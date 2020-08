Note de l’éditeur: Le Courier Journal a couvert de manière exhaustive tous les aspects de la fusillade mortelle du 13 mars sur Breonna Taylor aux mains des agents du département de police du métro de Louisville. Alors que l’enquête sur leur conduite se poursuit, cette histoire examine les documents et autres preuves que nous avons obtenus qui aident à expliquer pourquoi le LMPD a poursuivi le mandat de perquisition et pourquoi ils étaient là cette nuit-là. Cela ne justifie pas la fusillade, mais donne un aperçu de cette affaire hautement controversée qui a capté l’intérêt de la nation. Une version antérieure de cet article a été publiée prématurément mardi matin avant les dernières modifications. Nous nous excusons pour ce faux pas.

Un rapport interne rédigé par la police du métro de Louisville après que des policiers ont abattu Breonna Taylor le 13 mars jette plus de lumière sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi d’entrer de force dans son appartement de South End la nuit où elle a été tuée.

Cependant, il ne fournit aucune explication ou preuve visant à justifier la fusillade qui a déclenché trois mois de manifestations à Louisville et d’indignation nationale, les critiques accusant la police d’avoir percuté la maison d’une femme noire non armée sans raison légitime et de l’avoir tuée.

Le rapport de 39 pages et les preuves corroborantes montrent que Taylor avait des liens plus étendus que ce qui avait été rendu public auparavant avec un trafiquant de drogue accusé qui était au centre d’une enquête plus large sur les stupéfiants à Louisville. On ne sait pas si les détails inclus dans le rapport ont été présentés au juge qui a signé le mandat controversé «no-knock» pour l’appartement de Taylor.

La première page d’un rapport non daté préparé par la police du métro de Louisville dans le cadre de son enquête sur le trafiquant de drogue accusé Jamarcus Glover, le petit ami de Breonna Taylor.

Les conclusions du rapport, étayées par des enregistrements téléphoniques des prisons et d’autres documents obtenus par The Courier Journal of the USA TODAY Network, détaillent les multiples liens entre Taylor et Jamarcus Glover de Louisville, une cible principale dans une enquête sur la drogue qui a incité la police à demander la perquisition. mandat pour l’appartement de Taylor.

Cette nuit-là, des agents en civil ont battu sa porte à la recherche de drogues et d’argent illicite. Aucun n’a été trouvé.

« Breonna Taylor ne méritait pas de mourir quel que soit son rôle dans tout cela », a déclaré un responsable de l’application de la loi du comté de Jefferson qui a demandé à ne pas être identifié parce que le procureur général du Kentucky décide toujours si les officiers qui ont tiré sur Taylor devraient être poursuivis.

Glover a été arrêté la même nuit que la fusillade de Taylor. Il a été arrêté dans un prétendu centre de traitement de la drogue à 10 miles au nord dans le West End de Louisville. Il a été libéré sous caution mais est maintenant un fugitif après avoir omis de publier une nouvelle caution fixée à 50 000 dollars lorsqu’il a été de nouveau inculpé le mois dernier.

Dans un e-mail au Courier Journal, Sam Aguiar, un avocat de la succession de Taylor, qui a intenté une action en justice le 27 avril contre la ville, a déclaré que «bien que cela ressemble à une campagne de dénigrement, j’apprécie également la nécessité de tout sortir. au public sur cette affaire. Bon et mauvais. »

Il a déclaré que le service de police avait fait «de grands efforts APRÈS la mort de Breonna et que cette affaire avait fait l’objet d’un examen minutieux au niveau national pour déterrer tout son passé».

Dans un communiqué publié tôt mardi matin, le maire Greg Fischer a condamné la publication du rapport.

«La mort de Breonna Taylor a été une tragédie. Période. La justice, la paix et la guérison sont ce dont elle a besoin, pour sa famille et pour notre communauté», a déclaré Fischer.

