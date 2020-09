Les autorités du comté de Los Angeles ont fermé des sentiers dans les montagnes de Santa Monica après la mort d’une femme lors d’une randonnée alors qu’une vague de chaleur record et des incendies de forêt ont brûlé la Californie.

La femme, dont le nom n’a pas encore été divulgué, avait fait une randonnée avec un ami samedi après-midi sur un sentier près de la ville de Calabasas lorsqu’elle a commencé à se sentir malade et s’est effondrée, a déclaré dimanche l’adjointe du shérif du comté de Los Angeles, Juanita Navarro.

La cause et le mode de la mort n’avaient pas été déterminés, mais un acte criminel n’était pas suspecté, a déclaré Navarro. Malibu Search and Rescue, une unité du département du shérif, a déclaré avoir répondu samedi à plusieurs sauvetages liés à la chaleur.

Le service météorologique national a documenté une série de températures record dans tout l’État dimanche. À Woodland Hills, juste au nord de Calabasas, le mercure a atteint 121 degrés étouffants. À San Jose, il était 103 juste avant 14 heures, battant un record de 1923.

Alors que les températures montaient, l’exploitant du réseau électrique de l’État a mis en garde contre d’éventuelles pannes de courant pour des millions de clients à partir de 15 heures. – la deuxième fois en moins d’un mois qu’une canicule a déclenché les avertissements.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a exhorté les résidents à éteindre les appareils à succion, à laisser les thermostats à 78 degrés et à éteindre les lumières supplémentaires.

«Nous avons besoin de chaque Californien pour aider à économiser l’énergie», a-t-il déclaré. «Faites votre part.»

Le service météorologique a émis son alerte incendie la plus élevée – un avertissement de drapeau rouge – pour les montagnes des comtés de Los Angeles et de Ventura à partir de 18 heures. Une faible humidité, des rafales de vent et des températures chaudes augmenteraient la menace d’un «comportement extrême au feu», a déclaré le service.

Une grande partie des comtés de l’intérieur de la Californie du Nord étaient également sous un drapeau rouge.

Les avertissements ont été émis alors que les pompiers continuaient de combattre des incendies massifs dans tout l’État. Dans la forêt nationale de la Sierra, des dizaines de campeurs ont été secourus samedi après qu’un incendie qui a commencé la veille a sauté une rivière et les a piégés dans leur camping.

Alvaro Rodarte, qui séjournait au camping Mammoth Pool avec des amis et de la famille, a déclaré qu’ils prévoyaient de faire du bateau lorsqu’ils ont vu de la fumée au loin samedi matin. Au moment où ils sont retournés à leur campement pour emballer leur équipement, les flammes s’étaient propagées à moins de quelques centaines de mètres de Mammoth Pool, a-t-il déclaré.

Ils ont chargé leurs voitures et ont tenté de s’échapper, mais ont été refoulés parce que c’était trop dangereux à conduire, a-t-il déclaré. Le groupe est resté dans un lac pendant environ cinq heures jusqu’à ce qu’un hélicoptère arrive et l’évacue avec d’autres à Fresno, a-t-il dit.

«Je suis physiquement épuisé», a-t-il déclaré dimanche. « Je n’ai plus de force en moi. »

Des dizaines de personnes évacuées sont évacuées vers la sécurité sur un Chinook Cal Guard la nuit dernière après que l’incendie du ruisseau dans le centre de la Californie les a laissés bloqués. Photo gracieuseté de la Garde nationale de Californie. pic.twitter.com/mi7X6wchpN – La Garde nationale de Californie (@CalGuard) 6 septembre 2020

La Garde nationale de Californie, qui a sauvé les campeurs, a tweeté dimanche une photo de dizaines d’évacués à bord d’un hélicoptère Chinook.

Le feu, qui était contenu à 0% dimanche après-midi, était passé à 45 500 acres.

Daniel Swain, un climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré que l’incendie qui se propageait rapidement était si intense qu’il avait créé ses propres orages avec des éclairs, du vent et pas de pluie. Une tornade de feu rare était également possible, a-t-il déclaré.

Swain a déclaré que la seule chose qui empêchait plus de villes de l’État de dépasser des températures record était «le voile dense de fumée des incendies de forêt à croissance explosive».

«De plus,» a-t-il tweeté, «je m’attends à ce que CA établisse un nouveau record d’acres brûlées à l’ère moderne d’ici… lundi.»

Selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, plus de 1,8 million d’acres ont brûlé dans l’État cette année.

Deux des plus grands incendies de l’histoire de la Californie ont commencé après ce que les autorités ont appelé le «siège éclair de 2020», lorsque près de 11 000 éclairs ont frappé le nord de la Californie en trois jours. Dimanche, les deux incendies totalisaient plus de 770 000 acres combinés et étaient chacun presque maîtrisés.

Les scientifiques ont en partie lié les saisons de plus en plus intenses des incendies de forêt dans l’État au changement climatique. Un article co-écrit par Swain plus tôt cette année a révélé que les températures supérieures à la moyenne resteraient probablement plus élevées plus longtemps, poussant jusqu’en automne et prolongeant peut-être la saison des incendies de forêt en Californie jusqu’à Thanksgiving.