Lima, 4 janvier . .- Un procureur péruvien a fait appel lundi de la décision du tribunal qui autorise le parti populaire de Fuerza, dirigé par Keiko Fujimori, à participer à la course électorale pour les prochaines élections générales au Pérou, après qu’un juge a refusé de suspendre à cette formation, enquêté pour blanchiment d’argent présumé.

Le procureur José Domingo Pérez, membre de l’équipe spéciale de Lava Jato, a interjeté appel de la résolution du quatrième tribunal national permanent d’instruction préparatoire spécialisé dans le crime organisé, afin qu’une instance supérieure révoque la décision et désactive l’organisation Fujimori.

La semaine dernière, le juge Víctor Zúñiga a estimé que suspendre le match était “disproportionné car cela porterait atteinte aux droits des personnes qui appartiennent au groupe et qui ne sont pas nécessairement impliquées dans les crimes allégués”.

En déclarant infondée la demande de suspension temporaire de Fuerza Popular, le juge a donné le feu vert au parti Fujimori pour qu’il poursuive sa campagne pour les élections prévues le 11 avril.

Le leader de la formation politique, Keiko Fujimori, a célébré la résolution d’une demande qu’elle jugeait “arbitraire” sur ses réseaux sociaux.

“Cette décision renforce la démocratie et nous permet de participer dans des conditions égales. Laissons le peuple décider.” A écrit sur Twitter la fille de l’ancien président Alberto Fujimori (1990-2000), qui purge une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l’humanité et corruption .

LES INSISTES FISCAUX

La demande de suspension de Fuerza Popular en tant qu’organisation politique a été déposée par Pérez, qui enquête depuis trois ans sur ce groupe politique et Keiko pour l’origine illicite présumée des fonds avec lesquels il a financé ses précédentes campagnes électorales.

À la suite de cette enquête, Fujimori a passé une quinzaine de mois en détention préventive à deux périodes différentes entre 2018 et 2020, tandis que les enquêtes, qui sont dans leur phase finale, se sont poursuivies.

Le procureur a fait valoir sa demande de suspension de Fuerza Popular pour ces élections au cours desquelles cette organisation a faussé la démocratie en disposant de fonds d’origine prétendument illicite.