Les appels de prison enregistrés mentionnent Taylor

Le Courier Journal a rapporté le 12 mai qu’un affidavit sous serment du détective LMPD Joshua Jaynes a déclaré que Glover avait été vu entrer dans l’appartement de Taylor un après-midi de janvier et qu’il était parti avec un « colis USPS présumé dans la main droite », puis il s’était rendu à une « maison de drogue connue » à Muhammad. Boulevard Ali.

Jaynes a également déclaré qu’il avait vérifié par l’intermédiaire d’un inspecteur postal américain que Glover avait reçu des colis à l’adresse de Taylor, bien que cela ait été contredit plus tard par l’inspecteur postal Tony Gooden.

Cependant, le rapport de police examiné par The Courier Journal va au-delà des informations contenues dans l’affidavit, détaillant les preuves de la surveillance policière de Taylor et Glover, ainsi que des conversations téléphoniques enregistrées de la prison impliquant Glover et Taylor.

Jamarcus Glover

Le Courier Journal a examiné le rapport sur Taylor compilé par la nouvelle unité des enquêtes locales du LMPD, qui cible les crimes violents à des endroits spécifiques, dans le cadre de son enquête sur Glover. Le Courier Journal a également examiné les transcriptions des appels à la prison de Glover et d’autres accusés provenant de Metro Corrections.

Le rapport n’est pas daté et un porte-parole de la LMPD n’a pas répondu aux demandes d’informations à son sujet, notamment s’il a été fourni au maire, au chef de la police ou à d’autres responsables de la ville ou du Commonwealth.

Il a été rédigé par un détective du LMPD dont le nom a été expurgé à partir d’une copie du rapport examiné par le Courier Journal.

Les preuves qu’il détaille comprennent les résultats d’un dispositif de suivi placé sur la Dodge Charger de Glover qui montre qu’elle a été conduite à l’appartement de Taylor six fois en janvier.

Le rapport comprend des photographies de Glover entrant et sortant du bâtiment de Taylor. Dans la demande de mandat de perquisition de l’appartement de Taylor, la police a déclaré qu’elle soupçonnait que de la drogue et de l’argent étaient détenus à la résidence.

Glover a passé un appel de prison environ 12 heures après son arrestation au 2424 Elliott Ave. et après que Taylor ait été abattue par la police exécutant un mandat de perquisition dans son appartement signé par la juge du circuit Jefferson Mary Shaw.

Lors de l’appel enregistré le 13 mars, Glover, 30 ans, a dit à une petite amie que Taylor détenait 8 000 $ pour lui et qu’elle «gérait tout mon argent». Aucun argent n’a été trouvé à son domicile lors de la perquisition policière.

Aguiar a dit précédemment que Glover et Taylor étaient sortis ensemble jusqu’à environ deux ans plus tôt et qu’ils entretenaient une amitié «passive».

Mais les enregistrements et autres preuves examinés par The Courier Journal montrent que Taylor et Glover ont maintenu des liens plus étroits.

Le 3 janvier, par exemple, à la suite de l’arrestation de Glover pour trafic d’armes et pour trafic d’armes, il a appelé Taylor de la prison et lui a demandé de contacter l’un de ses coaccusés pour obtenir une caution.

Taylor a répondu que l’associé était «déjà au piège» – argot pour une maison utilisée pour le trafic de drogue.

Glover lui a dit d’être en attente pour le récupérer s’il versait une caution. «Je vais me reposer un peu dans ton lit», a-t-il dit, d’après l’enregistrement.

«Je t’aime», dit-il à la fin de l’appel.

«Je t’aime aussi», répondit-elle.

Dans son e-mail au Courier Journal, Aguiar a présenté ses excuses au «public et à la famille de Breonna» pour avoir dénaturé la relation, affirmant qu’elle était basée sur une conclusion erronée qu’il avait tirée sans le bénéfice de l’enregistrement de la prison.

