au-dessus de la crête du Bear Fire à seulement 8 miles à l’est.

« Je n’ai parlé à personne, y compris moi-même, qui ne pensait pas: » Oh, non, pas encore « », a déclaré le maire adjoint Steve Crowder lors d’un entretien téléphonique vendredi depuis sa maison reconstruite à la périphérie de la ville. « Il était difficile de distinguer si nous voyions du feu ou si nous voyions le soleil essayer de traverser le feu autour de nous. »

Beaucoup craignaient que le pari du paradis contre la nature soit perdu. La reconstruction agressive de la ville pourrait être réduite en cendres malgré des codes d’incendie plus stricts pour les nouvelles maisons et bâtiments.

Certains soutiennent que les environnementalistes et les chercheurs en climatologie ont raison. Les incendies de forêt sont devenus un risque insurmontable dans la Sierra Nevada et dans d’autres régions de l’Ouest. Le réchauffement climatique permettrait de réaliser cette prédiction.

Crowder ne l’achète pas. Il insiste sur le fait que la ville sera de retour sur ses pieds et s’agrandira plus qu’auparavant.

«Partout où vous allez en ville, il y a des bâtons dans l’air, et c’est formidable à voir», a-t-il déclaré. « C’est drôle parce que dans cette communauté, à moins que quelqu’un y habite, ils ne comprennent pas. Cela a un tirage au sort. »

À proximité de Berry Creek, juste en bas de la route de Paradise, a eu un tirage similaire avant de succomber à l’incendie du complexe nord mercredi. Avec une population de seulement 1 200 habitants, ses perspectives de reconstruction sont moins sûres.

L’énigme de la reconstruction ou du départ est l’un des problèmes les plus urgents et les plus controversés auxquels sont confrontées les villes des régions sujettes aux incendies de la Sierra Nevada en Californie du Nord et de la chaîne des Cascades de l’Oregon et de Washington. Il est susceptible de devenir plus intense à mesure que le changement climatique entraîne une chaleur plus intense qui cuit le paysage et prépare les forêts et les broussailles aux incendies de forêt.

Les records de températures élevées ont chuté dans les trois États la semaine dernière. Des incendies ont brûlé sur environ 5 millions d’acres hier. Le sénateur de l’Oregon, Jeff Merkley (D), a qualifié les conditions dans son état d ‘«apocalyptiques» dans le programme «Cette semaine» d’ABC, ajoutant: «Je n’aurais jamais pu imaginer cela.

Le nombre de morts dans l’Oregon a également augmenté hier, avec 23 morts à midi. La Californie et Washington avaient signalé 10 décès combinés.

Des experts, dont certains regardaient les incendies rugir vers leurs propres maisons vendredi, ont déclaré que la détérioration des conditions climatiques poussait au bord des communautés sujettes aux incendies comme Paradise.

Contrairement à d’autres régions du nord de la Californie, les villes de montagne ne sont pas nécessairement des paradis pour les riches. Avant le feu de camp, par exemple, environ un quart des logements de Paradise étaient des maisons préfabriquées ou des roulottes.

Yana Valachovic, conseillère forestière et agent de vulgarisation à l’Université de Californie et membre du California Fire Science Consortium, a déclaré que les propriétaires fonciers dans des endroits comme Paradise n’ont souvent pas d’autre choix que de retourner dans leurs communautés épuisées. Leurs décisions sont généralement fondées sur les réalités économiques et les liens familiaux.

«C’est comme n’importe quel autre endroit», dit-elle. « Il y a une énorme pression sur les politiciens locaux pour répondre à la demande personnelle [to rebuild], et c’est vrai dans les zones inondées et les zones cycloniques, comme c’est le cas avec les incendies.

« Et si tout ce que vous avez, c’est de l’argent d’assurance pour reconstruire [in the same place] ou vendre la propriété bien en dessous de sa valeur à quelqu’un d’autre? Comment feriez-vous ce choix? « , A ajouté Valachovic. Et si les gens choisissent de rester, a-t-elle dit, » qui va publier une proclamation de domaine éminent et prendre la propriété privée, et cela a-t-il un sens fondamental? L’Ouest américain tout entier est aux prises avec ces questions. »

En l’absence de changements politiques majeurs et perturbateurs, a déclaré Valachovic, la meilleure opportunité pour des villes comme Paradise « est de s’adapter et de reconstruire plus intelligemment », notamment en adoptant et en appliquant des codes du bâtiment plus stricts qui obligent les propriétaires à utiliser des matériaux résistants au feu comme le béton. , pierre et stuc.

La Californie exige déjà que les nouvelles constructions dans les zones à haut risque satisfassent à ce que l’on appelle les normes de toiture de «classe A». Ces bâtiments doivent avoir des toits renforcés en brique, en maçonnerie ou en béton avec des évents de toit qui aspirent l’air frais et permettent à la chaleur de s’échapper. Les murs et les planchers doivent également être construits pour résister aux flammes et à la chaleur élevée, tandis que les cours doivent être entretenues pour éliminer la végétation inflammable.

Toutes les structures nouvellement construites à Paradise respectent ces normes, qui ont été établies en 2008. Environ 1 700 maisons non détruites par le feu de camp ont été protégées par les anciennes règles, tandis que d’autres communautés les ont complètement contournées.

À Paradise, la ville a bénéficié d’un programme unique de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour éliminer plus de 500000 arbres morts, mourants ou stressés suffisamment hauts pour heurter une route privée ou publique s’ils sont abattus par un incendie de forêt.

Certains des 86 décès à Paradise liés à l’incendie de camp ont été causés par des arbres abattus et des débris empêchant les résidents d’utiliser des routes étroites pour atteindre les zones d’évacuation à basse altitude, ont déclaré des responsables.

En ce qui concerne le changement climatique et le risque d’incendies de forêt, de nombreux rapatriés au paradis reconnaissent que les experts du climat ont au moins en partie raison.

Les journées chaudes sont de plus en plus nombreuses et durent plus longtemps, parfois jusqu’à une semaine, et les nuits d’été autrefois marquées par l’air frais des montagnes se font de plus en plus rares, les résidents utilisant la climatisation pour rafraîchir leurs maisons. «Cet été a certainement été plus chaud que ce que nous avons connu dans le passé», a déclaré Crowder, une condition qu’il attribue en partie à la perte d’arbres d’ombrage à cause du feu de camp.

« Le sentiment ici est [climate change] a quelque chose à voir avec cela », at-il ajouté.« Je pense que le plus gros problème, à mon avis et pour la plupart des gens à qui je parle, est que nos gouvernements étatiques et fédéraux ont mal géré nos forêts. Vous n’êtes pas autorisé à couper des arbres, alors vous avez des tenues comme le Sierra Club qui, lorsque vous essayez de faire quelque chose pour nettoyer une forêt, ils poursuivent pour l’arrêter. «

Les défis n’ont pas dissuadé Paradise de se reconstruire à partir de ses cendres. Dans une année normale, la ville délivre entre 25 et 30 permis de construction neuve. Moins de deux ans après l’incendie de camp, le nombre de permis est de 1 100, avec près de 350 maisons détenant déjà des certificats d’occupation.

« Vous ne trouverez jamais une communauté plus résiliente », a déclaré Crowder. « Certaines personnes étaient plus stressées que d’autres, et pour être honnête, je pensais [the Camp Fire] se reproduisait. Je remercie simplement Dieu qu’il ne soit jamais arrivé en ville, mais j’étais sûr que ce serait le cas. «

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.