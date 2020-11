Poursuivant le tabloïd The Sun, Johnny Depp voulait protéger son image, mais les révélations sur sa vie privée et son mariage avec Amber Heard dans cette affaire d’examen très public pourraient avoir des conséquences néfastes sur l’acteur et son ex-femme.

“Peu importe qui gagne cette bataille dégoûtante, Johnny Depp et Amber Heard perdront tous les deux”, a-t-il titré dans le Daily Mail au début du procès de juillet à Londres.

Des audiences quotidiennes pour déterminer si le tabloïd a diffamé l’acteur comme un mari violent a révélé tous les détails sombres de leur relation.

On a parlé de la toxicomanie de Johnny Depp, comment il a vandalisé des dizaines de milliers de dollars de boîtes de nuit et de chambres d’hôtel et d’allégations d’infidélité.

– “Le mal est déjà fait” –

“Ils ont expliqué tellement de choses et lavé leurs vêtements sales en public, à la fois au sens propre et au sens figuré (…), que le mal est déjà fait”, quel que soit le verdict, a déclaré à l’. l’expert en relations publiques Mark Borkowski.

Selon lui, «le procès aggrave les choses» car il donne au public «une belle histoire» sur leurs problèmes privés. L’affaire montre, “pour Johnny Depp et Amber Heard, que la gloire est toxique”, ajoute-t-il.

Selon Emily Cox, une avocate spécialisée dans les poursuites en diffamation, l’acteur a bien fait de porter l’affaire en justice.

«S’il avait laissé sans réponse ces graves accusations de violence domestique, elles auraient été à jamais associées à son nom», explique-t-il. “Cela aurait certainement un plus grand impact sur sa carrière que de révéler des détails peu flatteurs.”

Pour Cox, les révélations sur la consommation de drogue sont un moindre mal car «un acteur qui souffre de dépendance est mieux considéré qu’un acteur qui bat sa femme».

«Si Depp gagne son procès, cela pourrait donner un nouvel élan à sa carrière et augmenter sa popularité, en tant que personne injustement accusée de violence conjugale», dit-il.

Mark Borkowski est plus pessimiste et estime qu’il sera difficile de vraiment “prouver” son innocence et prédit que l’acteur aura une “victoire à la Pyrrhus”.

“Cela a fait d’Amber Heard une martyre … Elle est devenue un totem des luttes d’aujourd’hui, l’emblème de ceux qui vivent des relations abusives”, dit-il.

Le procès comporte cependant des risques pour l’actrice de 34 ans, qui n’a comparu qu’en tant que témoin.

“La défense du Sun est entièrement basée sur les allégations d’Amber Heard, au point que sa crédibilité est autant en jeu que celle de Depp”, estime Cox. «Si The Sun perd sa cause, il pourrait se retrouver ostracisé à Hollywood», dit-elle.

Au contraire, si le journal l’emporte, l’actrice de “The Danish Girl” et “Aquaman” sera “considérée comme un brave gentleman ayant lancé une croisade contre les violences conjugales”, ajoute l’avocat.

Dans ce cas, les conséquences pour Johnny Depp seront «catastrophiques pour sa carrière» et son nom serait «à jamais marqué par ces accusations».

Une décision à cet égard “pourrait également avoir un impact sur la plainte. [de Depp] pour diffamation contre Heard aux États-Unis, mettant fin à sa réputation », déclare Cox.

“Pour une grosse production, avec beaucoup d’argent en jeu, ça pourrait alors être un danger” d’embaucher l’acteur, estime Borkowski.

Selon lui, cependant, la carrière de l’acteur pourrait se redresser et trouver des sorties du côté «des producteurs indépendants» ou des «grands producteurs européens». “Dans ces domaines, les gens ont tendance à souffrir d’amnésie.”

mpa-cdu / gmo / pc-acc / es