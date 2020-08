La semaine

Un prêtre jésuite qualifie le commentaire de Lou Holtz de la foi catholique de Biden de « terrible »

Lou Holtz, ancien entraîneur de football universitaire, a provoqué la controverse lors de la Convention nationale républicaine mercredi soir lorsqu’il a déclaré que le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden était un « catholique de nom seulement ». Biden a exprimé sa foi, ce qui, selon lui, a aidé lui à travers des moments difficiles de sa vie, comme lorsque son fils, Beau Biden, est décédé d’un cancer du cerveau en 2015. Holtz a rendu son jugement tout en prononçant un discours louant le président Trump, affirmant qu’il était un homme qui « se soucie vraiment des gens » et qui est quelqu’un Les Américains peuvent «faire confiance». Peu de temps après la fin de Holtz, les libéraux et les conservateurs ont sauté à la défense de Biden sur Twitter.> Lou Holtz a-t-il simplement qualifié les démocrates de « catholiques de nom seulement? » >> Biden va à la messe chaque semaine. C’est un catholique fervent et un homme de foi réelle qui ne prétend pas être comme Trump. >> Ces gens sont tellement malhonnêtes.>> – Tara Setmayer (@TaraSetmayer) 27 août 2020> Mensonge dégoûtant de Lou Holtz selon lequel Biden est un ‘catholique de nom seulement’.>> WaPo: « Biden a presque toujours des chapelets en sa poche … Il a longuement écrit et parlé de la façon dont la foi l’a aidé à pleurer la perte de sa première femme et fille il y a de nombreuses années, et de son fils Beau. « >> – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 27 août 2020> Ce soir, j’ai appris que le statut d’une personne au sein de l’Église catholique peut apparemment être déterminé par * des notes de contrôle * un entraîneur de football universitaire de Division I. https://t.co/kT6eFQSjuk>> – Daniel W.Drezner (@dandrezner) 27 août 2020> Lors de la Convention républicaine, Lou Holtz vient de dire que Joe Biden n’est pas un vrai catholique.>> Qui est-il pour juger la foi d’un autre homme?>> – Renato Mariotti (@renato_mariotti) 27 août 2020> Lou Holtz a qualifié Biden de « catholique de nom seulement », alors voici un clip de Trump à qui on demande quel est son verset biblique préféré. pic.twitter.com/GRy3mCFWtI>> – Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 27 août 2020Sur MSNBC, le prêtre jésuite James Martin a dit qu’il ne croyait pas que ce soit quelque chose « que vous devriez dire à propos de qui que ce soit ». Holtz, a-t-il poursuivi, « ne peut pas regarder dans l’âme de Joe Biden … Je pense que c’est une chose vraiment terrible à dire à propos de quelqu’un. Il n’a aucune idée de ce qui se passe dans le cœur de Joe Biden. »> « Il ne peut pas regarder dans le l’âme de Joe Biden », dit le révérend James Martin en réponse à la déclaration RNC2020 de Lou Holtz suggérant que Joe Biden et d’autres politiciens sont« catholiques de nom seulement ».>>« Il n’a aucune idée de ce qui se passe dans le cœur de Joe Biden, » il ajoute. pic.twitter.com/g8Olfxj65b>> – MSNBC (@MSNBC) 27 août 2020 Holtz est impliqué dans la politique républicaine depuis des décennies. En 1983, il a démissionné de son poste d’entraîneur de football de l’Université de l’Arkansas après avoir été critiqué pour son apparition dans des publicités approuvant la réélection du sénateur Jesse Helms (R-N.C.). À l’époque, Helms, qui avait déclaré que la loi de 1964 sur les droits civils était «la seule loi la plus dangereuse jamais présentée au Congrès», dirigeait l’effort pour empêcher Martin Luther King Jr. Day de devenir une fête nationale. theweek.com La grève de la NBA est la contre-programmation RNC la plus efficace possible Cette «célèbre» citation de Lincoln dans le discours de Lara Trump sur RNC? Il ne l’a jamais dit. Le porte-parole de Biden compare la Convention nationale républicaine à la Twilight Zone