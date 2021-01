/ Bureau du procureur de Colombie

Le bureau du procureur général de la Nation a confirmé ce samedi la capture et la poursuite en justice de six membres du gang “ Los Impostores ” qui facturé jusqu’à deux millions de pesos pour modifier les notes des étudiants en droit de l’Université du Cauca dans le but d’assurer le diplôme professionnel.

«D’après les preuves, Ces personnes faisaient partie de la zone administrative du centre éducatif. Apparemment, en échange d’argent, ils sont entrés dans le système d’information de l’institution et ont modifié les notes enregistrées par les enseignants dans les matières qui sont des conditions d’obtention d’un titre professionnel », a déclaré l’instance d’enquête à travers un communiqué.

Selon lui, les membres de l’organisation criminelle avait altéré les notes d’au moins 205 élèves de l’établissement d’enseignement supérieur depuis 2014. Tous ont déjà obtenu un diplôme irrégulier.

Les investigations auraient commencé grâce au professeur Milton Javier López, de la faculté de droit d’Unicauca, qui a expliqué au journal El Tiempo que «lorsque les étudiants passent le huitième semestre, ils peuvent entrer pour présenter leurs cours préparatoires, mais j’ai été surpris quand il a vu que certains ils ont obtenu leurs diplômes et sont apparus dans le Simca – Système intégré d’inscription et de contrôle académique-, sans jamais avoir vu ou gagné les Assets ou Family Preparatory». De là, c’est l’institution elle-même qui a porté les faits à l’attention du Conseil d’État, rapportait alors W Radio.

Comme l’a expliqué Edward Rodríguez, conseiller de la CTI au Cauca, via le compte Twitter du bureau du procureur, «ces personnes Violer irrégulièrement le système d’information de l’Université et changer de note qui sont délivrés par des enseignants, ceci en échange d’argent. Suite à cette irrégularité, environ 205 étudiants ont été diplômés ».

Les coupables des faits sont Claudia Lucía Parra Arboleda, Luz Alba Palechor Ausecha, Wilmer Javier Huertas Ortiz, César Augusto Fajardo Urbano, María Alejandra Urresti et une autre femme qui a été impliquée dans les actes illégaux et qui était liée à l’enquête, mais dont l’identité est encore inconnue, car elle est toujours en fuite.

Tous ont été accusés de complot en vue de commettre un crime, fraude procédurale, mensonge matériel dans un document public, obtention d’un faux document public et accès abusif à un système informatique. Cependant, seuls cinq d’entre eux, dont les noms sont connus, ont fait l’objet d’un traitement complet et ont reçu une ordonnance de garde dans leur lieu de résidence.

Ceci après, au cours d’une opération conjointe de recherche et de recherche entre le Corps d’enquête technique (CTI) et le Sijín de la police nationale, avec le soutien de l’armée nationale, à Popayán et Santander de Quilichao (Cauca), dans laquelledes objets et des preuves physiques tels que des ordinateurs, des téléphones portables ont été saisis et des documents importants pour l’enquête », a détaillé le parquet.

Cette preuve a été approuvée par un juge chargé du contrôle des garanties qui a finalement statué sur la peine susmentionnée, en tenant compte de la directive actuelle du gouvernement national de prévenir le surpeuplement des prisons du pays, déjà en soi sur les villes, pour éviter un plus grand nombre d’infections par covid-19.

Comme l’a signalé l’organe d’enquête, le processus se poursuivra dans le but de déterminer s’il y a plus de personnes, en particulier des fonctionnaires, impliquées dans les événements. Aussi, pour identifier les avocats désormais qui ont bénéficié du système de fraude extrait de «Les imposteurs». On ne sait pas ce qu’il adviendra de leurs titres professionnels.

Lisez aussi: Ils capturent trois personnes impliquées dans les meurtres de six personnes à Buenaventura