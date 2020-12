La Chambre des députés chilienne a donné la première approbation d’un projet visant à légaliser l’euthanasie.

Le Congrès chilien a fait le premier pas en permettant aux patients en phase terminale de mettre fin à leurs jours avec l’aide d’un professionnel de la santé.

Elle est considérée comme historique, car elle a brisé le tabou qui a entouré pendant des années la question de l’euthanasie au Chili. Bien que les législateurs conservateurs s’opposent traditionnellement à l’idée même de légiférer, à cette occasion, la proposition a été soutenue par onze parlementaires de la force au pouvoir de Sebastián Piñera, ce qui a facilité l’approbation de la législation à la chambre basse avec 79 voix pour, 54 contre et 5 abstentions.

Le projet a été informé par le Vlado Mirosevic, député du Parti libéral (PL) et définir que Ce n’est que dans le cas où une personne a été diagnostiquée avec un problème de santé grave et irrémédiable qu’elle aurait le droit de décider et de demander une assistance médicale pour mourir.

Les conditions d’accès à l’euthanasie

Le texte décrit que Le patient doit avoir reçu un diagnostic de maladie en phase terminale, ou lorsqu’il est atteint d’une maladie ou d’une maladie incurable, où sa situation médicale entraîne une diminution avancée et irréversible de ses capacités. En outre, si elle provoque des souffrances physiques persistantes et intolérables qui ne peuvent être atténuées dans des conditions jugées acceptables. L’idée considère également que cette souffrance peut être de nature psychique.

Les conditions pour demander une assistance médicale pour mourir sera ça Deux médecins doivent diagnostiquer la maladie ou la maladie, être âgés de plus de 18 ans, être conscients au moment de la prise de décision et utiliser pleinement leurs facultés mentales, qui doivent être certifiées par un spécialiste. De même, il sera assuré que ceux qui sont dans un état terminal ou avec des douleurs non oncologiques sévères, afin qu’ils aient le droit de recevoir des soins palliatifs visant à les réduire.

Lors de la séance qui a débattu de la faisabilité du projet à la Chambre des députés, un grand nombre de parlementaires sont intervenus qui, d’une part, ont apprécié la possibilité d’incorporer dans la législation cette norme qui viserait à garantir le droit à une vie digne et à l’autonomie en la prise de décision. D’un autre front, il y avait ceux qui ont critiqué la mesure, affirmant qu’il était nécessaire de promouvoir davantage les soins palliatifs et Ils ont réussi à rejeter la possibilité que les mineurs puissent accéder à une assistance médicale pour mourir.

Le cas de Paula Díaz

Le cas de Paula Díaz a choqué le Chili et le monde. À 14 ans, la jeune femme souffrait d’une maladie dégénérative rare qui l’a laissée alitée et dans une douleur intense. Son cas était connu après avoir envoyé une série de vidéos dans lesquelles elle a demandé à la présidente du Chili d’alors, Michelle Bachelet, d’accorder son euthanasie, une demande que le président a dû refuser car elle n’était pas légale dans ce pays.

Message de Paula à Michelle Bachelet

Dans le registre, la fille a déclaré que sa douleur était insupportable. “Je demande à parler de toute urgence avec la présidente car je suis fatiguée de vivre avec cette maladie et elle peut m’autoriser l’injection à m’endormir pour toujours”, a-t-il demandé à travers la vidéo mise en ligne sur son compte Facebook.

Paula, enfin Il est décédé en 2019. Il a souffert et n’avait aucune chance de survivre. L’interrogatoire faisait référence à la raison pour laquelle Paula avait dû souffrir si longtemps, si de l’avis médical son avenir était défini.

Après l’approbation en général, ce qui signifie que le projet de loi suit le cours législatif vers les commissions et le Sénat chilien, le membre du Congrès qui a fait la présentation, Vlado Mirosevic (PL) Je déclare que «Lorsque nous avons présenté ce projet, le Chili était le pays le plus conservateur d’Amérique latine, mais le Chili a beaucoup changé au cours de ces années. Et ce projet qui semblait impossible, aujourd’hui va commencer consacrer les libertés les plus élémentaires ».

Dans le monde, six pays ont légalisé l’euthanasie. L’Espagne était la dernière, rejoignant les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Canada et la Nouvelle-Zélande. En Amérique latine, la Colombie a autorisé la pratique à certaines occasions sur la base d’une décision de justice, mais n’a pas encore été en mesure de la réglementer par la loi. Le Chili pourrait donc être le premier pays de la région à légaliser l’euthanasie.

Pour Armando Ortíz, du département de bioéthique de l’Université du Chili, le projet actuellement en discussion trouve plus de connexions avec le modèle néerlandais. Selon lui, la proximité entre les deux projets découle de l’aspect «juridique» à partir duquel ils ont été présentés. D’autre part, dans les deux cas, il est stipulé que la condition est que la personne souffre d’une douleur insupportable ou d’une maladie sans guérison. Cependant, le spécialiste prévient qu’avant toute démarche, «il faut d’abord étudier la réalité locale».

Paula Díaz, la fille qui a choqué le monde en demandant l’euthanasie aux autorités chiliennes. Il est décédé trois ans après sa demande

En termes de traitements palliatifs, Ortíz déclare que une bonne alternative est de suivre le modèle belge, un pays dans lequel l’euthanasie est légale depuis 2002. «Le modèle belge inclut l’euthanasie dans le cadre des soins palliatifs, c’est-à-dire comme l’un des outils. Ce que fait le modèle belge, c’est intégrer le droit des personnes à mettre fin à leur vie au traitement lui-même, ce qui est intéressant si l’on voit qu’ici, une partie de la discussion, c’est mettre le traitement palliatif en premier », prévient-il.

Le projet de loi doit maintenant être examiné par le Sénat. Ce ne sera pas un exemple facile, mais la discussion est ouverte à l’opinion publique. Si la loi est approuvée par tous les organes législatifs, elle restera entre les mains du gouvernement Piñera pour sa promulgation.

CONTINUER À LIRE

Le Congrès d’Espagne a approuvé la loi sur l’euthanasie: ce sera le sixième pays à avoir une telle règle