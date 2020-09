Baimadajie Angwang, un officier de police New York, a été arrêté ce lundi pour avoir prétendument exécuté espionnage pour Chine.

Selon la plainte, Angwang a agi « sous la direction et le contrôle » des fonctionnaires que le gouvernement chinois a au consulat de New York pour faire rapport sur activités des citoyens de l’ethnie tibétaine.

Il est également accusé d’avoir évalué des sources de renseignements tibétains et d’avoir utilisé sa position de policier pour permettre aux autorités chinoises d’avoir accès à des officiers de rang supérieur. De plus, comme le rapporte le réseau ABC, Anwang est également accusé de fraude, fausses déclarations et obstruction à une procédure officielle.

Le détenu de 33 ans appartient à l’ethnie tibétaine, mais est un Américain naturalisé. La plainte précise qu’elle se désigne elle-même comme un « actif » de la Chine.

La police fédérale des États-Unis (FBI) a signalé qu’Angwang avait été communiquer « fréquemment » avec un membre du consulat chinois qu’il appelle « chef » depuis juin 2018. De plus, de 2014 à 2017, il a été vu pénétrer dans les installations du consulat chinois à de nombreuses reprises.

« C’est la définition de menace interne« , a installé le directeur adjoint du FBI à New York, William Sweeney Jr., qui a ajouté qu’Angwang a travaillé » pour le compte d’un gouvernement étranger « .

« Il a menti pour gagner son grade et a utilisé sa position d’officier de police de New York pour aider les tentatives subversives et illégales du gouvernement chinois de recruter des sources de renseignements », a-t-il ajouté.