Ryan Nichols, président de River City FOP Lodge 614, a déclaré au Courier Journal qu’il souhaitait plus d’informations sur le lien de Taylor avec Glover, car cela aurait contré des rumeurs erronées selon lesquelles la police s’était trompée d’adresse et n’avait aucune raison de fouiller Taylor’s. Accueil.

Keturah Herron, stratège politique avec l’Union américaine des libertés civiles du Kentucky, a critiqué le LMPD pour avoir créé le rapport, le qualifiant de cas de blâme de victime.

« Nous avons vu cela, historiquement, pas seulement dans le cas de Breonna, mais dans des cas à travers le pays », a déclaré Herron au Courier Journal. «Ils l’ont fait avec Freddie Gray. Ils l’ont fait avec Trayvon Martin. Et puis tout récemment, ils l’ont fait avec Jacob Blake (victime d’une fusillade de la police cette semaine à Kenosha, Wisconsin).

« Ce qui est important ici, c’est que peu importe ce dans quoi Breonna a été impliquée depuis le jour de sa naissance jusqu’au 13 mars, cela ne donne aucune raison pour qu’elle soit assassinée comme elle a été assassinée », a-t-elle déclaré.

« Pour le LMPD maintenant, ou même parfois pour les médias … essayer de brosser le tableau selon lequel il est acceptable que la police utilise ces tactiques, c’est absurde. C’est irrespectueux. C’est dégoûtant. »

Lors d’une conférence de presse mardi après-midi, le chef intérimaire du LMPD, Robert Schroeder, a réprimandé la publication du rapport.

« Nous voulons protéger l’intégrité de toutes nos enquêtes », a déclaré Schroeder. « Ce genre de fuite et ce genre de reportage ne sont tout simplement pas utiles au processus. Cela semble sans rapport avec l’objectif d’obtenir justice, paix et guérison pour notre communauté. »

Glover affirme que Taylor détenait son argent

Le 30 décembre 2019, cinq jours avant sa conversation en prison avec Glover, Taylor a déposé une caution de 2500 $ pour un autre homme inculpé dans la même affaire, Darreal Forest, 34 ans.

Son avocat, Casey McCall, n’a pas immédiatement répondu à une question sur la façon dont son client connaissait Taylor.

Glover, Forest et trois autres hommes ont été accusés de trafic et d’infractions liées aux armes après que la police eut reçu un renseignement d’un informateur confidentiel selon lequel ils cachaient de la drogue et des armes à feu dans des maisons abandonnées adjacentes à la «trappe» qu’ils auraient exploité au 2424 Elliott Ave.

Darreal Forest, pour qui Breonna Taylor a déposé une caution en décembre dernier

La police a saisi cinq armes de poing et trois fusils, selon les preuves déposées dans l’affaire.

Les enregistrements de la prison montrent que le 13 mars, Glover, tout en essayant de rassembler de l’argent pour verser une caution sur une nouvelle série d’accusations de trafic, a appelé une petite amie et lui a dit que Taylor avait son argent.

« Elle a eu les huit mille dollars que je lui ai donnés l’autre jour, et elle en a ramassé six autres », a déclaré Glover.

«Vous a-t-elle dit où c’était? l’appelant lui a demandé.

«Elle n’a pas eu la chance de ne rien me dire», répondit-il. «Elle est morte.»

Lorsque l’appelant a demandé à Glover pourquoi il avait laissé l’argent à Taylor, il a répondu: «Ne vous méprenez pas, mais Bre a géré tout mon argent. Elle a manipulé (juré) pour moi et… ce n’est pas que moi. «

Les dossiers précédemment examinés par le Courier Journal montrent qu’aucun argent ou drogue n’a été trouvé lors de la perquisition de l’appartement de Taylor après sa mort.

Et rien dans les enregistrements ou autres preuves récemment obtenues par le Courier Journal ne corrobore l’affirmation de Glover selon laquelle Taylor manipulait de l’argent pour lui.

