Le département du shérif du comté de San Bernardino mène l’enquête sur la mort d’un pompier la semaine dernière en combattant l’incendie d’El Dorado, qui continue de brûler dans la forêt nationale de San Bernardino pour la troisième semaine.

Le pompier était Charles Morton, 39 ans, le patron du Big Bear Interagency Hotshot Squad, a déclaré la forêt nationale de San Bernardino dans un communiqué lundi soir. Il est décédé alors qu’il était « engagé dans des opérations de suppression des incendies » jeudi soir, selon le communiqué.

«Charlie était un leader respecté qui était toujours là pour son équipe et son équipage dans les moments les plus difficiles», a déclaré Vicki Christiansen, chef du service forestier américain. «Nos pensées vont aux proches de Charlie, à ses collègues, à ses amis et aux Big Bear Hotshots. Nous les garderons dans nos pensées et nos prières. »

Charles Morton, un patron de la Big Bear Interagency Hotshot Squad, est décédé en combattant l’incendie d’El Dorado dans le sud de la Californie jeudi 17 septembre 2020.

Morton était avec le Service forestier depuis 14 ans, rejoignant l’équipe de San Bernardino en 2007. Il a travaillé dans les districts de Front Country et Mountaintop Ranger, pour les Hotshots interagences de Mill Creek, les moteurs 31, les moteurs 19 et Big Bear Interagency. Hotshots.

Une équipe hotshot est un groupe d’une vingtaine de pompiers qui interviennent en cas de grands incendies de forêt à travers le pays et sont affectés à travailler sur les parties les plus difficiles de l’incendie.

Selon la déclaration, la famille de Morton a demandé au département de dire qu’il laisse dans le deuil sa femme et sa fille, ses parents, deux frères, cousins ​​et amis. « Il est aimé et nous manquera », a ajouté le communiqué.

Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons face à la perte de l’un des nôtres. Nos cœurs se brisent pour nos frères et sœurs du Service forestier et pour la famille de Charlie. DÉCHIRURE. frère. https://t.co/ILFSI0ZU7X – SB County Fire (@SBCOUNTYFIRE) 22 septembre 2020

L’enquête en est à ses débuts et il est trop tôt pour dire si des accusations liées à la mort pourraient être recommandées contre une famille soupçonnée d’avoir allumé le feu avec un appareil pyrotechnique lors d’un rassemblement de révélation du sexe le 5 septembre, a déclaré la porte-parole du shérif Jodi Miller.

Alors que le département du shérif du comté de San Bernardino s’occupe de l’enquête sur la mort du pompier, Cal Fire enquête sur la cause de l’incendie d’El Dorado.

Le capitaine des pompiers de Cal, Bennet Milloy, a répété lundi que les enquêteurs pourraient prendre des semaines pour déterminer la cause exacte de l’incendie, y compris si la famille serait tenue coupable d’avoir allumé l’incendie.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré.

Voyez à quoi cela ressemble: Les feux de forêt ont brûlé des millions d’acres à travers l’Ouest.

Les conclusions des deux enquêtes seront finalement soumises au bureau du procureur du comté de San Bernardino.

À partir de 18 h 30 Lundi, l’incendie d’El Dorado avait brûlé 22588 acres et 60% de son périmètre était contenu, selon le US Forest Service.

Quatre maisons et six autres structures ont été détruites. Il y a 1 190 pompiers et membres du personnel sur les lieux.

Cet article a été initialement publié sur Palm Springs Desert Sun: la mort d’un pompier à El Dorado Fire en Californie sous enquête