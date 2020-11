Messi, capitaine de cette étape oscillante Barcelone au début de la direction de Ronald Koeman (. / Albert Gea)

La continuité de Lionel Messi au FC Barcelone il n’est pas assuré loin de là, malgré la démission de Josep Maria Bartomeu à la présidence de l’entité. Après que l’ancien président ait réussi à conserver la référence culé maximale en août, différents médias européens ont maintenant révélé le options envisagées par les principaux candidats pour obtenir les services de la puce.

La clause de résiliation, évalué à 700 millions d’euros, était la seule chose qui pourrait arrêter le départ de l’Argentin. Cependant, sans un éventuel renouvellement de contrat en vue, le Rosario mettrait fin à sa relation avec l’institution du Barça le 30 juin 2021, et Je serais libre de négocier directement avec qui je veux.

C’est pourquoi, alors que certains puissants en Europe attendent ce qui va se passer, d’autres ils ont déjà commencé à concevoir un plan à lui proposer.

Pep Guardiola et Sergio Agüero joueraient un rôle clé dans les négociations avec City

Comme l’a révélé le journal britannique The Telegraph, le Manchester City, qui a été l’un des principaux candidats à l’embaucher en août, reviendra à la charge, cette fois avec un pré-contrat que je lui présenterais en janvier. A cette occasion, la différence sera que les Anglais pourront négocier directement avec Jorge Messi et ses conseillers, sans avoir à le faire avec Barcelone.

L’équipe que commande Pep Guardiola tentera de profiter du mauvais moment institutionnel que vit le club Catalan, qui après la démission de Bartomeu, est guidé par une agence commandée par le trésorier du club Carles Tusquets, pour lier l’Argentin.

«C’est un talent incroyable, quelqu’un qui peut avoir un impact significatif sur n’importe quel club du monde sur et en dehors du terrain immédiatement. Il est le meilleur joueur du monde, il est le meilleur joueur de sa génération. Je pense que n’importe quel club dans le monde aimerait explorer la possibilité qu’il rejoigne leur équipe. Si Leo Messi quitte le Barça et devient une possibilité, nous pourrions explorer l’option de sa signature “a admis Omar Berrada, directeur des opérations financières de la ville.

Lautaro Martínez, un joueur clé de l’Inter, partage un attaquant avec Messi en Argentine (.)

De l’Espagne, en revanche, ils ont assuré que la meilleure option que Lionel Messi a entre ses mains est d’aller à l’Inter Antonio Conte, où il retrouverait Arturo Vidal et Lautaro Martínez, avec qui il partage la tête de l’équipe argentine.

«Le renouvellement de Messi est compliqué. Pour le moment, il ne veut pas renouveler et a une offre très puissante de l’Inter Milan. Vous devez avoir l’Inter et la moitié du monde. En Italie, ils ont une sorte de loi de Beckham et le football italien renaît. En ce moment, il gagne 70 net par saison, soit 140 bruts, quelque chose de plus en Catalogne », a souligné Eduardo Inda dans El chiringuito de jugones, faisant référence au fait que de l’Italie ils chercheront à séduire l’Argentin sur le plan économique.

En revanche, le président de l’actuel comité de direction de Barcelone, Tusquets, a assuré lors d’une récente conférence de presse que “Il y a une bonne prédisposition de Messi et de ses représentants” pour continuer.

PLUS SUR CE SUJET:

“Si tu n’aimes pas ce que je dis, là tu as la porte”: dans les coulisses du combat de Setién avec Messi

Les 8 demandes de Xavi Hernández pour lesquelles il n’est pas devenu l’entraîneur de Barcelone

Les chiffres de la crise de Barcelone: ​​le chiffre du millionnaire à couper et comment il compte le faire