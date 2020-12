Général Régulo Díaz

«La convergence d’acteurs étatiques et non étatiques néfastes et un réseau mondial interconnecté d’activités criminelles fournissent au régime de Nicolás Maduro les ressources financières, diplomatiques et militaires dont il a besoin pour survivre. Ce soutien est essentiel pour renforcer encore la position du régime à un moment où les Vénézuéliens sont confrontés à une pandémie qui aggrave l’une des pires crises humanitaires au monde », Ceci est souligné par le général de brigade de la Garde nationale bolivarienne, en situation de réserve active, Régulo Humberto Díaz Vega.

L’officier, qui a été démis de ses fonctions en novembre 2002, pour avoir été l’un des soldats qui ont élu domicile pour protester contre le gouvernement de Hugo Chávez, sur la Plaza Francia à Altamira, Caracas, assure que «pour personne n’est un secret que le Crime organisé Les transnationales ont des tentacules partout dans le monde. Le Venezuela n’est pas une expecion “.

«Les activités illégales de ces sociétés transnationales de criminalité organisée sont présentes dans notre pays depuis longtemps, mais elles se sont multipliées depuis 2000, avec l’arrivée de la révolution bolivarienne, et ont muté pour le pire sous le gouvernement de Nicolás Maduro, surtout depuis sa création. de l’arc minier de l’État de Bolívar au sud du Venezuela ».

Il explique qu’il n’y a pas de consensus général pour définir le crime organisé, mais selon la convention des Nations Unies contre le crime organisé, il définit un groupe criminel organisé comme: «Un groupe structuré de trois personnes ou plus; le groupe existe pendant un certain temps; agit de concert dans le but de commettre au moins un crime grave; et obtenir, directement ou indirectement, un avantage économique ou autre ».

«Ces réseaux criminels n’obéissent à aucune idéologie ou religion particulière, leur but ultime est d’obtenir de l’argent à des fins personnelles ou pour les finances de leurs organisations. Les cartels de la drogue comme le Sinaloa au Mexique, le Hezbollah, l’ELN (Armée de libération nationale) et les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) le font et pour moi je le dis douloureusement, ainsi que certains groupes FANB (Force armée nationale bolivarienne) ».

Selon lui, «ces réseaux du crime organisé, qui opèrent au Venezuela, sont un conglomérat criminel. Plusieurs fois dans les groupes de conversation ou les forums avec lesquels j’interagis fréquemment et dans lesquels leurs participants sont tous de professions ou de métiers différents, ils me demandent: que faudra-t-il pour que le FANB authentique se réveille sans peur et affronte ces criminels qui grincent le pays? Je leur réponds simplement. Ce n’est pas si simple ».

A titre d’exemple, dit-il, «Le général Vladimir Padrino López appartient à un conglomérat du crime organisé transnational. Ils n’obéissent à aucune idéologie particulière, et ils n’ont aucun amour pour leur pays, ni pour la souveraineté, sans parler de la présence étrangère tant vantée qu’ils prétendent rejeter. Ce sont de vrais traîtres au pays ».

L’objectif commun

Le général Díaz Vega explique que “ces groupes ou réseaux organisés convergent logistiquement pour commettre ces crimes et ont de l’argent pour financer leurs organisations ou pour un usage privé”.

Il assure qu’il en est venu à penser, pour leur donner le bénéfice du doute, «que ceux qui se sont impliqués dans ce crime organisé transnational ne connaissaient peut-être pas la dimension de ce qu’il représente et maintenant ils fuient parce que, s’ils sortent, peut-être leur vie. ils sont en danger et, s’ils continuent, la justice les atteindra à un moment donné. Ils sont piégés sans issue. “

«Il est nécessaire que nous arrêtions ce qui se passe au Venezuela. Nous, les Vénézuéliens, ne méritons pas d’être entre les mains de ces groupes, et encore moins de notre pays. Les réseaux illicites sont des entreprises intégrées au niveau mondial. Ces réseaux peuvent fonctionner partout où ils font des bénéfices ».

«Aucun endroit dans le monde n’est étranger aux réseaux de criminalité transnationale organisée et ils opèrent dans des zones multicontinentales, contrôlant les espaces urbains et même les sous-régions. Le vieux paradigme de la lutte séparée contre le terrorisme et le crime organisé n’existe plus aujourd’hui car ces réseaux convergent vers un seul objectif: produire de l’argent ».

