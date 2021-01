15 minutes. Le représentant démocrate Brad Schneider a annoncé mardi qu’il était positif pour le COVID-19.

Avec lui, il y a déjà trois législateurs démocrates qui ont été testés positifs pour le coronavirus depuis l’assaut du Capitole.

Schneider a déclaré que pendant le siège, il était en contact avec plusieurs législateurs républicains qui ont refusé de porter des masques.

“Après avoir échappé de peu à la foule incitée par le président à attaquer le Capitole et ses occupants, j’ai été contraint de passer plusieurs heures dans un endroit sûr mais confiné avec des dizaines d’autres membres du Congrès”, a déclaré le représentant dans un communiqué.

<< Plusieurs républicains présents dans la salle ont catégoriquement refusé de porter des masques, même lorsque leurs collègues leur ont demandé gentiment. Aujourd'hui, je suis dans un isolement strict, inquiet de mettre la santé de ma femme en danger et bouleversé par l'égoïsme et l'arrogance les «anti-masques» qui font passer leur propre mépris et mépris de la décence avant la santé et la sécurité de leurs collègues et de notre équipe », a ajouté Schneider.

Le représentant a publié aujourd’hui sur son compte Twitter qu’il n’avait pas présenté de symptômes du virus.

Schneider a reçu la première dose du vaccin COVID-19 le 4 janvier.

Les législateurs démocrates Pramila Jayapal et Bonnie Watson ont précédemment annoncé leur infection au COVID-19.

Watson a 75 ans et est un survivant du cancer.