Chip Somodevilla / .

« src = » données src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/IdgVrUi1mpbg2faVYzRhOA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MC4wNDQ5MDczMTg5Mzc1Mw–/https://media.zenfs.com/EN/business_insider_articles_888/83a667b22f61606bbbbc8a9aa12d43e6 « https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/IdgVrUi1mpbg2faVYzRhOA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MC4wNDQ5MDczMTg5Mzc1Mw–/https://media.zenfs.com/EN/business_insider_articles_888/83a667b22f61606bbbbc8a9aa12d43e6″/>Joe Biden et sa femme , Jill, montez à bord de leur avion à l’aéroport John Murtha Johnstown-Cambria County le 11 septembre 2020.

Vendredi, un photographe accrédité a enfreint le périmètre de sécurité de l’aéroport de Joe Biden en Pennsylvanie.

Biden et sa femme, Jill, montaient l’escalier de l’avion affrété lorsque le photographe a pu rejoindre le pool de presse sous l’aile gauche de l’avion.

L’homme a été rapidement attrapé par les services secrets et physiquement retiré du tarmac. Personne n’a été blessé dans l’incident.

La campagne Biden a subi d’autres failles de sécurité au cours de 2020.

Le périmètre de sécurité de l’ancien vice-président Joe Biden a été compromis par un photographe non identifié dans un aéroport de Pennsylvanie vendredi après-midi, selon CBS News.

Alors que le candidat démocrate à la présidence montait l’escalier menant à son avion affrété à l’aéroport John Murtha Johnstown-Cambria County avec sa femme, Jill, un caméraman a marché sur le tarmac de l’aéroport et est allé derrière l’avion, trouvant son chemin vers un groupe de membres accrédités. de la presse qui observaient les Bidens monter à bord de l’avion sous son aile gauche.

Une fois la brèche détectée, l’homme a été physiquement enlevé par un agent des services secrets. Ni Biden ni sa femme n’ont été blessés dans l’incident.

« Un membre des médias qui a été accrédité pour un événement plus tôt dans la journée a tenté d’accéder au tarmac de l’aéroport pour le départ du candidat présidentiel Biden », a déclaré un porte-parole des services secrets à CBS News. « L’individu a rencontré les forces de l’ordre, n’a pas respecté leurs instructions et a accédé au tarmac. Le personnel des services secrets américains a appréhendé l’individu et l’a escorté hors de la zone. »

Plus tôt dans la journée, Biden et sa femme se sont rendus du Delaware à New York pour assister au service commémoratif annuel du 11 septembre à Ground Zero. Ensuite, ils se sont rendus à Shanksville, en Pennsylvanie, pour visiter le mémorial du vol 93, qui commercialise le site de l’accident du vol 93 de United Airlines. Après avoir rendu visite aux pompiers du service des pompiers volontaires de Shanksville, le couple s’est rendu à l’aéroport de Johnstown.

La brèche de vendredi n’était pas le premier problème de sécurité majeur auquel la campagne Biden a été confrontée cette année.

En mars dernier, deux manifestants sont montés sur scène lors d’un premier rassemblement nocturne à Los Angeles. Un manifestant a été expulsé par la sécurité privée de Biden, tandis que l’autre a été bloqué par Jill Biden et plusieurs assistants de campagne. Plus tard ce mois-là, Biden a commencé à bénéficier d’une protection complète des services secrets, selon CBS News.

