Brendan Hunt a été arrêté hier dans le Queens (NYC) pour avoir prétendument menacé en ligne des responsables démocrates, notamment les représentants Nancy Pelosi (présidente de la Chambre basse) et Alexandria Ocasio Cortez (ACO), et le sénateur Chuck Schumer (NY).

Monde de Miami / eldiariony

Le groupe de travail conjoint de lutte contre le terrorisme du NYPD a aidé le FBI dans l’arrestation. Hunt (37 ans), également connu sur Internet sous le nom de «X-Ray Ultra», a été arrêté dans une maison de Gates Avenue, dans le quartier de Ridgewood. Selon la plainte pénale, il aurait intentionnellement menacé d’assassiner au moins un responsable américain.

Le portail “X-Ray Ultra Studios” comprend une photographie de Hunt et des liens vers les comptes Facebook et Bitchute sous les noms “xrayultra”, a détaillé Pix11.

Entre le 6 décembre et le 12 janvier, Hunt aurait publié une série de messages sur divers portails menaçant ou incitant d’autres personnes à assassiner des membres du Congrès, selon la plainte.

«Trump, nous voulons une vraie revanche contre les démocrates. Autrement dit, nous voulons que vous réalisiez une représentation publique de pelosi aoc schumer, etc. Et si vous ne le faites pas, le public le fera. Nous ne votons pas dans une autre élection truquée. Faites bouger les pelotons d’exécution, abattez ces communistes et reprenez l’Amérique! »Dit l’un des messages.

Deux jours après les émeutes meurtrières de Capitol Hill le 6 janvier, Hunt aurait posté une vidéo intitulée «Tuez vos sénateurs», qui comprenait la section «Tuez-les tous», selon la plainte.

Hunt est un acteur et cinéaste à temps partiel et travaille comme analyste judiciaire adjoint au bureau de l’administration judiciaire de l’État de New York, selon les archives. Il a depuis été suspendu sans traitement.