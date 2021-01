Photographie du 15 janvier 2021 où sont observées les installations de l’Université centrale du Venezuela (UCV), à Caracas (Venezuela). . / MIGUEL GUTIERREZ

Caracas, 19 janvier . .- Le personnel de santé, les enseignants, les techniciens ou les informaticiens font partie des professionnels qualifiés qui sont rares au Venezuela. La fuite des talents est un fait vu la détérioration croissante de la qualité de vie et l’impossibilité de se tailler un avenir avec des conditions acceptables et un salaire décent.

La situation est une conséquence de la grave crise économique et sociale que traverse la nation pétrolière depuis plus de cinq ans, et qui se traduit par la fermeture estimée de près de 400000 entreprises en plus de 20 ans, la stagnation des domaines professionnels, la destruction des pouvoir d’achat et émigration de 5,4 millions de Vénézuéliens.

Il n’y a pas de chiffres précis sur le phénomène, mais il y a des plaintes de différents domaines fondamentaux tels que l’éducation et la santé, ou l’industrie pétrolière, principale source de revenus pour le pays des Caraïbes.

L’IMPACT POUR LES ENTREPRISES

Le directeur de la société leader dans la gestion des talents humains au Venezuela, PGA Group, Iván Acosta, a déclaré à . que tous ces «stimuli» ont contribué à la mobilisation et à la migration des talents vénézuéliens, qui comprend des étudiants universitaires, des professionnels, des techniciens et métiers.

<< Le Venezuela a perdu quelque chose de fondamental dans le monde des affaires et du développement professionnel: l'avenir. C'est-à-dire, au Venezuela, pour qu'une entreprise promette l'avenir, l'avenir, le progrès à une personne en tant qu'individu, à chaque fois, elle a moins d'éléments à garantir à moyen, court, long terme », a déclaré Acosta.

Il a expliqué que le “futur” est une variable qui “détermine de manière significative la permanence des personnes dans le pays” et, par conséquent, dans une entreprise ou une organisation qui, à son tour, dans le cas du Venezuela, doit faire face récession économique ou sécurité juridique.

Comme il l’a souligné, dans ce scénario, les entreprises ont compris qu’elles devaient créer des «incitations à la permanence», rechercher de meilleurs modes de paiement, de meilleures conditions de travail »et des mécanismes de flexibilité« car «elles allaient définitivement perdre des talents indispensables dans leur travail. processus de production “.

À titre d’exemple pour expliquer cette situation, il a expliqué qu’à l’heure actuelle, il existe des gestionnaires en exercice sans expérience de la gestion de grands domaines administratifs, ni à quel point il peut être compliqué de trouver un comptable qui sait gérer le logiciel de gestion SAP et qui, en même temps, possède le domaine. de la langue anglaise.

L’entreprise peut passer un an à chercher, ce qui “explique pourquoi vous commencez à déclasser les exigences” pour l’embauche de personnel, a-t-il déclaré.

Il y a des entreprises qui envisagent même d’embaucher des gens qui n’ont pas fini leurs études, mais qui ont une idée de base du domaine qu’ils recherchent.

«Ensuite, commencez (…) à travailler avec ce que vous avez, avec ce que vous pouvez et cela influence définitivement la productivité (du pays)», a-t-il déclaré.

Selon le groupe PGA, au Venezuela, le taux de chômage est d’environ 35%, bien que le président vénézuélien Nicolás Maduro ait récemment déclaré que le taux était de 8,8%.

Acosta estime qu’au moins la moitié des Vénézuéliens qui ont émigré sont des professionnels qualifiés maîtrisant plusieurs langues et spécialisations que le pays exige aujourd’hui.

L’industriel, qui n’hésite pas à affirmer qu’il y a une fuite de talents au Venezuela, ne voit pas clairement si le personnel qualifié perdu pourra se remettre “à court, moyen ou long terme”.

LA CIRCULATION DES TALENTS?

Mais le sociologue vénézuélien Tomás Páez, spécialisé dans l’étude de la diaspora, nie qu’il y ait une fuite des cerveaux dans le pays et, au contraire, soutient que ce qui existe est une circulation de talents.

«Le principe fondamental de la diaspora est qu’elles circulent», a-t-il déclaré à . après avoir expliqué que l’absence de personnel est le produit de la «destruction» du pays par le modèle économique et politique appliqué par le gouvernement.

Páez, coordinateur de l’Observatoire de la diaspora vénézuélienne, soutient que ce qui est observé est le produit de plus de 22 ans au cours desquels le gouvernement s’est consacré à gagner des adeptes plutôt qu’à éduquer les nouvelles générations.

«Le Venezuela a subi une involution», dit Páez, qui a réalisé une étude sur la diaspora vénézuélienne qui compte 6 200 000 personnes réparties dans 300 villes de 90 pays et que, assure-t-il, beaucoup d’entre elles ont déclaré que pour rentrer dans leur pays diverses conditions sociales, économiques et politiques devraient changer.

Malgré cela, le sociologue soutient qu’au-delà du manque de personnel formé, les effets de l’émigration vénézuélienne sont bons à court, moyen et long terme, puisqu’actuellement en termes économiques ils constituent une source de revenus par l’envoi de fonds vers les proches.

Mais les envois de fonds ne suffisent pas. L’économie en 2020 a continué de baisser jusqu’à chuter de 30% en 2020, selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et au milieu de la récession, les opportunités de croissance sont de plus en plus réduites et les Vénézuéliens continuent d’émerger en masse de votre pays.