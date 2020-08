Un nouveau rapport du CDC a montré que 94% des Américains décédés du COVID-19 avaient «des problèmes de santé et des causes contributives». Le CDC a indiqué que le diabète et l’hypertension sont parmi les principales conditions qui contribuent au décès par coronavirus. 6% des décès enregistrés ont le coronavirus comme seule cause mentionnée

Alors que les États-Unis dépassent 183000 décès dus au coronavirus, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié un nouveau rapport montrant que 94% des Américains décédés du COVID-19 avaient des conditions préexistantes, de selon FOX 8 News.

Selon le rapport, seulement 6% des décès enregistrés ont le coronavirus comme seule cause mentionnée, ce qui montre que 94% des patients décédés du COVID-19 avaient également d’autres «problèmes de santé et causes contributives».

Le CDC a répertorié les conditions suivantes comme les principaux contributeurs aux décès liés à la maladie à coronavirus:

Grippe et pneumonie Insuffisance respiratoire Maladie hypertensive Diabète Démence vasculaire et non précisée Arrêt cardiaque Insuffisance cardiaque Insuffisance rénale Blessures, empoisonnements et autres effets indésirables intentionnels et non intentionnels Autres conditions médicales

Le CDC explique que ses données utilisent un décompte provisoire des décès pour «fournir l’image la plus complète et la plus précise des vies perdues à cause du COVID-19».

Ces chiffres sont basés sur les certificats de décès, qui, selon l’organisation, représentent la source de données la plus fiable.

Les certificats de décès contiendraient des informations qui ne seraient disponibles nulle part ailleurs et incluraient des détails tels que la race, l’origine ethnique et le lieu du décès.

Le CDC note dans son récent rapport que les décomptes provisoires de décès peuvent ne pas correspondre aux décomptes d’autres sources, telles que les chiffres des départements de santé de comté individuels, car les certificats de décès prennent du temps à être remplis.

De même, les États rapportent à des taux différents et dans d’autres cas, les autorités ont besoin de plus de temps pour identifier les décès dus au COVID-19.