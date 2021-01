WASHINGTON (AP) – Les hauts responsables du ministère de la Justice sous la présidence de Donald Trump savaient que sa politique frontalière de “tolérance zéro” de 2018 entraînerait la séparation des familles, mais ils ont poursuivi les poursuites même si d’autres agences ont été submergées par le nombre de migrants, selon le rapport d’un organe de contrôle interne rendu public jeudi.

Le rapport de l’inspecteur général du ministère de la Justice indique que ces fonctionnaires n’ont fait aucune préparation pour mettre en œuvre la politique ou gérer les conséquences, ce qui a entraîné la séparation de plus de 3000 familles et causé des dommages émotionnels durables aux enfants séparés de leurs parents. parents à la frontière. La politique a été qualifiée de cruelle par les dirigeants d’autres pays, les groupes religieux et les législateurs américains.

Le procureur général de l’époque, Jeff Sessions, ainsi que d’autres responsables de l’administration Trump, étaient déterminés à freiner l’immigration. La politique de «tolérance zéro» est l’une des nombreuses politiques adoptées pour décourager l’arrivée de migrants à la frontière sud. L’administration Trump a également réduit considérablement le nombre de réfugiés autorisés à entrer aux États-Unis et suspendu l’asile à la frontière grâce à une combinaison de décrets et de changements réglementaires.

Le président élu Joe Biden a déclaré que les politiques d’immigration restrictives de Trump étaient néfastes, mais ce qu’il fera pour changer le système une fois qu’il prendra ses fonctions reste inconnu. Quelque 5500 enfants ont été séparés de leurs parents depuis l’arrivée de Trump à la Maison Blanche, et nombre de ces parents ont été expulsés sans leurs enfants. Certains militants ont exhorté Biden à autoriser la réunion de ces familles aux États-Unis.

L’Union américaine des libertés civiles a intenté une action en justice pour mettre fin aux séparations, et un juge fédéral a ordonné que ces familles soient réunies, mais tout n’a pas été fait. L’avocat Lee Gelernt, qui travaille sur la question depuis des années, a qualifié cette pratique d ‘«immorale et illégale».

“À tout le moins, les avocats du ministère de la Justice auraient dû connaître ce dernier”, a déclaré Gelernt. «Ce nouveau rapport montre jusqu’où l’administration Trump était prête à aller pour détruire ces familles. Juste au moment où vous pensiez que l’administration Trump ne pouvait pas aller plus bas, c’est le cas. “

La politique de «tolérance zéro» signifiait que tout adulte surpris en train de franchir la frontière illégalement serait poursuivi. Les enfants ne pouvant être incarcérés avec leur famille, les familles ont été séparées et les mineurs ont été placés sous la garde du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), qui s’occupe des enfants non accompagnés à la frontière. . La politique était un désastre colossal; aucun système n’a été créé pour réunir les enfants avec leurs familles. L’organe de contrôle interne a déclaré dans son rapport que la politique entraînait un déficit de financement de 227 millions de dollars.

Selon le rapport, les hauts responsables des agences ont sous-estimé à quel point il serait difficile de mettre en œuvre la politique sur le terrain et n’ont pas informé les procureurs locaux ou autres que les mineurs seraient séparés. Ils n’ont pas non plus compris que les enfants seraient séparés pendant plus de quelques heures, et lorsqu’ils l’ont découvert, ils ont continué.

La politique a été appliquée le 6 avril 2018 par un décret publié sans en informer les autres agences fédérales qui devraient prendre en charge la mesure, telles que le US Marshals Service et le HHS. Il a été suspendu le 20 juin 2018.

Le rapport de l’inspecteur général note que les juges, les groupes militants et même les procureurs fédéraux ont exprimé des inquiétudes au sujet de la politique. Mais Sessions et d’autres pensaient à tort que les arrestations à la frontière n’entraîneraient pas de longues séparations et ignoraient à quel point il serait difficile de réunir les familles.

Selon les notes d’une téléconférence de Sessions avec les procureurs fédéraux des districts frontaliers, le procureur général de l’époque a déclaré en partie que «nous devons leur enlever les enfants; Si vous vous inquiétez pour les garçons, ne les amenez pas.

Les responsables du ministère de la Justice ont examiné une version mineure de la politique appliquée en 2017 dans l’ouest du Texas, mais ont ignoré les préoccupations similaires soulevées par les juges et les procureurs à l’époque. Les autorités se sont concentrées sur l’activité illégale et n’ont pas recherché des informations qui auraient montré qu’il y avait des préoccupations concernant la séparation des familles en conséquence.

Le rapport s’ajoute à d’autres enquêtes sur la politique, ajoutant aux preuves que les responsables de l’administration Trump savaient que la politique de tolérance zéro entraînerait la séparation des familles et infligerait un traumatisme aux parents et aux enfants migrants.

Selon un rapport d’un chien de garde du HHS, les enfants séparés à la frontière, dont beaucoup étaient déjà angoissés par leur vie dans leur pays d’origine ou leur voyage, ont montré plus de peur, de sentiment d’abandon et de symptômes de stress post-traumatique que les enfants. mineurs non séparés. Le processus de réunification chaotique n’a fait qu’ajouter à son calvaire.

Dans un e-mail de novembre 2017, un haut responsable du HHS a écrit qu’il y avait une pénurie de lits pour bébés en raison apparente de séparations à El Paso et dans les environs, au Texas, survenues des mois avant le début de l’application de la politique. au niveau national. D’autres courriels suggèrent que le Département de la sécurité intérieure (DHS) n’a pas informé les responsables du HHS du programme pilote, même si les installations gouvernementales gérées par le DHS pour mineurs ont vu une augmentation du nombre d’enfants séparés de leurs parents. Les e-mails ont été publiés par les législateurs démocrates dans un rapport d’octobre 2020.

Les journalistes d’Associated Press Nomaan Merchant à Houston et Elliot Spagat à San Diego ont contribué à ce rapport.