Un soldat de Fort Hood qui a été retrouvé mort le mois dernier après avoir été porté disparu est décédé par suicide, a déterminé un médecin légiste de Dallas.

Sgt. Frère Fernandes a été porté disparu le 19 août et son corps a été retrouvé à la fin du mois dernier à Temple, au Texas, à environ 30 miles de Fort Hood, ont annoncé les autorités. Il avait été vu pour la dernière fois deux jours plus tôt à son domicile à Killeen, à proximité, ont-ils déclaré.

Fort Hood a été en proie à une série d’incidents troublants. SPC. Vanessa Guillen, a disparu et a été retrouvée morte plus tard. Un suspect dans cette affaire, le soldat de Fort Hood, Aaron Robinson, s’est tué par balle alors que la police est intervenue pour l’arrêter. Une femme que les autorités ont identifiée comme la petite amie de Robinson a été arrêtée et a plaidé non coupable aux accusations fédérales de falsification de preuves.

D’autres soldats de la base sont également morts récemment par suicide.

Des soldats affectés à la base ont été arrêtés pour une piqûre de prostitution.

Le commandant de Fort Hood a été démis de ses fonctions au début du mois.

Image: Frère Fernandes (armée américaine / via AP)

Quelques jours avant sa disparition, Fernandes avait été transféré dans une autre unité après avoir allégué qu’il avait été victime de « contacts sexuels abusifs », ont déjà déclaré des responsables de l’armée américaine.

Le lieutenant-colonel Chris Brautigam, un porte-parole de la 1re division de cavalerie, a déclaré que le coordonnateur de la réponse aux agressions sexuelles de l’unité avait travaillé en étroite collaboration avec Fernandes. Fernandes a été transféré dans une autre unité « pour s’assurer qu’il reçoive les soins appropriés et qu’il n’y ait aucune possibilité de représailles ».

Le 26 août, après la découverte du corps de Fernandes, Damon Phelps, un agent spécial du Commandement des enquêtes criminelles, a déclaré que « le comportement du soldat s’était détérioré » après avoir fait son rapport d’agression sexuelle. L’allégation n’était « pas étayée » par une enquête de l’armée, a déclaré Phelps.

Il était à l’hôpital depuis quatre ou cinq jours avant sa disparition, a déclaré sa mère, Ailiana Fernandes. Elle a dit qu’on ne savait pas pourquoi il était à l’hôpital.

Phelps a déclaré que Fernandes « avait reçu des soins médicaux » pendant une semaine avant sa disparition.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-8255, envoyez un SMS à HOME au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour obtenir des ressources supplémentaires.