VATICAN CITY (AP) – Un prêtre récemment engagé par le pape François pour devenir évêque d’un diocèse du Minnesota a démissionné après qu’une allégation d’abus sexuels sur un mineur ait fait surface avant qu’il ne puisse prendre ses fonctions.

Le Vatican a annoncé lundi sans donner de détails que François avait accepté la démission de l’évêque élu Michel Mulloy, nommé par le pape en juin à la tête du diocèse de Duluth. Mulloy devait être élevé au rang d’évêque lors d’une cérémonie le 1er octobre à Duluth.

Au moment de sa nomination, Mulloy était administrateur diocésain du diocèse de Rapid City, Dakota du Sud, qui a déclaré avoir reçu l’allégation le mois dernier.

Il est très inhabituel qu’un prêtre soit choisi pour être nommé évêque par le pape, puis démissionne avant que cela ne puisse arriver. Mais le développement sert à souligner la détermination souvent déclarée du pontife à sévir contre les prêtres prédateurs et à insister pour que toute allégation d’abus sexuels fasse l’objet d’une enquête rapide.

Le diocèse de Rapid City a déclaré que l’évêque Peter Muhich avait informé les forces de l’ordre du développement et que Mulloy avait «reçu l’ordre de s’abstenir de s’engager dans le ministère».

«Le diocèse a ensuite commandé une enquête indépendante pour déterminer si l’allégation justifiait une enquête plus approfondie en vertu de la loi Cannon (église)», a déclaré le communiqué du diocèse de Rapid City. Il a ajouté que cette étape avait conduit à la conclusion que « l’accusation satisfaisait à la norme pour une enquête et une conclusion plus poussées et le Saint-Siège a été informé » par Muhich.

Le diocèse de Rapid City a déclaré que Mulloy avait reçu un résumé de l’allégation spécifique et avait présenté sa démission en tant qu’évêque élu au pape.