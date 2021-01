. / EPA / HEDAYATULLAH AMID

Kaboul, 10 janvier . .- Le porte-parole du service de sécurité gouvernemental de la Force nationale de protection du public (NPPF), Zia Wadan, et deux de ses compagnons sont morts ce dimanche dans une nouvelle attaque sélective en Afghanistan, qu’ils ont presque quotidiennement comme cibler les politiciens, les militants, les intellectuels ou les journalistes.

L’attaque a eu lieu vers 8h30 (4h00 GMT) dans le centre de Kaboul, lorsqu’une mine a explosé sur la trajectoire du véhicule dans lequel voyageaient Wadan et plusieurs collègues qui allaient travailler, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur à Efe: Tariq Arian.

Wadan et deux de ses compagnons de la Force nationale de protection publique ont été tués dans l’attaque, tandis qu’un autre civil a été blessé, a ajouté Arian.

Le NPPF, sous la direction du Conseil national de sécurité, est chargé de la protection des institutions publiques et des organisations non gouvernementales, ainsi que de l’escorte des convois gouvernementaux, selon le porte-parole de la police de Kaboul, Firdaws Faramarz, a déclaré à Efe.

Dans son dernier message sur Twitter, Wadan a rapporté samedi une cérémonie de remise des diplômes pour 400 cadets de la NPPF, une information qui était accompagnée d’une photo de lui derrière le conseiller à la sécurité nationale Hamdullah Mohib.

Pour le moment, aucun groupe armé n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque, même si le porte-parole du ministère de l’Intérieur n’a pas hésité, comme lors d’autres attaques ciblées récentes, à blâmer directement les talibans.

“Les terroristes récemment arrêtés (en relation avec d’autres attaques ciblées) ont clairement indiqué dans leurs aveux qu’ils étaient membres du groupe taliban”, a déclaré Arian, qualifiant ces “crimes de guerre” de “injustifiables”.

Les talibans ont cependant nié à plusieurs reprises être à l’origine de ce type d’attaques, accusant directement les forces de sécurité afghanes de les avoir menées pour fabriquer une propagande négative contre les insurgés.

ATTAQUES SÉLECTIVES

L’attaque de ce dimanche s’ajoute à une spirale sans précédent d’attaques sélectives en 2020 contre des journalistes, militants, politiciens ou intellectuels en Afghanistan, où les tirs ou les détonations de bombes contre les véhicules des victimes sont devenues une réalité presque quotidienne en le pays.

Le gouvernement afghan a récemment décidé de doubler les forces de police et de multiplier les caméras de sécurité à Kaboul face à cette nouvelle vague d’attaques ciblées.

Les troupes américaines en Afghanistan partagent également la théorie selon laquelle les talibans sont à l’origine de ces attaques, dans le cadre d’une nouvelle stratégie d’actions médiatiques dans les villes sans nécessiter d’attaques majeures.

Cette nouvelle attaque intervient après le début cette semaine du deuxième cycle de négociations de paix à Doha entre les talibans et les membres du gouvernement afghan, pourparlers qui ont débuté en septembre dernier et visent à mettre fin à près de deux décennies de guerre en Afghanistan.