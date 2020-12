Résumé Bahía – Défense et justice

Le match quart de finale de la Coupe d’Amérique du Sud qui a joué baie Oui Défense et justice C’était l’un des spectacles les plus marquants depuis la mise en œuvre de l’utilisation de la technologie dans le football.

L’objectif de Braian Romero 4 minutes après le début de la première mi-temps est passé inaperçu lorsque l’arbitre Guillermo Guerrero a joué un rôle de premier plan en raison de ses décisions controversées qui ont faussé le compromis contesté dans le Arena Fonte Nova du Brésil.

Le conflit a commencé lorsque le chronomètre a coché 24 minutes et l’arbitre a observé une présumée infraction Anderson Martins sur Walter Bou dans la zone que le meilleur artilleur du Falcon a transformé par le 2 à 0. L’absence d’autorité, le manque de critères du VAR et le proche antécédent des participants qui ont annulé ce que le lien partiel aurait signifié pour le propriétaire ont constitué un scandale international.

Aux 13 Gilberto avait même le score, mais les autorités ont annulé la conquête pour une prétendue position vers l’avant basée sur la position du coude de l’attaquant.

L’émission de télévision n’a pas diminué. Le désir de rattraper tant d’irrégularités motivé guerrier de sanctionner un autre penalty en faveur de l’équipe de Luiz Menezes, mais à nouveau le VAR est intervenu pour demander au juge de revoir sa décision. Papelón.

Décision inhabituelle du VAR en défense et justice – Bahia

Non satisfait de sa prestation honteuse, l’arbitre a de nouveau sanctionné deux pénalités en faveur de baie afin que le propriétaire ait la possibilité de faire une remise. Mais Gilberto Il en convertit l’un et l’autre le gaspilla sur la barre transversale. Le duel fou se poursuit en faveur de Défense et justice, qui a dû transpirer plus que prévu pour passer à la mi-temps, puisque la première mi-temps s’est terminée lorsque l’horloge a atteint 60 minutes.

Formations:

Baie: Douglas ou Anderson; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho, Matheus Bahía; Edson, Gregore, Ramón; Rossi, Elber; et Gilberto. DT: Mano Menezes.

Défense et justice: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Héctor David Martínez, Franco Paredes; Néstor Breitenbruch, Valentín Larralde, Nelson Acevedo, Washington Camacho; Ciro Rius, Francisco Pizzini; et Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Stade: Arène Fonte Nova

Arbitre: Guillermo Guerrero (Équateur)

Télévision: ESPN et DirecTV

PLUS SUR CE SUJET

Le geste émotionnel d’un fan de gymnastique dans le dernier adieu à Alejandro Sabella

Le dernier adieu à Alejandro Sabella: la propriété AFA d’Ezeiza a ouvert ses portes pour dire au revoir au légendaire entraîneur

“Ce sera éternel tous les 9 décembre”: la vidéo émouvante de River deux ans avant la finale à Madrid contre Boca