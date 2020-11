La situation politique survenue à ce moment concernant la stabilité de la Procureur général de la nation que le projet de réforme judiciaire promu par le pouvoir exécutif national, car il tend à coloniser politiquement un organe essentiel de l’administration de la justice contre le mandat constitutionnel exprès.

Dans la structure constitutionnelle, le ministère public est envisagé comme un quatrième organe de pouvoir, avec des fonctions exclusives dans le domaine du pouvoir judiciaire (“promouvoir l’exécution de la justice …”, dit la norme sur ses fonctions). C’était une conséquence du soi-disant pacte d’Olivos, où les fondations d’un Ministère public indépendant du pouvoir exécutif, étant donné qu’à ce moment-là, on considérait que le Président pouvait donner des instructions et que l’exigence de l’accord du Sénat pour la nomination avait été supprimée.

L’art. 120 des Constitution nationale établit ensuite qu’il s’agit d’un «organisme indépendant doté d’une autonomie fonctionnelle et d’une autarcie financière», de sorte que ne peut être subordonné à aucun des autres pouvoirs de l’État, avec lequel, à des fins fonctionnelles, il doit coordonner son action en défense de la légalité et des intérêts généraux de l’entreprise.

Pour ces raisons, la loi originale du ministère public (24 946) établissait deux principes fondamentaux: l’un, le caractère permanent de tous les membres du ministère public, considérant qu’il découle du texte constitutionnel: «ARTICLE 70. – Tous les membres actuels du Le ministère public qui exerce les fonctions prévues aux sections b), c), d), e) et f) des articles 3 et 4 de la présente loi jouit de la stabilité prévue par l’article 120 de la Constitution nationale. .. “.

Cette considération est due au fait que l’indépendance va de pair avec la stabilité et si une loi peut fixer une échéance, ses membres sont laissés à la merci de vicissitudes politiques qui, dans le système de la Constitution nationale, sont étrangères au système judiciaire. La loi suivante du ministère public (27.148) a maintenu le critère, pour les mêmes raisons.

L’autre principe est donné par la stabilité du procureur général de la nation et du défenseur général de la nation tant que dure leur bonne conduite et la nécessité d’avoir les deux tiers du Sénat pour accepter la proposition de nomination faite par le pouvoir exécutif national et une majorité égale dans les deux chambres pour leur destitution. Ces caractéristiques vis-à-vis des chefs du ministère public répondent au fait qu’ils sont titulaires du pouvoir qu’ils intègrent et sont par conséquent assimilés aux membres de la Cour suprême de justice de la Nation, compte tenu du rôle institutionnel de l’organe auparavant détaillé.

Les propositions de réduction du mandat du Procureur général de la Nation et du Défenseur général de la Nation, leur attribuant un temps déterminé par la loi en charge, et les majorités nécessaires à la nomination et à la révocation, impliquent d’introduire une ingérence inconstitutionnelle dans l’indépendance organique de la Ministère public.

Ceci, car considérant que l’action du Ministère Public de la Nation se déroule essentiellement au niveau fédéral:

1. La garantie de l’indépendance fonctionnelle, adressée à la société et non à ses destinataires fonctionnels, ne peut être laissée à la volonté législative qui peut prévoir une durée plus ou moins longue du mandat, selon les tendances actuelles. Si une loi peut établir qu’ils durent 6 ans dans leurs fonctions, une autre peut établir 4 ou 2 ans, avec lesquels la menace permanente de modifier les mandats rend illusoire toute idée d’indépendance.

2. Il faut qu’il y ait un consensus fort dans la nomination des chefs du ministère public, comme pour les juges de la Cour suprême, attentifs à leur rôle et à leur permanence.

3. S’ils pouvaient être supprimés par des majorités législatives temporaires, l’indépendance fonctionnelle serait encore une fois illusoire. Par conséquent, toute modification en ce sens est contraire à la lettre et à l’esprit de la Constitution nationale, car lorsqu’elle établit l’indépendance fonctionnelle, elle doit être préservée sans restriction, car il n’y a pas de critère d’indépendance relative ou conditionnelle à cet égard.

Enfin, la République argentine a signé des conventions internationales contre la corruption, telles que l’Interaméricain et les Nations Unies, et contre le crime organisé, comme Palerme, dans lesquelles s’est engagé à maintenir l’indépendance des organes judiciaires et des ministères publics, de la même manière que les << Directives sur le rôle des procureurs, huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990 ONU - Doc.A / CONF.144 / 28 / Rev. 1 p. 189 - (1990) ". faire de la sécurité en fonction l'une des garanties essentielles du ministère public (art. 7 inc. 6).

Par conséquent, les projets actuellement en danse qui visent à conditionner la gestion du ministère public, soumettent le procureur général de la Nation à une reddition permanente des comptes et reçoivent des indications des autres pouvoirs de l’État, limitent temporairement leur mandat et réduisent les conditions de consensus nécessaires. car leur nomination et leur révocation sont manifestement inconstitutionnelles.

Par conséquent, compte tenu des progrès des procédures accusatoires et de la réduction progressive des compétences nationales au niveau fédéral, l’indépendance du parquet est bien plus importante et stratégique que l’organisation des tribunauxDepuis l’enquête sur le trafic de drogue et la corruption, le fléau responsable de la stagnation et de la dégradation sociale de notre pays, sera essentiellement de sa compétence.

L’auteur est ancien président de l’Association argentine des procureurs, ancien président de la Fédération latino-américaine des procureurs et vice-président de l’Association internationale des procureurs.