Si l’ouragan Laura se déplace vers l’ouest et atterrit carrément sur la côte du Texas, ce sera le cinquième ouragan meurtrier à frapper le Lone Star State depuis 2000.

Il est bien trop tôt pour que le Texas et ses partenaires fédéraux mettent au point un système de protection contre les ondes de tempête conçu pour protéger le Lone Star State des ouragans majeurs. Mais ils espèrent que le projet de plusieurs milliards de dollars pourrait être achevé à temps pour un sixième ouragan majeur.

Ou peut-être un septième.

Le projet, surnommé «Ike Dike» après l’ouragan du même nom en 2008, devrait coûter jusqu’à 31 milliards de dollars et nécessiter une décennie supplémentaire pour concevoir, permettre et construire.

Le Corps des ingénieurs de l’armée a adopté le plan – connu sous le nom d’étude de faisabilité de la protection et de la restauration de la côte du Texas – en octobre 2018. Il appelle à un réseau intégré de digues, de barrières anti-surtension, de hayons verticaux et d’une «barrière circulaire» autour de l’île de Galveston, ainsi que la restauration de plages et de dunes le long de 70 miles de côtes.

Cependant, le plan en est encore à ses débuts, avec un deuxième projet et une déclaration d’impact environnemental qui l’accompagne début octobre, suivi d’un projet final de plan attendu en mai 2021. C’est tout avant que le Congrès n’alloue des fonds fédéraux pour construire les structures , ce qui devrait durer jusqu’en 2031.

Au rythme actuel, le Texas pourrait voir plusieurs autres ouragans majeurs avant 2031, sur la base de l’historique des tempêtes de l’État et des projections scientifiques sur la façon dont le changement climatique affectera le comportement des tempêtes.

Depuis 1851, le Texas a connu en moyenne un ouragan tous les trois ans, selon les statistiques du National Weather Service. Ses tempêtes majeures les plus récentes – de catégorie 3 ou plus – sont survenues en 1999 (Bret), 2005 (Rita), 2008 (Ike) et 2017 (Harvey).

Un important système de protection contre les ouragans pour la côte du Texas a été conçu après l’ouragan Ike. Des éléments de ce plan initial, mis au point en collaboration avec des ingénieurs côtiers de la Texas A&M University, Galveston, sont incorporés dans l’étude plus large de la côte du Texas. Son premier surnom d’Ike Dike est également resté dans la version actuelle.

Le Texas et le Corps d’armée ont travaillé sur d’autres projets, y compris un projet de réduction des risques et de restauration côtière entre Sabine Pass et Galveston Bay qui avait été planifié avant l’ouragan Harvey. Financement du projet d’environ 4 milliards de dollars réalisé en 2018 en vertu de la loi budgétaire bipartite.

Kelly Burks-Copes, le chef de projet du corps d’armée pour le plan plus large, a déclaré que Laura pourrait apporter un niveau d’onde de tempête contre lequel la digue Ike protégerait – bien que les manuels d’exploitation du système soient loin d’être complets.

«C’est le genre de [storm] système pour lequel cela a été conçu », a déclaré Burks-Copes dans une interview. Mais son activation dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille et la force de la tempête, l’heure et le lieu de son arrivée prévue et d’autres conditions qui pourraient réduire ou augmenter le risque pour la région.

L’étude côtière du Texas est l’une des quatre options envisagées après Ike en 2008 pour atténuer les dommages matériels causés par les futurs ouragans et augmenter la résilience le long de la côte centrale du Texas, y compris Houston et Harris County, Galveston, le Houston Ship Channel et le port de Houston, et la région. industrie pétrochimique expansive.

En 2017, le commissaire du Texas Land Office, George P. Bush, a demandé au président Trump d’aider à faire avancer le projet avec 15 milliards de dollars de partage des coûts fédéraux nécessaires pour commencer la construction. L’argent ne s’est pas matérialisé dans le cadre du plan d’infrastructure du président.

Au lieu de cela, Trump lors d’un rassemblement de 2019 à Dallas s’est moqué des responsables du Texas pour avoir voulu construire «un barrage dans l’océan», le qualifiant de «chose folle qui peut fonctionner ou non», ajoutant que l’État «a fait fortune» grâce à l’aide fédérale. post-Harvey.

Des critiques sont également venues de groupes environnementaux et d’autres experts côtiers. Des chercheurs du Centre de prévision des tempêtes, d’éducation et d’évacuation des catastrophes de l’Université Rice, par exemple, ont déclaré que le premier projet d’étude ne tenait pas compte du renforcement des tempêtes attribuables au changement climatique. La lenteur du projet n’aide pas non plus la région à se défendre contre les ouragans entre 2020 et 2031.

«Notre plus grande préoccupation est le temps qu’il faudra pour construire», a déclaré Phil Bedient, directeur du Centre SSPEED, qui a élaboré une proposition de protection contre les surtensions à plus petite échelle appelée le plan du parc de Galveston Bay. «Nous avons une tempête majeure ici environ tous les 15 ans. Le dernier était en 2017, nous avons donc pu en voir un autre avant la fin de ce projet. »

Le plan du parc de Galveston Bay comprend également des éléments verts, notamment une nouvelle chaîne d’îles dans la baie de Galveston qui servira également de barrière contre les ondes de tempête et d’espace de parc de loisirs. Bedient a déclaré qu’il pourrait être construit relativement rapidement et compléter un système de barrière côtière plus large.

Mais les responsables du Corps d’armée et du Texas tiennent fermement au plan initial.

Burks-Copes a déclaré que le plan contre les ondes de tempête tel qu’il était rédigé détournerait jusqu’à 80% du risque des futures tempêtes, en particulier d’une superstructure fermée de 2 à 3 miles de large couvrant l’entrée principale entre le golfe du Mexique et la baie de Galveston.

Une caractéristique centrale du plan est la barrière côtière de 70 milles de long et la barrière annulaire de 18 milles autour de l’île Galveston. La barrière océanique, qui améliorerait une digue existante, aurait 15 portes d’ascenseur pour permettre la circulation de l’eau et le commerce pendant les heures normales, mais le système serait fortifié à l’approche des ouragans.

Pourtant, même si les critiques, y compris certains groupes environnementaux, remettent en question le coût du plan et s’inquiètent de son impact sur l’habitat côtier complexe de la région, Burks-Copes a déclaré que la digue Ike reste la proposition la plus rapide et la plus approuvée pour faire face au risque de tempête croissant de la région.

«Il n’y a aucune autre proposition là-bas qui a le financement à compléter dans le laps de temps que nous avons», dit-elle. «Les solutions que nous proposons ne sont pas seulement innovantes, mais elles sont durables et peuvent être adaptées à long terme si nous voyons des choses comme le changement climatique changer les conditions dans le Golfe.»

Par exemple, l’étude s’appuie sur des simulations de 660 ouragans de force et de caractéristiques d’atterrissage variables pour permettre au système de protection côtière de s’adapter aux conditions changeantes.

«En bout de ligne, la conception correspond au besoin», a déclaré Burks-Copes.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.