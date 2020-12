51% des migrants en Colombie sont des hommes et les 49% des femmes, tandis que par âge, 24% de ceux qui sont arrivés dans le pays sont des garçons, des filles et des adolescents, et 58 % de jeunes entre 18 et 39 ans. . / Mario Caicedo / Archives

Ce 23 décembre, un rapport publié par l’USAID et Acdi / Voca était connu dans lequel ils assurent que Les migrants vénézuéliens peuvent contribuer en Colombie à la collecte d’impôts tels que 4×1000, tant que des progrès sont réalisés dans les politiques de formalisation du travail.

Le rapport insiste sur le fait que les migrants peuvent contribuer au système général de sécurité sociale de la santé et des pensions, ce qui contribuerait à réduire la pression “Sur les dépenses publiques du pays.”

Le rapport insiste sur le fait que «ceux qui ont un contact plus étroit avec la population migrante sont capables de faire appliquer les réglementations sur l’immigration», ce qui contribuerait à éliminer les obstacles à l’accès à l’emploi et aux banques.

L’une des demandes formulées par le rapport est que les conditions de travail des Vénézuéliens soient améliorées, car ils travaillent souvent jusqu’à 50 heures par semaine.

Une autre demande du rapport est que les politiques inclusives soient renforcées pour mettre fin aux inégalités entre les sexes, ce qui a augmenté pendant la pandémie COVID-19. En outre, s’assure qu’il est nécessaire d’intégrer des plateformes d’emploi formelles pour générer de la crédibilité dans les offresPuisque 80% des migrants se tournent vers les réseaux sociaux pour rechercher de nouvelles opportunités d’emploi.

Le document a été présenté par Alliances pour la réconciliation et il s’adresse aux entrepreneurs. L’objectif est d’identifier les barrières et les lacunes auxquelles la population immigrée vénézuélienne est confrontée afin de s’intégrer dans la société colombienne.

Une autre question recommandée par le document est de rendre les exigences de validation des études et de l’expérience de travail plus flexibles pour l’embauche.

En outre, il souligne la nécessité pour les entreprises d’opter pour des tests techniques, qui leur permettent d’évaluer les compétences des candidats ou d’exiger le processus officiel de certification des compétences par le biais de la Sena ou de l’organisme national d’accréditation en Colombie (Onac).

Les citoyens vénézuéliens vivant en Colombie pourraient plus facilement accéder à un emploi dans le pays après que le ministère du Travail et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) se soient alliés et aient signé un document décrivant une réduction des barrières travail des migrants du pays voisin.

Le document, qui scelle le pacte pour que les citoyens vénézuéliens puissent accéder à un emploi sur le territoire national sans beaucoup d’obstacles, profiterait également aux citoyens d’autres pays qui demandent l’asile en Colombie et aux ressortissants qui rentrent dans le pays après avoir passé de longues périodes à l’étranger.

Ángel Custodio Cabrera, ministre du Travail, a assuré que «Le manque de documentation et la difficulté à valider les titres, ajoutés aux circonstances actuelles du fait de l’urgence sanitaire, entravent les possibilités de cette population de rejoindre formellement un emploi qui lui permet de générer des revenus et de couvrir ses besoins».

Selon les chiffres du portefeuille, il y a 1,7 million de réfugiés et de migrants vénézuéliens en Colombie, Cabrera a souligné que, selon les chiffres de Migración Colombia, en septembre 2020, 55% de cette population est en situation irrégulière.

L’objectif du travail coordonné entre le ministère du Travail et le HCR est d’atténuer les obstacles qui empêchent l’accès à l’emploi des migrants, ainsi que de mener des activités de plaidoyer auprès des entités gouvernementales, des entreprises et des syndicats du secteur pour promouvoir leur insertion professionnelle », a assuré le officiel.

L’une des actions du plan, convenue entre les deux entités, concerne le fait que les parties intéressées par les processus d’employabilité auront accès à des bases de données qui permettent à la fois à la population étrangère, ainsi qu’aux entreprises et aux autorités gouvernementales, d’avoir accès aux informations clés et de base pour faciliter leur employabilité et leur emploi.

“Une formation des inspecteurs du travail sera également organisée pour garantir la protection des droits des travailleurs vénézuéliens en Colombie.”Dit Cabrera.

Selon le responsable de ce portefeuille, ce pacte ne profiterait pas seulement à la population étrangère vivant en Colombie, mais apporterait également de bonnes nouvelles aux citoyens locaux, «cet accord nous permettra d’avoir des recensements et de savoir comment ils peuvent être insérés sur le lieu de travail. De même, si nous réussissons à formaliser la population vénézuélienne comme indiqué dans la Mission Emploi, nous continuerons à lutter main dans la main dans cette tâche pour les bénéfices communs de cette population », a-t-il conclu.

