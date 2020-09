Un prêtre du Wisconsin qui a condamné les démocrates catholiques a le soutien d’un évêque du Texas.

Le père James Altman, pasteur de l’église St. James the Less Catholic, s’en est pris au père James Martin, qui a participé à la Convention nationale démocratique. Dans une vidéo de 10 minutes publiée sur YouTube, Altman a qualifié le prêtre d ‘«hérétique hyper, déroutant et répandu» et a eu des mots durs envers les démocrates.

«Voici une note aux catholiques baptisés sans aucune idée: vous ne pouvez pas être catholique et démocrate. Point final », a déclaré Altman dans la vidéo publiée le 30 août.« La plate-forme du parti est absolument contre tout ce que l’Église catholique enseigne, alors arrêtez de prétendre que vous êtes catholique et votez démocrate. Repentez-vous de votre soutien à ce parti et à sa plate-forme ou affrontez les feux de l’enfer.

Tyler, Texas, Mgr Joseph Strickland a tweeté son approbation de la déclaration d’Altman.

«Ma honte, c’est que cela m’a pris si longtemps», a déclaré Strickland le 5 septembre de la vidéo. «Merci Fr. Altman pour votre COURAGE. «

Le tweet de Strickland a recueilli plus de 3800 likes et 1700 retweets au 8 septembre.

L’espoir démocrate à la présidentielle Joe Biden est bien connu pour être un catholique fervent et a grandi en pratiquant la religion dans des paroisses et des écoles paroissiales de Pennsylvanie et du Delaware, selon le National Catholic Reporter.

Martin, un consultant du Vatican, a déclaré sur Twitter la semaine dernière qu’il avait entendu des prêtres dire que voter pour Biden était un «péché mortel». Il a réprimandé cette affirmation et a exhorté les prêtres à cesser d’utiliser ce langage.

«Ce n’est pas un péché de voter pour M. Biden ou pour M. Trump», a déclaré Martin. «Ce n’est pas non plus un péché d’être démocrate ou républicain.»

Un sondage Pew Research du mois dernier a révélé que les catholiques blancs soutiennent le président Donald Trump pour sa réélection avec une marge de 19 points, mais les catholiques hispaniques soutiennent massivement Biden, selon l’agence de presse catholique.