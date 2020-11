SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Les électeurs de Porto Rico élisaient mardi un nouveau gouvernement dont ils espéraient qu’il pourrait aider à guérir un territoire américain en proie à la corruption, aux ouragans, aux tremblements de terre et à la pandémie de coronavirus.

Parmi les six candidats qui aspiraient à devenir le nouveau gouverneur figurait Pedro Pierluisi du Nouveau Parti progressiste, qui prône la transformation du territoire en État. Pierluisi était un représentant sans droit de vote de l’île au Congrès et a brièvement exercé les fonctions de gouverneur après d’énormes manifestations de rue l’année dernière, qui ont conduit à la démission du gouverneur Ricardo Roselló.

La plupart des sondages ont donné à Pierluisi un léger avantage sur Carlos Delgado, du Parti démocratique populaire, qui soutient la situation actuelle dans le territoire. De derrière est apparu Juan Dalmau, du Parti de l’indépendance portoricaine; Alexandra Lúgaro, du Citizen Victory Movement; César Vázquez, de Proyecto Dignidad, et le candidat indépendant Eliezer Molina.

Trois candidats choisissaient de remplacer la maire de San Juan, Carmen Yulín Cruz, connue pour son affrontement avec le président des États-Unis, Donald Trump, après que l’ouragan María a frappé l’île en septembre 2017 et causé des dégâts estimés à plus de 100000. millions de dollars, en plus de causer 2 975 décès.

Moins de deux ans après la tempête, des centaines de milliers de Portoricains sont descendus dans les rues pour demander la démission de Roselló, dans ce qu’on appelle l’été 2019, un mouvement déclenché par la fuite d’un chat dans lequel le gouverneur de l’époque et d’autres responsables se sont moqués des victimes de l’ouragan, entre autres, et ont fait des commentaires qui ont conduit à une enquête pour corruption possible.

Les nouveaux candidats ont promis de lutter contre la corruption et d’apporter des changements sur l’île, embourbée dans une crise économique et tentant de restructurer une partie de sa dette publique de plus de 70 milliards de dollars, que les autorités ont déclarée impayable en 2015.

Le gagnant devra travailler avec un conseil de contrôle fédéral qui supervise les finances de Porto Rico et a déjà affronté les autorités locales au sujet de mesures d’austérité, qui comprenaient une proposition de réduction des pensions publiques.

Les candidats trouvent une base électorale épuisée par l’émigration en raison des difficultés sur l’île. Lors de ces élections, il y a 2,36 millions d’électeurs possibles, contre 2,87 millions en 2016 et 2,4 millions en 2012.

Mardi, des législateurs locaux ont également été élus et le sixième référendum a eu lieu sur l’opportunité de changer la situation juridique du territoire. Le plébiscite pose une seule question: “Porto Rico devrait-il être immédiatement admis dans l’Union en tant qu’État?” Il s’agit d’un vote consultatif, car le Congrès devrait approuver cette décision.

Certains Portoricains ont célébré la diversité croissante des partis et des candidats ces dernières années, qui a progressivement érodé la domination exercée pendant des décennies par les nouveaux progressistes et démocrates populaires sur la politique insulaire.

«Nous assistons à quelques années de transformation», a déclaré Roberto Robles, 21 ans, qui votait pour la première fois.

Dimanche, il a été arrêté près d’un feu de circulation dans sa ville de Guayanilla, une ville de la côte sud-ouest de l’île qui a été l’une des plus touchées par une série de tremblements de terre survenus fin décembre dernier. Il était seul, portant une pancarte disant «Pourquoi choisirais-tu la même chose? Votez », tandis que les voitures émettaient un bip d’approbation en passant.

L’analyste politique Mario Negrón a déclaré qu’il n’était pas surpris par les manifestations ou la demande de nouveaux visages et de nouveaux partis alors que l’infrastructure de l’île se détériore, que les gouvernements des deux partis traditionnels continuent de perdre de leur crédibilité et que l’exode vers le continent américain se poursuit.

«Il était évident que cela allait être la fin», a-t-il noté. “L’administration publique de Porto Rico s’est effondrée il y a de nombreuses années.”

“La question est maintenant, et maintenant?”