WASHINGTON (AP) – Un seul sénateur de l’Utah a bloqué l’approbation bipartite de deux musées nationaux pour honorer les Latino-américains et les femmes, arguant que “la dernière chose dont nous avons besoin est de diviser davantage une nation divisée”.

Le sénateur républicain Mike Lee s’est opposé jeudi à la création des deux musées proposés de la Smithsonian Institution, bloquant les projets qui étaient planifiés depuis des décennies et bénéficiant d’un large soutien bipartisan. L’approbation du Sénat aurait envoyé la législation approuvant le musée Latino au président Donald Trump pour signature. Le Sénat tentait de faire adopter les propositions par un vote oral, qui nécessite le consentement de chaque sénateur.

Le différend au Sénat s’est arrêté dans les négociations sur un nouveau programme d’aide économique pour le coronavirus et a souligné la difficulté d’atteindre même les objectifs avec le plus de soutien dans un Congrès polarisé. Les législateurs pourraient encore trouver un moyen d’aller de l’avant dans la création des musées, notamment en ajoutant les propositions à un paquet d’approbation obligatoire des dépenses budgétaires, mais cela pourrait compliquer davantage l’adoption de cette législation.

La décision de Lee est venue après que ses collègues républicains se soient prononcés en faveur des deux musées. Le sénateur du Texas, John Cornyn, qui a autorisé la législation pour créer le Musée national des Latino-Américains avec le sénateur du New Jersey Bob Menendez, un démocrate, a déclaré juste avant l’objection de Lee que c’était un effort qui avait vu le jour il y a 25 ans. .

“De nombreux Américains ne sont même pas conscients des vastes contributions apportées par ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés et un moyen très important de corriger cette erreur est de fournir un foyer pour leurs histoires dans la capitale nationale”, a-t-il déclaré. Cornyn.

En exprimant son opinion, Lee était contre ce point, arguant que la création de musées qui célèbrent des groupes individuels «transforme la diversité en une arme».

“Surtout à la fin d’une année aussi fracturée et fracturée, le Congrès ne devrait pas ébranler l’une des pierres angulaires nationales et institutionnelles de notre identité nationale distinctive”, a déclaré Lee, ajoutant que cette fracture nationale “a transformé nos campus universitaires en concours de revendication. et des foules orwelliennes vagues qui annulent quiconque ose exprimer une pensée originale ».

Lee s’est également opposé à l’initiative proposée par la sénatrice républicaine Susan Collins du Maine pour créer un musée national pour les femmes. Collins a déclaré que c’était une “période triste” et qu’il s’attendait à ce que les initiatives avancent avant la fin de l’année. Il a ajouté qu’il n’abandonnerait pas le combat.

“Certainement l’année où nous célébrons le 100e anniversaire du vote des femmes, c’est le moment, c’est le moment”, a déclaré Collins.

Lee a déclaré qu’il voyait une exception pour les musées dédiés aux Amérindiens et aux Afro-Américains qui existent déjà dans la collection de musées et de monuments connue sous le nom de National Mall. Il a noté que ces groupes ont été «essentiellement effacés de notre histoire nationale et même de leurs propres histoires pratiquement. effacées », par le gouvernement américain et il est donc« exceptionnellement approprié que le gouvernement fédéral fournisse la base pour récupérer et présenter les histoires spécifiques de ces communautés maintenant dans un musée dédié au contexte spécifique dans lequel elles ont été exclues pendant si longtemps ».

Furieux, Menendez a souligné un examen interne de 1994 par la Smithsonian Institution – qui a conduit à l’effort de créer le musée – qui a décrit la «négligence obstinée» de l’institution de la culture hispanique et latino.

“Nous avons été systématiquement exclus, non pas parce que ce sénateur l’a dit, mais parce que la Smithsonian elle-même l’a dit”, a déclaré Menendez.