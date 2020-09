Près de 15000 pompiers ont été déployés pour lutter contre plus de deux douzaines d’incendies de forêt à travers la Californie

Les responsables ont blâmé une partie de révélation du sexe pour l’un des nombreux incendies de forêt qui font rage dans l’État américain de Californie.

Un « appareil pyrotechnique générateur de fumée » lors de l’événement a déclenché l’incendie d’El Dorado, qui s’est maintenant étendu sur 7 000 acres.

C’est l’un des plus de deux douzaines d’incendies à travers l’État.

La Californie connaît actuellement une vague de chaleur record, Los Angeles enregistrant sa température la plus élevée jamais enregistrée de 49,4 ° C (121 ° F).

Le National Weather Service a décrit dimanche comme « l’un des jours les plus chauds depuis le début des relevés météorologiques dans une grande partie du sud-ouest de la Californie ».

Le mois dernier, le parc national de la Vallée de la mort en Californie a signalé une température de 54,4 ° C (130 ° F) – ce qui pourrait être la température la plus élevée jamais enregistrée de manière fiable sur Terre.

Le plus grand incendie, connu sous le nom de Creek Fire, a brûlé plus de 73 000 acres et les autorités ont déclaré que rien n’avait été maîtrisé.

Il a commencé vers 18h45 vendredi (01h45 GMT samedi) dans la forêt nationale de la Sierra, une zone de terrain escarpé et accidenté.

Des hélicoptères ont sauvé plus de 200 personnes piégées après que l’incendie de forêt ait coupé le populaire réservoir de Mammoth Pool, à 60 km au nord-est de Fresno. Environ 20 d’entre eux ont été blessés, avec quelques brûlures.

Le porte-parole de la forêt nationale, Dan Tune, a déclaré qu’il ne savait pas à quel point le feu était proche du camping, une destination populaire pour la navigation de plaisance et la pêche.

L’incendie d’El Dorado s’est quant à lui étendu sur plus de 7 000 acres.

Le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, connu sous le nom de Cal Fire, a accusé un « appareil pyrotechnique générateur de fumée, utilisé lors d’une fête de révélation du sexe », d’avoir déclenché l’incendie.

« Cal Fire rappelle au public qu’avec les conditions sèches et le temps critique des incendies, il n’en faut pas beaucoup pour déclencher un feu de forêt », lit-on dans le tweet.

Les personnes qui provoquent des incendies « peuvent être tenues pour responsables financièrement et pénalement », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement déclenche un incendie de forêt. En avril 2017, une fête de révélation du genre en Arizona a déclenché un incendie de forêt d’une semaine qui a brûlé 45000 acres.

Le père, Dennis Dick, a été mis à l’épreuve pendant cinq ans et a reçu l’ordre de payer plus de 8 millions de dollars (6 millions de livres sterling) de dommages et intérêts.

La Californie a connu près de 1 000 incendies de forêt depuis le 15 août, souvent déclenchés par la foudre.

Dimanche, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence dans cinq comtés californiens – Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino et San Diego – en raison des incendies de forêt.

Des ordres d’évacuation obligatoires sont désormais en place pour un certain nombre de zones du comté de Madera.