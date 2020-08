Le procureur général du Wisconsin a nommé l’officier qui a abattu un homme noir dimanche, déclenchant des jours de manifestations.

Josh Kaul a déclaré aux journalistes mercredi que Rusten Sheskey avait tiré sur Jacob Blake sept fois dans le dos alors qu’il ouvrait la portière de sa voiture.

Les agents ont trouvé un couteau dans la voiture de M. Blake, a-t-il ajouté, mais aucune autre arme.

La fusillade a déclenché une vague de protestations ces derniers jours, dont certaines sont devenues violentes.

Un jeune de 17 ans a été arrêté mercredi après que deux personnes ont été tuées et une autre blessée au milieu des troubles mardi soir.

M. Blake se rétablit à l’hôpital et est conscient, mais ses avocats craignent qu’il lui faille un «miracle» pour qu’il marche à nouveau.

Le président américain Donald Trump a depuis envoyé les forces de l’ordre fédérales à Kenosha, tweetant qu’elles devaient combattre « le pillage, les incendies criminels, la violence et l’anarchie dans les rues américaines ».

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête fédérale sur la fusillade. Il a envoyé plus de 200 agents du FBI et des maréchaux américains dans la ville, selon une porte-parole.

Peu de temps après le tweet de M. Trump, le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré qu’il avait autorisé 500 soldats de la Garde nationale à soutenir les efforts d’application de la loi au milieu des inquiétudes concernant de nouvelles violences.

Les manifestations se sont également propagées à un certain nombre d’autres villes américaines, notamment Portland, Oregon et Minneapolis, Minnesota, où le meurtre par la police d’un homme noir non armé George Floyd en mai a déclenché des manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis et dans le monde.

Qu’a dit le procureur général?

Mercredi, M. Kaul a informé les journalistes de l’enquête en cours sur la fusillade.

Les agents ont été appelés à une adresse dimanche soir après qu’une femme a signalé que « son petit ami était présent et n’était pas censé être sur les lieux ».

Les avocats de M. Blake ont déclaré qu’il avait tenté de «désamorcer un incident domestique» lorsque la police avait sorti ses armes.

Pendant qu’ils étaient là, ils ont essayé d’arrêter M. Blake, en utilisant d’abord un taser contre lui. Après que M. Blake ait ouvert la portière de sa voiture, l’agent Rusten Sheskey – qui est au service de police de Kenosha depuis sept ans – a tiré sept coups de feu dans le dos de M. Blake.

« Aucun autre officier n’a tiré avec son arme », a déclaré M. Kaul.

M. Blake a depuis déclaré aux enquêteurs qu’il avait un couteau en sa possession, et M. Kaul a déclaré que les agents « avaient récupéré un couteau sur le plancher du côté conducteur » de sa voiture. Ils n’ont trouvé aucune autre arme dans le véhicule.

Le procureur général du Wisconsin a également abordé la récente violence dans la ville, la qualifiant de «méprisable».

Il a dit qu’il y a des personnes « impliquées dans des activités destructrices qui ne sont pas de la ville de Kenosha ou de l’état du Wisconsin ».

« Tout ce qu’ils font, c’est créer le chaos », a-t-il déclaré, ajoutant que les habitants de Kenosha « méritent d’avoir l’opportunité de pleurer et de manifester pacifiquement. [and] demander le changement qu’ils veulent voir. »

Que s’est-il passé mardi?

Il y a eu des jours de manifestations et de troubles après la fusillade de M. Blake.

Mardi, un petit groupe a lancé des feux d’artifice et des bouteilles d’eau sur la police de Kenosha, qui a répondu avec des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.

Un porte-parole de l’Association de la police professionnelle du Wisconsin a déclaré à la BBC que les individus et les groupes exercaient leur propre forme de vigilance car les forces de l’ordre étaient très dispersées dans la ville.

Sur les réseaux sociaux, des images ont montré un homme avec un fusil poursuivi par une foule avant de tomber au sol et de sembler leur tirer dessus. D’autres vidéos montrent des civils armés, pour la plupart vêtus de treillis militaires, se rassemblant à l’extérieur des entreprises qu’ils disaient protéger.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le chef de la police de Kenosha, Daniel Miskinis, a confirmé qu’un jeune de 17 ans d’Antioche, dans l’Illinois, avait été arrêté pour la mort d’un homme de 26 et 36 ans lors des manifestations de mardi. La personne blessée a également 26 ans et devrait guérir, a-t-il déclaré.

L’adolescent, nommé Kyle Rittenhouse, est soupçonné de meurtre au premier degré.

Un couvre-feu de nuit est en place dans la ville de 19h00 à 7h00, jusqu’au dimanche. Les dirigeants communautaires ont exhorté les gens à respecter le couvre-feu.