LONDRES (AP) – Alors que les nouveaux cas de coronavirus sont à la hausse à la suite d’une nouvelle souche du virus, le gouvernement britannique a fait face samedi à une pression croissante de la part des syndicats d’enseignants pour maintenir les écoles anglaises fermées pendant au moins deux semaines de plus.

Le gouvernement, qui supervise les écoles en Angleterre, a décidé à l’avance de garder les portes de toutes les écoles de Londres fermées la semaine prochaine pour essayer de réduire le nombre de nouveaux cas. Les syndicats souhaitent que la politique soit étendue à toute l’Angleterre et ont exprimé des craintes quant à la santé des enseignants et des enfants.

La Grande-Bretagne a signalé samedi un nouveau record de nouveaux cas de coronavirus, avec 57725 infections enregistrées en 24 heures, et semblait sur le point de dépasser à nouveau l’Italie pour devenir le pays européen le plus touché par le COVID-19, avec près de 75000 décès. à cause de la maladie. La crainte est qu’avec l’augmentation des cas, le nombre de décès augmente également dans les semaines à venir.

Le Royaume-Uni a enregistré son plus grand nombre de nouveaux cas au cours des cinq derniers jours – tous plus de 50 000, soit plus du double du nombre enregistré il y a à peine quelques semaines.

Après une réunion d’urgence samedi, le Syndicat national de l’éducation, qui représente plus de 450 000 travailleurs de l’éducation, a appelé le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson à prolonger l’enseignement en ligne d’au moins deux semaines supplémentaires. Il a également indiqué que ses membres ont le droit légal de ne pas avoir à travailler dans un «environnement dangereux» qui peut accélérer la propagation du coronavirus, provoquant davantage de cas, d’hospitalisations et de décès.

«Nous faisons notre travail en tant que syndicat en informant nos membres qu’ils ont le droit légal de refuser de travailler dans des conditions dangereuses qui présentent un danger pour leur santé et celle de leurs communautés scolaires», a déclaré Kevin Courtney, secrétaire général adjoint du syndicat.

Un autre syndicat représentant les enseignants, le NASUWT, a également appelé à une action immédiate au niveau national pour déplacer les classes vers un format virtuel en raison de problèmes de sécurité liés au virus. Son secrétaire général, Patrick Roach, a noté qu’il y a une “réelle inquiétude” que les écoles et les universités ne puissent pas rouvrir en toute sécurité pour le moment.