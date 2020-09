Il ne fait aucun doute que les filles peuvent le faire; pour montrer ce que vient de réaliser Surfeuse brésilienne, car la jeune femme a réussi à dominer la plus grosse vague jamais enregistrée. C’est tout un crack!

Il s’agit de Maya Gabeira, une femme de 33 ans qui a réussi à ajouter le Guiness Record à ses réalisations, en réussissant à surfer sur une vague de 22,4 mètres de haut; sa réalisation est considérée comme historique.

Est surfeur brésilien Non seulement il a battu une vague colossale, mais il a également réussi à surmonter l’une de ses plus grandes peurs, puisque le record a été fait sur la plage portugaise de Nazaré; Même chose où l’athlète s’est presque noyé en 2013.

Sept ans après s’être cassé la jambe au même endroit où elle a battu le record, la fille a réussi à dominer et surfez sur à travers une vague puissante.

Ce record du monde me semble vraiment surprenant car la taille de la vague était plus grande que la taille des vagues surfées par les hommes cette année. Cela signifie qu’une femme a surfé sur la plus grosse vague de l’année et que pour moi, c’est fou », a révélé la puissante fille aux médias.