Sgt. Jonathan Mattingly, l’un des trois agents qui ont tiré sur l’appartement de Taylor, a déclaré plus tard aux enquêteurs de l’Unité d’intégrité publique, qui enquête sur des crimes potentiels commis par des employés du gouvernement, que la police pensait que Taylor détenait de la drogue et de l’argent pour Glover.

Mais dans un autre appel téléphonique enregistré depuis la prison le 13 mars, Demarius Bowman, qui a été arrêté avec Glover, a dit à sa sœur qu’une autre femme, Alicia «Kesha» Jones, 24 ans, avait reçu l’argent du groupe.

«Nous avons mis tout l’argent sur Kesha», a déclaré Bowman, également âgé de 24 ans. «Nous avons tout abandonné sur elle.

Jones détenait 3413 $ en espèces lorsqu’elle a été arrêtée plus tôt à la suite de la perquisition au 2424 Elliott Ave., selon les dossiers de police.

Jones, Glover et Bowman, ainsi que trois autres accusés – Rayshawn Lee, 33 ans; Anthony J. Taylor II, 31 ans; et Adrian Walker, 28 ans – sont accusés de complicité de trafic d’une substance contrôlée et de gestion d’un syndicat du crime organisé.

Ils ont tous plaidé non coupables.

La police surveille Glover et Taylor

Les archives judiciaires montrent que Taylor a déposé une caution deux fois pour Glover en 2017, comme mentionné dans le rapport de police, bien qu’il ne soit pas inhabituel pour une petite amie, un conjoint, un ami ou un parent de déposer une caution pour un être cher.

Le rapport de police indique que Glover a appelé le téléphone de Taylor de la prison 27 fois de janvier 2016 à janvier 2020, y compris l’appel du 3 janvier au cours duquel il lui a demandé de contacter Adrian Walker – aucun lien avec Kenneth Walker – pour rassembler l’argent de sa caution.

Le rapport indique également que le 13 février – un mois avant la mort de Taylor – des détectives ont regardé à travers une caméra sur poteau montée à l’extérieur de la maison d’Elliot Avenue pendant que Taylor et Glover se rendaient à la maison d’Elliott dans sa Dodge Charger noire et il est sorti et est entré à l’intérieur. .

Il est sorti au bout de quelques minutes et ils sont partis, selon le rapport.

La police avait précédemment révélé dans sa demande de perquisition de l’appartement de Taylor qu’un autre véhicule immatriculé à Taylor, une Chevrolet Impala 2016 blanche, avait été vu garé plusieurs fois devant le 2424 Elliott Ave.

Le rapport indique que Glover a appelé Adrian Walker à la prison le jour même de la mort de Taylor et a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi la police avait fouillé son appartement parce que «rien ne me lie à la maison de Bre, sauf ces obligations» – une référence apparente aux obligations de caution elle a posté pour lui en 2017.

Adrian Walker a répondu qu’il y avait d’autres liens, y compris des photos qu’ils savaient avoir été prises de sa voiture par la caméra de la police.

«Ouais, elle était là le haut de la semaine avant que j’aille au tribunal», a déclaré Glover.

Il a dit qu’il était bouleversé par la mort de Taylor, selon l’enregistrement.

«Je suis déchiré», dit-il. «Je suis déchiré.

«Je continue de perdre mes proches», a-t-il déclaré à Adrian Walker. «… Ce truc tue mon âme. Je perds des gens qui sont vraiment proches de moi. Ça fait mal, mon garçon. «

Il a blâmé Kenneth Walker pour la mort de Taylor.

