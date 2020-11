28/09/2020 Le président argentin, Alberto Fernández POLITICA AMÉRIQUE DU SUD ARGENTINE CASA ROSADA (CASA ROSADA /)

Le président Fernández a approuvé les propositions des dirigeants des mouvements sociaux de faire progresser la décentralisation démographique pour lutter contre la surpopulation urbaine et de reconvertir l’Argentine en un pays d’horticulteurs et d’artisans. Ces initiatives considèrent que le niveau d’urbanisation favorise la pauvreté et qu’il convient de suivre les modèles de la France et de l’Italie, où la répartition de la population est plus équilibrée, ce qui serait conforme à une idéalisation dont les fondements ne sont pas connus.

L’agriculture en France et en Italie existe en raison de la politique de subvention de l’Union européenne mise en Politique agricole commune qui a commencé dans les années 1960 avec l’excuse de soutenir la production alimentaire face à l’aggravation de la guerre froide. La France a une superficie de 643 800 kilomètres carrés et une population de 67 millions d’habitants. L’agriculture française contribue aujourd’hui à 1,6% du PIB et n’emploie que 700 000 travailleurs dont les revenus représentent un pourcentage élevé des généreux contribuables européens. Les possibilités de maigre concurrence prévues dans l’accord avec le Mercosur ont provoqué des réactions de colère aux Pays-Bas, en France et en Autriche.

L’Italie compte 60 millions d’habitants concentrés sur 302 073 kilomètres carrés tandis que la province de Buenos Aires a une superficie de 307 571 kilomètres carrés avec 17 millions. Alors qu’en Italie les zones rurales, intermédiaires et urbaines sont confuses, les extensions de la province de Buenos Aires, sa population relativement faible et ses infrastructures médiocres expliquent les différences. L’agriculture en Italie représente 2,1% du PIB et emploie 4,1% de tous les travailleurs.

L’Argentine s’est toujours plainte des subventions accordées à l’agriculture par les États-Unis, l’Union européenne et le Japon. Ces manifestations ont été une constante de la politique étrangère quelle que soit la couleur politique des gouvernements. Les pays développés considéraient dans les années 50 que l’agriculture était un secteur spécial qui ne pouvait pas être soumis aux mêmes règles de concurrence que l’industrie et se sont mis d’accord sur des politiques de soutien à la production, des subventions pour les excédents exportables et des droits de douane élevés pour limiter les importations. sans prendre en compte les conséquences sur les pays exportateurs agricoles. Les subventions aux États-Unis dépasseront 40 milliards cette année, dans l’Union européenne 80 milliards et au Japon 22 milliards.

La politique de subventions et de protection du secteur agricole est également pratiquée par les pays en développement avec différentes excuses. L’Inde maintient des prix de soutien élevés, des barrières à l’importation et des subventions de 23 000 millions pour protéger le maigre niveau de vie de ses agriculteurs et contenir la migration interne. La Chine met en œuvre une politique active de promotion de la production agricole; l’OCDE estime ses subventions à 220 milliards de dollars. À cette situation s’ajoutent les actions des entreprises publiques pour contrôler les importations.

L’idée de retourner à la campagne appartient à la catégorie des utopies qui apprennent à se distancer des perversions de la vie urbaine et finissent par corrompre l’âme de l’homme / femme qui par origine est né pur.. La possibilité de profiter de la nature comme le faisaient les habitants d’origine, d’abandonner le matériel et d’avoir accès à une alimentation saine sans produits agrochimiques des multinationales éveille souvent l’imagination sur la potentialité et la vie illimitée du nouvel homme / femme. Ce fantasme s’attaque aux désirs pervers de profit qui sous-tendent la production marchande et l’agro-industrie.

Les propositions pour forcer la conversion de l’Argentine en un pays d’artisans et d’horticulteurs cherchent à arrêter le temps de l’histoire. Les pays promeuvent aujourd’hui l’urbanisation, l’éducation et le développement basés sur une industrie et des services tournés vers l’avenir. Toutes ces aventures ont un coût d’opportunité très élevé et impliquent un choix de priorités qui ne semble pas refléter l’évolution de la structure de production. Les tentatives visant à enduire la production agricole de chimères rédemptrices tirées d’un christianisme primitif issu du désert ajoutent à l’anxiété et sapent les efforts de rétablissement.

L’auteur est titulaire d’un diplôme en économie politique (UBA), d’un master en économie (Université de Boston) et a été ambassadeur d’Argentine en Thaïlande. Il est membre consultant du Conseil argentin des relations internationales (CARI)