Photographie prise le 15 mai dans laquelle Moncef Slaoui, conseiller en chef de l’opération “Warp Speed”, conçue par les États-Unis pour accélérer les solutions médicales à la pandémie, a été enregistrée Washington (États-Unis). . / Stefani Reynolds / Archives

Washington, 6 décembre . .- Moncef Slaoui, conseiller en chef de l’opération “Warp Speed” (“vitesse de la lumière”), conçue par les États-Unis pour accélérer les solutions médicales à la pandémie, a prédit ce dimanche que le La normalité peut commencer à revenir entre avril ou mai prochains, lorsqu’une grande partie de la population a été vaccinée contre le virus.

Le responsable a déclaré qu’il y avait déjà “de la lumière au bout du tunnel”, mais entre-temps, il a encouragé les Américains à continuer à porter des couvre-chefs, à maintenir leur distance physique et à se laver les mains.

“On peut commencer à voir un certain impact sur les personnes les plus sensibles probablement au mois de janvier et février, mais en termes de population, pour que nos vies commencent à revenir à la normale, on parle d’avril ou de mai”, a déclaré le responsable. à CBS News sur les prévisions de l’impact de la vaccination.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine se réunira jeudi prochain pour évaluer si elle approuve le vaccin développé par la société pharmaceutique Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Une semaine plus tard, le 17 décembre, la FDA tiendra à nouveau une réunion pour peser l’autorisation d’urgence aux États-Unis que les fabricants d’un autre vaccin, Moderna, ont demandé.

A la date prévue pour effectuer les premiers envois de doses, Slaoui prévoyait que cela se ferait «le lendemain de l’approbation du vaccin».

«Si le vaccin est approuvé le 10 ou le 11, au moment où il est approuvé, les expéditions commenceront. Il faudra environ 24 heures pour atteindre les différents sites de vaccination que les différentes juridictions et États nous ont dit de les envoyer. Et dans, je dirais, 36 heures après l’approbation, la première vaccination pourrait avoir lieu », a-t-il dit.

De son côté, la coordinatrice du groupe de travail de la Maison Blanche contre le COVID-19, Deborah Birx, a insisté ce dimanche sur l’importance de porter un masque et d’éviter les grands groupes, alors que les Etats-Unis connaissent une expansion de la pandémie.

“Il est très important que tout le monde comprenne que la façon dont ce virus se propage est que si vous êtes avec quelqu’un à l’intérieur sans masque, c’est une opportunité de propagation virale”, a déclaré Birx à NBC News et a regretté que dans leurs rencontres avec les communautés existent qui répètent «comme des perroquets que les masques ne fonctionnent pas».

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a exprimé dans une interview accordée à ABC News la préoccupation du gouvernement concernant la propagation du covid-19 et l’augmentation des cas associés aux réunions de Thanksgiving et aux vacances qui ils arrivent.

“Nous sommes inquiets pour les gens et le comportement qui s’en vient à Noël”, a déclaré le responsable, qui a indiqué vouloir s’assurer “que les proches de tout le monde seront là à Noël prochain”.

Les États-Unis ont atteint samedi 14,5 millions de cas et 281 121 décès, ce qui en fait le pays le plus touché par la pandémie dans le monde.