Santiago Lara

Diego Maradona il ne repose toujours pas en paix. Après un réveil qui s’est terminé dans le chaos, avec une extension limitée qui a empêché des personnalités telles que Lionel Messi pour faire ses derniers adieux, le scandale de la fuite des photos dans le garage, la polémique sur l’interdiction de Saupoudrer d’olive entrer Maison rose, et l’enquête ouverte sur les causes de sa mort, ce vendredi un jeune homme de La Plata nommé Santiago Lara a interjeté appel devant le tribunal. Il demande l’exhumation des restes de l’étoile afin de vérifier s’il est son père. Par votre avocat, José Nunez, a demandé l’extraction d’un échantillon d’ADN qui lui permet de connaître son identité.

Le cas de Santiago a atteint les médias en novembre 2014 lorsque sa famille a repris un procès de filiation devant les tribunaux de La Plata. Jusque-là, à 13 ans, il avait une certitude absolue sur ce qui paraissait évident: son père était Marcelo lara. Mais un jour donné, accomplissant les courses commandées par sa grand-mère, il s’est arrêté à un kiosque pour acheter le journal et sur la couverture d’un magazine il a vu deux photos: au-dessus se trouvait le visage de l’idole et en dessous une des siennes, pixélisée, extraite de son compte. personnel en Facebook. «Le fils supposé de Maradona», lit-il dans le titre. Et il a été choqué.

Il est rentré chez lui en courant et a d’abord parlé à sa grand-mère, qui était furieuse de la façon dont son petit-fils l’avait découvert. Furieuse, la femme a appelé Lara. Et Santiago s’assit avec eux deux: il avait besoin de quelqu’un pour lui donner une explication, une réponse qui le sortirait de la stupéfaction d’une question qu’il venait d’ouvrir. Il l’a trouvé dans les mots de qui il supposait être son père.

L’homme lui a alors dit qu’en 2005 Natalia Garat elle savait que le cancer du poumon allait la vaincre le plus tôt possible. Non, non, à proprement parler, trop tôt: je n’avais que 23 ans. Et donc il avait besoin de fermer une histoire, une blessure. Ou ouvrez un secret, découvrez une vérité; qui sait. La vérité est qu’il a appelé son partenaire pour lui dire que Santiago – alors âgé de quatre ans – n’était pas son fils mais celui de Maradona, qu’il avait rencontré à l’occasion lors de la brève étape au cours de laquelle il travaillait comme mannequin. Et il l’a suppliée que, malgré cette révélation, elle l’élève comme elle l’avait fait, et sans rien dire à ce sujet jusqu’à ce qu’il ait 15 ans. Marcelo a accepté. Une semaine plus tard, Natalia est décédée. Neuf ans plus tard, cette couverture précipiterait ses plans.

Les Laras ont comparu devant le tribunal, reprenant les procédures entamées par Natalia, celles qu’elle ne pouvait pas continuer lorsqu’elle est tombée malade. Cependant, ils ont cherché à préserver l’identité de Santiago, à le protéger de ce qui pourrait être un possible siège de presse. Le jeune homme a fini par apparaître progressivement à la télévision. Ce n’est qu’en octobre 2016 que son image est sortie, et la première chose qui a retenu notre attention a été son apparence: ces cheveux bouclés abondants qui semblaient couvrir ses yeux, et qui faisaient immédiatement référence à l’adolescence de Diego, quand il était le Duvet et il a brillé (quand n’est-ce pas?) Argentinos Juniors.

Santiago Lara, dans l’une de ses premières apparitions à la télévision

Santiago expliqua à l’époque que lorsqu’il vit son frère ensemble –Ian– Et son père – il l’est toujours, au moins pour le juge -, il a trouvé entre eux des similitudes physiques qu’il n’a pas entrevu en lui. “Je les compare avec moi et il y a de nombreuses différences”, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, il a soutenu que face à une photo de Maradona, son impression était différente.

«Je ressemble: le visage, les bigoudis, tout. Ensuite, je commence à réfléchir aux différences que j’ai avec mon père, Marcelo, et il y en a beaucoup », a déclaré Santiago, 16 ans, lors de sa première interview. Aujourd’hui, Je ressens une grande confusion parce que j’ai un père, et d’un autre côté ils me disent que j’ai un autre père. Je vois mon vieil homme (pour Lara) et je sais que nous ne sommes pas les mêmes. Il n’est pas facile de se réveiller avec ça. Mais je dois aller de l’avant. “

Malgré sa recherche, l’ADN n’a pas été effectué, Diego ne l’a pas reconnu et l’affaire perdait l’attention de la presse.

En septembre 2019, Santiago s’est assis dans le salon de Les intrus pour parler en profondeur de votre cas. Ses cheveux soigneusement brossés en arrière et rasés sur les côtés: il n’y avait plus aucune trace de crinière. «Il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas parler, je ne veux pas parler non plus parce que ça me touche un peu, disons, mais en tout ce qu’ils m’ont dit, c’est comment ma mère a rencontré Maradona: à travers Ferrito (Carlos Ferro Viera). Je ne sais pas si je dois le présenter: je sais qu’ils étaient amis, qu’ils se connaissaient. (C’est) ce qu’ils m’ont dit ».

Cette même année l’avocat Matías Morla il a reconnu qu’il était possible que Santiago soit le fils de Diego. Et il était prêt à collaborer pour découvrir la vérité. Il n’y a pas eu non plus de progrès.

Le mot de Santiago Lara (Vidéo: “Suelta la sopa”, Telemundo)

Ainsi, avant la mort de Maradona, Santiago Lara a présenté un mémoire devant la justice dans le cadre de la demande de filiation qui est traitée par le tribunal de la famille n ° 7 de La Plata, demandant qu’un expert expert en examen de la typicité soit désigné. ADN dans le but d’établir les pourcentages de compatibilité avec l’étoile. Pour cette raison, ses restes doivent être transférés à la morgue de La Plata «pour leur conservation».

Au-delà des silences de tant d’années, des non-dits, des révélations causées par la fatalité, la Justice aura le dernier mot.

