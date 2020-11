NAIROBI, Kenya (AP) – Les hommes ont enfoncé la porte avant l’aube. Ils sont entrés par effraction dans la maison et ont menotté le réfugié burundais, lui demandant pourquoi sa femme se tenait là en train de pleurer.

En quelques minutes, ils étaient partis. Ce jour-là de mars était la dernière fois qu’elle voyait son mari, a déclaré la femme à l’Associated Press. Il était l’un des 18 réfugiés et demandeurs d’asile burundais au moins à avoir subi des disparitions forcées dans des camps de réfugiés en Tanzanie au cours de l’année écoulée, selon un nouveau rapport de Human Rights Watch.

Beaucoup ont été torturés dans un poste de police à Kibondo, en Tanzanie, selon le rapport. Sept manquaient toujours. Trois ont été libérés après plusieurs semaines. Huit ont été remis aux autorités burundaises et emprisonnés “dans des conditions épouvantables” sans procédure régulière, ce qui indique une collaboration avec la police et les services de renseignement tanzaniens, selon le rapport, qui met en évidence la pression exercée sur les réfugiés pour qu’ils rentrent. à son pays et a accusé le nouveau président du Burundi de poursuivre la politique de répression.

Un grand nombre des plus de 150000 réfugiés en Tanzanie ont fui l’instabilité politique en 2015, lorsque les autorités burundaises ont été accusées d’avoir réprimé les manifestations contre les projets du défunt président Pierre Nkurunziza de briguer un autre mandat, qu’il a finalement obtenu. Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a signalé plus de 300 exécutions extrajudiciaires et elle a été expulsée du pays. Le gouvernement burundais nie les attaques contre sa population.

Désormais, de prison, certains des réfugiés capturés disent être accusés de faire partie de groupes armés non identifiés et faire face à de vagues accusations de tentative de semer le trouble. Dans certains cas, on leur a dit que les autorités burundaises en avaient informé la police et les agents des renseignements en Tanzanie.

Les réfugiés ont déclaré que la police tanzanienne les avait suspendus au plafond par leurs menottes, “leur a donné des décharges électriques, leur a frotté des piments sur le visage et les parties génitales, et les a battus et fouettés”, indique le rapport.

«Nous avons crié comme s’ils nous crucifiaient», a déclaré un réfugié au groupe de défense des droits, notant que la police avait exigé l’équivalent de 430 dollars, argent qu’ils n’avaient pas. Lorsqu’on lui a donné la possibilité de rester en détention ou d’être renvoyé aux autorités burundaises, il a choisi de rentrer.

“Cela n’a jamais été un problème aussi grave”, a déclaré le directeur de Human Right Watch Africa, Mausi Segundo, dans une interview. “Nous ne savons pas quel a été le déclencheur”, a-t-il dit, bien que les enlèvements aient commencé à peu près au moment où les campagnes électorales au Burundi sont entrées dans leur dernière ligne droite l’année dernière.

Il n’est pas clair si les disparitions se sont poursuivies après les élections de mai, a-t-il dit.

Les huit réfugiés qui ont accepté de rentrer au Burundi “ont choisi de rentrer parce que la douleur était incroyable” après les tortures qu’ils ont subies, et parce qu’ils ne pouvaient pas payer les sommes qui leur étaient extorquées, a déclaré Segu.

De la prison, a-t-il dit, certains ont déclaré que leurs visages avaient été couverts et leurs mains liées pour le transfert par la route jusqu’à la frontière, et qu’ils avaient ensuite été emmenés à Bujumbura, où des agents des services de renseignement les avaient de nouveau interrogés.

“On leur a dit qu’ils seraient libérés, mais rien ne s’est passé”, a déclaré Segu.

La femme en Tanzanie qui a décrit la disparition de son mari a déclaré à l’AP que la police locale avait menacé de l’arrêter lorsqu’elle tentait de découvrir ce qui lui était arrivé. Puis il s’est rendu au bureau de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, où on lui a dit qu’ils surveillaient le dossier.

En fin de compte, après n’avoir rien obtenu, “j’ai décidé de ne plus poursuivre l’affaire parce que je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins”, a-t-il déclaré. “Jusqu’à aujourd’hui, je ne sais pas où c’est.”

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré à Human Rights Watch qu’elle avait à plusieurs reprises exprimé son inquiétude aux autorités tanzaniennes au sujet des disparitions et que le gouvernement avait déclaré qu’une “enquête de haut niveau était en cours”. L’agence des Nations Unies a déclaré qu’elle n’avait aucune nouvelle de résultats.

Il n’était pas clair si le gouvernement tanzanien était au courant de la situation, a déclaré Segundo. “Il n’y a eu aucune réponse de la part des Tanzaniens, ce qui n’est pas surprenant.” Dans le passé, le groupe de défense des droits a documenté les pressions exercées par les autorités tanzaniennes pour que les réfugiés rentrent dans leur pays.

Les autorités burundaises n’ont pas non plus répondu aux accusations.

Le nouveau président, Evariste Ndayishimiye, a exhorté les réfugiés en Tanzanie à rentrer. Mais son gouvernement ressemble “plus ou moins au même” que celui de feu le président Pierre Nkurunziza.

«Les mêmes personnes qui étaient en fonction pendant ces horribles années au Burundi sont toujours en fonction», a déclaré Segu, un point de vue similaire à celui exprimé par d’autres groupes de défense des droits humains ces derniers mois.