Lorsque Golda Barton a appelé le 911 vendredi pour l’aider à calmer son fils de 13 ans, qui est autiste, elle s’attendait à ce qu’une équipe de crise désamorce la situation.

Mais lorsque Linden Cameron s’est enfui de la police, un policier a ouvert le feu, a rapporté KUTV. Barton dit que son fils a des blessures à l’épaule, aux chevilles, aux intestins et à la vessie.

«C’est un petit enfant», a déclaré Barton, selon la station. «Pourquoi ne l’as-tu pas abordé? C’est un bébé. Il a des problèmes mentaux.

La police de Salt Lake City a déclaré qu’ils avaient été appelés à un rapport d’un garçon ayant un «épisode mental» qui avait «proféré des menaces à certaines personnes avec une arme», a rapporté le Salt Lake Tribune. Aucune arme n’a été trouvée.

Barton dit qu’elle a dit aux policiers que son fils, qui avait été bouleversé par le retour au travail de sa mère, n’était pas armé. « Il se met juste en colère et il commence à crier et à crier », a-t-elle dit, a rapporté KUTV. « Il ne sait pas réglementer. »

Le maire Erin Mendenhall de Salt Lake City a promis une enquête rapide et transparente dans une déclaration à 22 heures. tournage, a rapporté le Salt Lake Tribune.

«Bien que tous les détails de cet incident n’aient pas encore été publiés au fur et à mesure qu’une enquête se déroule, je dirai que je suis reconnaissant que ce jeune garçon soit vivant et que personne d’autre n’ait été blessé», a déclaré Mendenhall, selon la publication.

À l’échelle nationale, des dizaines de personnes en crise de santé mentale ont été blessées ou tuées par la police qui avait été appelée à l’aide, a rapporté le Washington Post.

«La police a été appelée parce que de l’aide était nécessaire, mais au lieu de cela, plus de tort a été fait lorsque les agents du SLPD s’attendaient à ce qu’un jeune de 13 ans en proie à un épisode de santé mentale agisse plus calme et (plus) recueilli que les agents formés pour adultes», indique un communiqué de groupe de défense Neurodiverse Utah.