Un python a été capturé dans une arrière-cour du centre de la Géorgie, ce qui laisse craindre la propagation d’espèces envahissantes de grands serpents.

Selon la Georgia Wildlife Resources Division, le serpent a été tué par un propriétaire dans le comté de Walton, juste à l’est d’Atlanta. Les pythons sont originaires d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Australie, selon les espèces, selon LiveScience.com.

«Le propriétaire a confié l’animal à son bureau de vulgarisation local qui a appelé le personnel du programme de la faune urbaine pour confirmer qu’il s’agissait d’une espèce non indigène», a publié le MRN de Géorgie sur Facebook. «Le personnel a ensuite emmené le serpent à Walton County Animal Control pour y être scanné à la recherche d’une étiquette PIT et confirmer que personne n’avait signalé un python manquant.»

Les responsables de la faune ont théorisé que le python avait peut-être été libéré à dessein, une pratique qui a conduit l’espèce à devenir une force destructrice en Floride.

« Ce python était très probablement un animal de compagnie que quelqu’un a libéré … après qu’il soit devenu trop grand pour qu’ils puissent s’en occuper », ont déclaré des responsables. «La libération d’animaux exotiques, comme les pythons, peut avoir de graves effets négatifs sur l’environnement naturel.»

Une photo du serpent partagée par l’État semble montrer un python royal, originaire d’Afrique et connu pour atteindre environ 1,80 mètre de long, rapporte Animal Planet.

La nouvelle de la découverte a suscité la peur et la colère sur les réseaux sociaux, dont certains ont partagé des photos de pythons qu’ils prétendaient avoir trouvés ailleurs en Géorgie. Les pythons sont capables de manger des chiens et des chats, ont déclaré de nombreuses personnes.

«Il doit y avoir de sérieuses peines de prison pour quiconque libère ces choses. Regardez ce qui est arrivé à la Floride », a écrit Tom Cromartie sur la page Facebook de l’État.

L’U.S. Geological Survey rapporte que des pythons envahissants se trouvent maintenant sur plus de 1000 miles carrés du sud de la Floride, des Keys à la forêt d’État de Collier-Seminole. Des hivers plus froids dans le nord ont empêché les pythons d’étendre leur territoire, mais des hivers de plus en plus doux pourraient changer la dynamique, selon les experts.

Les rapports de pythons trouvés dans la nature à travers la Géorgie datent d’au moins 2011, y compris un python birman de 12 pieds tué dans le sud de la Géorgie il y a plus de dix ans, a rapporté WALB.

La nouvelle de la découverte de python survient une semaine après que les responsables de la faune de la Caroline du Sud ont signalé la découverte d’un lézard tegu envahissant d’Amérique du Sud dans le comté de Lexington.

Tegu est une autre espèce envahissante qui a un pied dans deux comtés de Géorgie, selon les responsables de la faune de Géorgie. Ils atteignent 4 pieds et pèsent plus de 10 livres, selon l’État.