Le général Díaz Vega considère que pour atteindre cet objectif commun, «des acteurs non étatiques violents tels que l’ELN, les FARC-D et les Forces bolivariennes de libération (FBL), par exemple, collaborent avec des organisations criminelles ou, dans certains cas, deviennent des réseaux criminels. pour financer ses opérations. Cette économie illicite opère dans l’ombre des économies légales.

Les FBL convergent logistiquement avec les acteurs étatiques

«Les acteurs non étatiques tels que les FARC-D, l’ELN, les FBL et les collectifs, entre autres, convergent logistiquement avec des acteurs étatiques tels que le régime Maduro et les institutions qui le composent. Dans le cas du Venezuela, comme l’affirme Douglas Farah, il existe une «guérilla mondiale» ou «super facilitateurs» composée de petits groupes d’individus qui permettent à ces réseaux de fonctionner et de faciliter la connexion entre les réseaux illicites, y compris les relations avec les organisations criminelles et groupes terroristes ».

Alex Saab super facilitateur

Le général de la Garde nationale assure que «parmi les attributs fascinants de ces individus se trouve leur capacité à survivre aux changements de régime et aux bouleversements politiques qui, à première vue, semblent présager de leur ruine. Ils l’ont fait pendant cette pandémie mondiale. Pour eux, il n’y a pas d’obstacle idéologique à surmonter, seulement des affaires à faire. Ces personnes doivent peu d’allégeance à qui que ce soit ou à une cause autre qu’eux-mêmes. “

«En tant qu’opérateurs quasi indépendants, Les super facilitateurs sont les maillons clés des chaînes qui transportent les produits illicites (cocaïne, diamants du sang, bois de «conflit», êtres humains) car ils ont les relations nécessaires pour tendre la main et se connecter avec le prochain cercle concentrique d’acteurs. Un bon exemple de ce type de super facilitateur est Alex Saab, actuellement emprisonné au Cap-Vert».

Alex Saab, Super Facilitateur

«Ces opérateurs sont des liens vitaux, tant pour les rebelles de la jungle que pour les seigneurs de guerre afghans, qui ne comprennent pas le monde extérieur, avec le marché de leurs produits illicites. Dans le processus, ils peuvent acquérir une richesse et une influence immenses. L’importance géopolitique des super catalyseurs augmentera probablement au cours de la prochaine décennie. “

«Le dernier catalyseur, à la fois du crime et du terrorisme, est l’argent. Le trafic illégal de marchandises (du cacao à l’or et aux diamants) est extrêmement complexe, allant de leur extraction, transport, livraison et collecte. Le cycle de retour est tout aussi complexe: de la réception d’espèces, du troc ou d’une combinaison des deux. Pour mener à bien ces opérations, selon le précité Douglas Farah, il faut une «cohorte d’acteurs» (facilitateurs, super facilitateurs et animateurs fantômes ») qui opèrent dans un environnement local, régional ou intercontinental».

Il révèle que «certains des fonds illicites obtenus passent par la société d’État PDVSA (Petróleos de Venezuela). Le portefeuille d’activités illicites de ces réseaux du crime organisé est très diversifié, y compris l’extraction d’or illicite, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et la corruption massive ».

La guérilla et son utilité

“Le régime de Maduro a également fourni un refuge sûr à l’ELN, qui contrôle une grande partie des mines d’or illicites au Venezuela et en Colombie, l’économie criminelle à la croissance la plus rapide de la région.”

«L’ELN, comme les FARC, a le double objectif de fournir des fonds au régime de Maduro et en même temps d’aider le régime à conserver le contrôle territorial dans des zones reculées mais stratégiquement vitales à la frontière de la Colombie et de la Guyane. Les groupes armés et le régime ont un système complexe dans lequel le premier exploite les mines et le second vend les minerais par l’intermédiaire de sociétés d’État ».

L’ELN est l’un des acteurs non étatiques au Venezuela

«L’ELN joue également un rôle politique et militaire, avec une présence dans au moins treize des vingt-quatre États vénézuéliens. Alors que les tensions politiques se sont accrues, ce groupe s’est engagé à défendre le régime de Maduro contre les interventions étrangères.

Enfin, le général Régulo Díaz Vega déclare que «ne pas lutter contre la nature criminelle du régime et l’isoler de ses alliés pervers ne fera que prolonger les souffrances du peuple vénézuélien et accroître les menaces à la sécurité et à la stabilité dans l’hémisphère. Je demande aux vrais militaires, aux vrais soldats. prendre conscience d’une situation aussi délicate. S’ils ne le font pas, le pays les poursuivra ».