« En fin de compte, ce n’était pas de ma faute.… En fin de compte, si j’avais été dans cette maison, Bre serait en vie, bruh.… Je ne tire pas sur aucun policier. »

Le petit ami de Taylor dit à nouveau qu’il ne savait pas qu’il tirait sur la police

La mort de Taylor a été largement et fortement condamnée par des célébrités, dont LeBron James, Oprah Winfrey et Beyoncé Knowles. L’ancienne première dame Michelle Obama et la candidate à la vice-présidence démocrate Kamala Harris l’ont mentionnée lors de leur allocution à la Convention nationale démocrate la semaine dernière.

Les manifestants ont insisté sur le fait que Taylor a été assassiné et ont exigé que les officiers soient renvoyés, inculpés et condamnés.

Le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, qui doit prendre la parole à la Convention nationale républicaine de mardi, examine la fusillade. Il a déclaré dimanche soir qu’aucune découverte ne serait publiée cette semaine.

Jusqu’à présent, ni Mattingly ni le détective Myles Cosgrove ou l’ancien détective Brett Hankison n’ont été inculpés, bien que Hankison ait été licencié en juin par Schroeder pour avoir tiré 10 coups «à l’aveuglette» dans l’appartement de Taylor et celui d’à côté.

Mattingly a déclaré aux enquêteurs que la police avait frappé et avait annoncé qu’ils étaient des agents et que personne n’avait répondu, alors ils ont utilisé un bélier pour forcer la porte.

Le petit ami de Taylor, Kenneth Walker, a tiré un coup de feu de l’intérieur de l’appartement, disant plus tard qu’il pensait que des intrus entraient par effraction, et cela a touché Mattingly à la cuisse.

Mattingly et Cosgrove ont riposté d’abord par la porte, tandis que Hankison a tiré de l’extérieur de l’appartement.

Taylor est décédée dans son couloir après avoir été frappée cinq fois par les balles des officiers, selon son certificat de décès.

Lors d’un appel enregistré de la prison plus tard le même jour où Taylor a été tué, Walker, qui a été accusé de la tentative de meurtre d’un policier, a raconté à un ami la même histoire qu’il avait racontée à la police – que ni lui ni Taylor ne savaient que les intrus étaient des agents.

« Ils frappaient à la porte » et Taylor « était comme, qui est-ce et ils ne disent rien, » dit-il.

Les charges retenues contre lui ont depuis été rejetées, sous réserve d’une enquête plus approfondie.

Aguiar, l’avocat de la famille Taylor, a déclaré dans son courrier électronique que le nom de Breonna «ne devrait pas être terni».

«Elle a surmonté une enfance difficile, étant élevée sans père dans sa vie et devenant la première de sa famille immédiate à obtenir un diplôme d’études secondaires», écrit-il.

« Breonna n’avait ni drogue ni argent liquide dans son appartement au moment où elle a été tuée. Breonna vivait sa meilleure vie. »

La journaliste Tessa Duvall a contribué à cette histoire. Contactez Andrew Wolfson: 502-582-7189; Twitter: @adwolfson.

Déclaration du maire Greg Fischer

«La mort de Breonna Taylor a été une tragédie. Période. La justice, la paix et la guérison sont ce dont elle a besoin, pour sa famille et pour notre communauté. Aujourd’hui, un reportage a été publié qui comprend des informations relatives à l’affaire Breonna Taylor, malgré le fait que le procureur général et le FBI ont insisté pour que l’enquête reste confidentielle pour l’intégrité du processus judiciaire dans son ensemble. De plus, les avocats de la famille de Breonna, le procureur du comté et les avocats civils des officiers sont sous une ordonnance de protection qui ne leur permettre de divulguer des éléments de preuve dans cette affaire. Il est extrêmement imprudent que ces informations, qui ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble de l’enquête, soient partagées avec les médias tant que la procédure pénale est en cours. Il serait injuste de tirer des conclusions à ce sujet avant que l’enquête ne soit terminée et que toute la vérité soit révélée. Et les efforts pour influencer l’opinion et avoir un impact sur l’enquête en divulguant certaines informations sont erronés et qui divise, à un moment où notre ville a plus que jamais besoin d’unité. »

