Le premier modèle à l’échelle de l’avion futuriste Flying-V de KLM Royal Dutch Airlines a pris son envol en Allemagne le mois dernier dans un premier jalon du programme.

Le Flying-V est un avion à ailes volantes où le fuselage est mélangé avec les ailes pour créer un avion géant en forme de V.

Les compagnies aériennes et les avionneurs se tournent vers les conceptions d’ailes volantes comme alternative écologique aux conceptions conventionnelles.

Un modèle à l’échelle de l’avion du futur de KLM Royal Dutch Airlines vient de prendre son envol pour la première fois dans le cadre d’un événement marquant pour les efforts de la compagnie aérienne néerlandaise pour des avions plus efficaces et plus respectueux de l’environnement.

Les ingénieurs ont eu leur premier aperçu de ce que pourrait un jour le nouveau vaisseau amiral de la flotte de KLM à la fin du mois d’août, lorsque le démonstrateur Flying-V d’aspect futuriste a décollé avec succès au-dessus de l’Allemagne. Le vol télécommandé était l’aboutissement de deux ans de travail d’ingénieurs de KLM et de l’Université de technologie de Delft, également connue sous le nom de TU Delft.

Le Flying-V diffère des avions conventionnels car le fuselage et les ailes sont fusionnés pour former une aile volante géante. Les nouveaux avions à longue portée d’Airbus et de Boeing se concentrent sur l’efficacité grâce à l’utilisation de composites et de moteurs à faible consommation de carburant, mais les aéronefs à voilure volante amènent l’efficacité au niveau supérieur avec une conception de fuselage radicalement nouvelle et respectueuse de l’aérodynamisme qui permet des distances plus longues et de meilleures performances en carburant.

Les chercheurs affirment que la conception réduira de 20% la consommation de carburant des avions les plus avancés d’aujourd’hui tels que l’Airbus A350 et le Boeing 787 Dreamliner, qui sont tous deux actuellement employés par Air France-KLM, la société mère du transporteur néerlandais et l’une des plus grandes compagnies aériennes. groupes en Europe.

KLM a annoncé pour la première fois son investissement dans la conception de l’engin en collaboration avec TU Delft en juin 2019 lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association du transport aérien international à Séoul, en Corée du Sud.

La conception de l’aile volante gagne en traction

Un modèle réduit de l'avion Flying-V de KLM Royal Dutch Airlines.

Les compagnies aériennes et les avionneurs regardent au-delà des avions conventionnels d’aujourd’hui dans les conceptions du futur avec la conception de l’aile volante gagnant du terrain. Les tendances de l’industrie exigent des avions plus petits et plus efficaces, contrairement à l’âge d’or de l’aviation qui exigeait des avions plus gros comme le Boeing 747 à quatre moteurs qui était autrefois nécessaire pour les voyages à longue distance sans escale.

KLM affirme que le Flying-V aurait la même envergure qu’un avion Airbus A350, ce qui lui permettrait d’utiliser les portes d’aéroport et les voies de circulation existantes, un problème que les ingénieurs de Boeing ont dû résoudre avec le nouveau 777X équipé d’ailes repliables. Et bien qu’il puisse transporter à peu près le même nombre de passagers, le Flying-V pourra voler plus loin que l’A350 avec la même charge de carburant.

Les cabines des passagers seraient probablement réparties entre les deux jambes de la conception du fuselage en forme de V, tandis que les moteurs à double flux alimentant l’aile reposaient sur le dessus du fuselage plutôt que sous l’aile, une conception rare mais éprouvée.

Un modèle réduit de l'avion Flying-V de KLM Royal Dutch Airlines.

Les ingénieurs et chercheurs de KLM et TU Delft se sont rendus sur une base aérienne en Allemagne voisine pour le premier vol où le modèle réduit était piloté par un pilote de drone dirigeant l’avion via une télécommande.

« Cela fait deux ans de travail intense et stressant pour arriver à ce moment », a déclaré Malcolm Brown, ingénieur en chef de TU Delft pour le programme d’essais Flying-V, dans une vidéo de l’événement. «Et puis, pour avoir la confirmation qu’il vole, tout ce travail acharné, cela valait la peine de consacrer toutes les heures à s’assurer que tout est correct et construit correctement, construit avec précision, et cela en vaut la peine.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un prototype grandeur nature, le modèle à l’échelle prouve que l’avion est aérodynamiquement sain et peut voler comme prévu. Il appartient maintenant aux deux entreprises de construire le prototype grandeur nature pouvant accueillir des passagers et des personnes, un investissement qui pourrait nécessiter des milliards de dollars en recherche et développement.

Un modèle réduit de l'avion Flying-V de KLM Royal Dutch Airlines lors de son premier vol.

Le géant européen de la construction aéronautique Airbus a dévoilé son démonstrateur d’ailes volantes en février au Singapore Airshow 2020, signalant son intérêt pour le type de conception «aile mixte» comme direction potentielle pour sa gamme d’avions commerciaux. Les rendus intérieurs montrent des cabines de passagers parallèles qui tirent parti de la largeur de l’avion pour accueillir des passagers supplémentaires

L’armée américaine a sa propre aile volante, un bombardier furtif connu sous le nom de B-2 Spirit qui sert l’armée de l’air depuis 1993, selon Military.com. Conçu pour la vitesse, la furtivité et l’autonomie, le B-2 Spirit peut voler jusqu’à 6000 miles nautiques, selon l’US Air Force, sans s’arrêter grâce à son design aérodynamiquement convivial que les compagnies aériennes commerciales espèrent un jour profiter, en volant. passagers au lieu de munitions.

KLM n’a pas donné de calendrier quant à la date à laquelle le Flying-V peut être attendu, mais le développement normal de l’avion peut durer environ 10 ans, de la planche à dessin à la certification.

